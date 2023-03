Durante marzo no habrá sanciones sino un trabajo de información a la población.

Comenzó a implementarse la extensión de la Zona Azul

Con críticas por parte del Centro Comercial e Industrial de Salto , este miércoles 1 de Marzo comenzó a regir la extensión de la Zona Azul, destinada a estacionamientos en el centro de la ciudad.

La resolución tuvo el abal de la Junta Departamental, y la recaudación , también aprobada por el Legislativo, será destinada hasta el final del período de gobierno al Colectivo de Ollas y Merenderos.

Otra novedad de la Zona Azul más allá de su extensión, es que se trabaja en una aplicación para que los usuarios tengan la comodidad de pagar online.

Sobre todos estos temas EL PUEBLO dialogó con el Secretario General de la Intendencia Gustavo Chirff, quien además recordó el motivo por el cual se definió la extensión.

Se mantiene el corte en el horario

«Es de público conocimiento que desde este primero de Marzo se extendió la Zona Azul pasando ahora hasta calle Rivera y 19 de Abril y también las transversales. En ese decreto de la Junta Departamental que fue votado en Diciembre, se modifica la zona, no modifica otros criterios como por ejemplo el horario que se mantiene de 09.00 a 11.00 hs. y de 14.00 a 18.00 hs.»

Chiriff señaló además que este mes lo que se estará haciendo es observando a las personas que estén en esas zonas par indicarles que a partir de Abril se comenzará a multar .

Sostuvo que ya se está trabajando en la señalización y los cuidacoches también están comenzando a trabajar , «pero no vamos a aplicar inmediatamente la sanción sino que durante todo este mes de Marzo vamos a trabajar justamente en que la gente se vaya informando , toda esa organización lleva su tiempo por eso en Abril se va a hacer efectivo.»

No es por un aumento de la recaudación

Nuestro entrevistado recordó que la extensión se implementa debido a una organización necesaria en el tránsito de la zona céntrica y no por el motivo de aumentar la recaudación como algunos han significado.

«El parque automotor o automotriz , porque también entran vehículos de dos ruedas como motocicletas y motos, se ha incrementado muchísimo en la ciudad, por tanto es necesario un ordenamiento. Acá nada tiene que ver como muchos han dicho que el motivo es para una mayor recaudación. Por Zona Azul actualmente se está recaudando menos de 200 mil pesos por mes, si lo vemos desde una perspectiva es mucha plata, pero en el presupuesto de la Intendencia no mueve absolutamente nada. Además hay que tener en cuenta que ese dinero según el Decreto de la Junta Departamental va destinado al Colectivo de Ollas y Merenderos, no es que entre en los gastos de la Intendencia. Lo principal entonces es organizar el tránsito y estacionamientos en el centro de la ciudad.»

Discrepando con el Centro Comercial

En relación a la postura del Centro Comercial e Industrial de Salto, que ha señalado publicamente que la Intendencia tomó una decisión autoritaria y de carácter recaudatorio, Chiriff dijo discrepar totalmente.

«Discrepamos totalmente con el Centro Comercial en la forma sobre todo, porque nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, a la opinión de todos no sólo del Centro Comercial, y particularmente yo tengo una comunicación bastante fluída. Cuando dicen que en forma totalitaria la Intendencia tomó la medida, hay que tener en cuenta que pasó por la Junta Departamental y que previo a la votación el Director de Movilidad Urbana concurrió varias veces a las comisiones a explicar los motivos. Y luego se vota en la Junta por lo tanto no es una decisión totalitaria de la Intendencia así que ahí hay un error conceptual muy grave en ese sentido. Pero sabemos cómo la gremial se ha venido comportando el último tiempo y no nos sorprende.»

Pago digital de la tarifa

Algo que el Centro Comercial solicita es la instrumentación de soportes digitales para favorecer el funcionamiento en el pago del estacionamiento, a lo que Chiriff responde que sobre este aspecto ya se está trabajando.

«Previo a la promulgación del Decreto de extensión de la Zona Azul se comenzó a trabajar en la tecnificación de lo que tiene que ver con el cobro y control de la zona , es decir una Aplicación mediante la cual el usuario pueda pagar el tiempo que va a estar estacionado , siempre contemplando a los cuidacoches. Esto va a ir a una licitación y le hemos manifestado a las empresas interesadas que la mirada tiene que ir en que se mantengan los puestos de trabajo de los cuidacoches. Hay experiencia en varios departamentos donde se aplica este sistema manteniendo la fuente laboral» aclaró Chiriff.