Dúo FaRá: finalistas de Got Talent 2020 se presentarán en Salto 11 y 12 de septiembre

Hoy y mañana domingo en “La Buena Rienda”

Los próximos 11 y 12 de septiembres se presentarán en Salto Raúl y Facundo De Los Santos padre e hijo que conforman el dúo de payadores Fa Rá, quienes fueran finalistas del certamen televisivo Got Talent Uruguay 2020.

“Será un gusto enorme compartir dos jornadas con el público salteño; es la primera vez que llegamos a Salto” – reveló a EL PUEBLO Raúl De Los Santos.

En reiteradas oportunidades estando en Got Talent Raúl expresó el deseo de marcarle el camino a su hijo Facundo para que el pueda tener su vuelo propio en el futuro. Dos artistas que lograron llegar al corazón del público y que mantienen una comunicación que va más allá de lo artístico y lo proyectan en cada uno de sus shows. Un despliegue de talento que el auditorio salteño tendrá el privilegio de disfrutar.

La experiencia en el programa Got Talent fue un éxito rotundo e inesperado para los artistas que cultivan el difícil y singular arte de la payada.

“Nosotros tenemos un repertorio variado; generalmente comenzamos con la payada y después folklore pues interpretamos canciones de nuestra autoría”.

Vale destacar que Raúl es oriundo de un pequeño pueblo sanducero llamado Morató. Su hijo facundo de doce años es nacido en la ciudad de Maldonado.

El grupo FaRá se inició cantando música folklórica y luego se fueron adentrando en el universo de la payada.

¿De qué se trata dicho arte? Es un estilo poético musical representante de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y parte de Paraguay tiene su origen en una mezcla cultural entre España y los musulmanes, cuando éstos entran a la Península Ibérica hacia el año 711 de la era cristiana hispánica.

Pero sin duda adquirió un gran desarrollo en el Cono Sur de América, en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima acompañado de una guitarra.

Se realiza de forma improvisada entre dos o más payadores. Por lo general los temas principales que se tratan en las payadas son la muerte, el amor, el origen de la vida y el hogar.

i la payada se hace entre dos payadores se le denomina contrapunto. En él se establece una especie de duelo musical en el cual uno de ellos habla sobre una temática y el otro debe contestarle siguiendo la rítmica. En general esta dinámica se estructura en cuartetas con cuatro versos de ocho silabas. El contrapunto se puede dar también de manera que el público elija una temática en particular o una palabra que tendrá que incluirse en la rima.

En sus comienzos el payador tenía la función de cronista, retratando escenas de la vida cotidiana, la vida política, social, cultural y contextualizaba lo que estaba sucediendo.

A pesar de que no existe una capacitación formal, el payador debe ser una persona muy culta. En este sentido todos los payadores coinciden en que uno de los requerimientos esenciales es la lectura continua para lograr un enriquecimiento de palabras, conceptos y temáticas.

Esta forma poética se presenta en base a versos de ocho sílabas. Los versos se organizan en cuartetas, sextillas y décimas.

La rima denominada hernandiana, aunque sea cantada por una sola persona, respeta la estructura del contrapunto, que generalmente suele constar de dos estrofas de ocho versos cada una, en una estructura llamada A-BB-AA-CC-DD-C.

¿Cuál es la función del payador?

Es un cantor popular del área sudamericana que, acompañándose con una guitarra y generalmente en contrapunto con otro, improvisa sobre temas variados, es decir un cantor repentista.

¿Cuál es la temática que generalmente aborda la payada?

El género musical que en nuestra región se denomina payada consiste en poesías y versos cantados como si los estuviera recitando acompañado por el sonido de su guitarra; trata temas universales y de la vida cotidiana como la muerte, el amor, el origen de la vida, el hogar y la familia, la justicia, etc.

La payada es un arte poético musical perteneciente a la cultura hispánica, que adquirió un gran desarrollo en el Cono Sur de América, en el que una persona, el payador, improvisa un recitado en rima acompañado de una guitarra.Los intérpretes suelen improvisar a ritmo de milonga o cifrado.¿Cómo es la dinámica del espectáculo de Fa Rá?

Generalmente comenzamos con payada y luego canciones folklóricas, temas de nuestra autoría, si bien incluimos en nuestro repertorios canciones conocidas tales como El Gallo Azul, Yaguaritica o algún otra popular.

Raúl nos cuenta que el dúo nació en forma muy espontánea y su hijo Facundo comenzó a cantar junto a él desde muy pequeño. “Nunca tuvimos la idea de armar un dúo… todo se dio inesperadamente cuando nos citáramos para que nos presentáramos en Got Talent. Uruguay

¿Cuáles son los secretos del payador para lograr esa habilidad especial que los caracteriza?

-”Buena pregunta… repentista, agilidad mental, conocimiento, facilidad de palabras un conjunto de cosas que se debe tener conocer la historia estar actualizado… el payador es como una computadira.

¿Y cuál es el estilo que cultiva?

-”Generalmente en lo personal soy peleador y lo que más me gusta es el contrapunto.

En la payada me gusta un contrario peleador y por ende mi hijo también lo es”.

-¿Qué expectativas tienen con respecto a vuestras presentaciones en nuestro departamento?

-”La aspiración es brindar un show único para que el público nos pida nuevamente porque nos gusta cantarle a nuestra gente cosas de nuestra tierra y las costumbres de nuestra raza”.