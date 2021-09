Dueños de la verdad absoluta NO

Cuando nos enteramos de hechos como la recriminación de su partido Frente Amplio a Richard Read, nos preguntamos en qué medida estamos encerrados en una ideología. En qué medida hemos asumido posiciones extremas que a nuestro entender son equivocadas.

Nadie ignora que integrar un cuerpo consultivo en alguna medida sirve a la oposición. En alguna medida se nos puede acusar de “funcionales al sistema”, al que cuestionamos muchos aspectos.

Pero pese a ello somos de los que nos oponemos a estas posiciones irracionales, a estas ideologías extremas que no admiten ni la más mínima discrepancia.

Al contrario, convencidos de que tenemos razones y motivos sólidos para argumentar nuestra posición, entendemos que no debemos evadir el debate, la discusión, porque quien razona y analiza honestamente cada posición, evaluará también positivamente los argumentos más sólidos.

Para decirlo con claridad, estamos con el histórico dirigente gremial, padre y abuelo y por lo tanto ciudadano de este país, que como cualquier otra persona, piense como piense y pertenezca al partido que pertenezca, puede y debe, sumarse a discutir cada tema y cada posición que surja.

No somos marcianos y por lo tanto nos interesan temas como la educación, la seguridad, la salud pública y demás. Tenemos que asumir que lo mejor sería que cada ciudadano uruguayo se sumara a estos debates.

No le tememos a posiciones contrarias a nuestro pensamiento. Pensamos que se equivocan y estamos convencidos de ello, pero nuestro deber es demostrarlo, señalarles con claridad por qué pensamos que se equivocan.

Nadie nos ha convencido de que nuestras posiciones sean equivocadas y mientras ella suceda, seguiremos pensando de la misma manera. Al contrario estamos convencidos de que lo equivocado es la opinión contraria a la nuestra.

Ahora bien, sabemos y asumimos que dentro de nuestro propio pensamiento no todo es bueno y acertado. Es más, sabemos que como seres humanos tenemos aciertos y errores. Pero nuestro deber es errar lo menos posible.

Cuando se registran hechos como el que nos motiva nos damos cuenta que algo anda mal. No es la izquierda que soñamos, de hombres honestos, probos y sobre todo capaces de explicar y argumentar las ideas.

Nunca compartiremos el aislamiento, pariente cercado de la imposición, de la fuerza y la violencia y no de las ideas.

Entendemos que se debe participar siempre porque es nuestra obligación y de allí que valoremos como muy válida la posición asumida por Richard Read.

A.R.D.