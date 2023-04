Duras críticas de la Asociación Civil Ambientalistas de Salto a los gobiernos departamental y nacional por la situación del Vertedero

“Este tema es realmente desastroso”

El pasado sábado 22 fue el Día Mundial de la Tierra y la ocasión propicia para conversar con integrantes de ACAS, la Asociación Civil Ambientalistas de Salto. El centro de la conversación fue una vez más el vertedero a cielo abierto, que recibe entre 70 y 100 toneladas de basura por día. Más que vertedero, o basurero como le llaman algunos, «eso es un tiradero», dijo el Mtro. Héctor Mogliazza con una mezcla de ironía y honda preocupación. Mogliazza se mostró molesto porque desde la Intendencia se anunció que llegaría (del Gobierno Nacional) una importante cifra de dinero para una obra que implicaría eliminar ese vertedero, cuando «en realidad eso no está ni siquiera aprobado todavía -expresó-, pero a la Intendencia le sirve que salgan esos titulares en los medios, y es mentira, como es mentira también que Salto haya sido el único departamento que planteó esto, porque en otros departamentos incluso ya se está trabajando». De todas maneras, dijo Mogliazza: «quiebro una lanza por Ugartemendía (Encargado de Recolección, que fue quien expresó en algún medio lo mencionado anteriormente), porque creo que él tiene buenas intenciones y quiere hacer las cosas bien…Pero no tiene apoyo de más arriba». Las críticas fuertes de la Asociación se dirigen hacia el Intendente de Salto y hacia el Gobierno Nacional. Entienden que se está atentando contra la salud de la población. «Hay familias, y con niños, que viven ahí y se alimentan de allí», comentó Mogliazza y agregó: «no queremos que se les siga llamando `hurgadores`, sino que son personas que comen de la basura…», enfatizó.

También EL PUEBLO conversó con la Presidente de ACAS, Mtra. Adriana Carabajal, en estos términos:

-Tenemos entendido que el Gobierno Nacional dispondría de un dinero para que los diferentes departamentos del país empezaran al menos a solucionar este problema, ¿qué se sabe?

Sabemos que lo que se planeó en principio por parte del Gobierno, con el Ministerio de Ambiente, es que se iba a recibir unos 17 millones de pesos para iniciar el proceso de eliminación de vertederos a cielo abierto. Ahora bien, consideran que se establecerían algunos centros de disposición final (de residuos) que serían compartidos en el interior del país. Hablaban también que se crearía un fideicomiso con el que se atenderían por ejemplo Rivera y Tacuarembó por un lado, con relleno sanitario. Ya Rivera tiene muy avanzado el tema de relleno sanitario y también el tema de trabajadores de cooperativas que están trabajando en condiciones muy buenas. En el centro del país habría otro también compartido, entre Soriano y Río Negro, otro en Treinta y Tres compartido con Cerro Largo, y se hablaba que otros serían gestionados por las Intendencias. En último caso, quedaría para que la obra la haga un privado. Ahora bien, todos sabemos que el 70% de la basura tiene valor, y parece que lo que se busca con este emprendimiento del Estado es la revalorización de la basura.

-¿Y en el caso de Salto qué pasa?

Nosotros tuvimos reunión con ellos en noviembre, a solicitud de ACAS y de otros grupos ambientales. La propuesta que llevamos fue organizar un conjunto de gente de distintas disciplinas, que pudiéramos analizar el tema del vertedero y de alguna forma, con algunas acciones, mitigar este tema que es realmente desastroso. En esa oportunidad fuimos recibidos además de Lima, por el Sr. Chiriff, el Sr. Ugartemendia, y no recuerdo si estaba el Sr. Cesio. Fuimos con el grupo y allí nos recibieron la propuesta y más nada. Más adelante nos contestaron que Lima quería trabajar especialmente con nuestra asociación, únicamente con ACAS, que no tenía interés en trabajar con otras personas, con otros representantes de la comunidad, de las fuerzas vivas del departamento, de la Junta Departamental…El Intendente consideró que no era necesario, que quería trabajar únicamente con nosotros. Pero yo a esta altura del mes de abril que estamos me pregunto qué es trabajar con ACAS…

-¿Por qué? ¿Cómo siguió el tema?

Porque a pedido de ACAS tuvimos una reunión con el Sr. Cesio por fines de enero o principios de febrero, donde fue muy cordial, se puso a las órdenes, pero…

-¿Nada de una solución?

Claro, y fue todo muy cordial porque la intención nuestra no es chocar, no es tener líos ni nada por el estilo. Todos queremos algo mejor para Salto, porque está muy bien que se arregle aquí y allá pero se hacen porque son cosas que se ven y el vertedero no se ve. Entonces el vertedero es dejado para último. Yo pienso que es necesario que la Intendencia comprenda de una vez por todas que es algo que atañe a todos los salteños y como tal, hay que darle participación.

-Ustedes como asociación, ¿han tomado otras medidas ante la falta de respuesta?

Viendo el panorama como venía, y que nos dijeron que iban a empezar a trabajar con nosotros en marzo y hasta ahora no pasó nada, nos pusimos a establecer algunos contactos para llegar al Dr. Amarilla, que es el Subsecretario de Medio Ambiente. Tuvimos oportunidad de llegar a él, enviamos nota, y también enviamos algunos videos. En ese momento había gente muy preocupada porque un video mostraba quemas para reducir la basura. Es una situación que no la puede entender quien no está cerca del vertedero. Nosotros no vivimos cerca pero entendemos la realidad de la gente que vive allí.

-Y preocupa el tema de la salud de esas personas…

Sí, incluso a la Intendencia le planteamos la necesidad de que se hiciera un sondeo en la zona del vertedero, de las personas que allí habitan, porque sabemos que hay muchas que tienen muchos tipos de enfermedades respiratorias, alérgicas, de la piel también, e incluso enfermedades terminales. Creo que se habían enviado un formulario de Google, les había llegado a los vecinos en forma aleatoria para que contestaran algo. A nosotros no nos hicieron saber nada, no sabemos de qué se trata el cuestionario, no sabemos si es obra del Ministerio de Salud Pública… Por parte nuestra vamos a hacer una nota al Ministerio de Salud Pública porque nos interesa la salud de la gente y no quedar bien porque vienen las elecciones.

-La crítica de ustedes es a la gestión departamental del Intendente pero también a nivel de Gobierno Nacional, por el Ministerio…

Somos un grupo que si bien la política ronda a nuestro alrededor, no nos identificamos con ningún partido político. Entonces bien, es necesario que sigamos trabajando en pos de la comunidad salteña. Nos interesa que podamos participar y que también puedan participar otros compañeros. Le agrego que Lacalle Pou decía una cosa cuando era parlamentario y ahora que le tocó ser Presidente no lo hace. Por otra parte, entendemos incluso que se podría actuar de oficio, si el Ministerio de Salud Pública no hace algo, para cuidar la salud de la población.

-¿Por qué Lima no quiere trabajar con otros grupos y sí solo con ustedes?

No sé, supuestamente porque piensa que podrían complicarlo políticamente, no sé…Si bien ACAS puede tener más antigüedad y un poco más de experiencia, nosotros queremos que las cosas se hagan bien, que se integre a otras personas y por eso, porque queremos que se hagan las cosas bien es que pedimos a la Intendencia, porque también hicimos un pedido de informe, que nos digan cuál es el estado del vertedero. Lo hicimos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública…

-¿Y qué respuesta tuvieron?

Nos contestaron que necesitaban que presentáramos los estatutos de la Asociación. Yo misma llevé los estatutos, los miraron del derecho y del revés, los llevaron para aquí, los llevaron para allá, hasta que terminaron escaneando nuestros estatutos y después recibimos en nuestro domicilio un papel que trajo el mandadero, diciendo que no nos iban a dar informe ninguno porque faltaban esos papeles…

-¿Cómo interpretan entonces esto?

Y yo no entiendo…¿La Intendencia quiere hacer las cosas bien? ¿Quiere hacernos creer que está trabajando con nosotros cuando solo comunica las cosas lindas que hace el Intendente sacándose fotos? Están muy equivocados. ACAS no trabaja así, ACAS trabaja codo con codo pero en territorio, y trabaja con respeto a las personas, y esto no es respeto por parte de la Intendencia.