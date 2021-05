Dra. Leda Sánchez “Uruguay se encuentra en una zona de intraplaca donde la actividad sísmica es baja pero no nula”

Sismo ocurrido en Florida podría generar réplicas

El día sábado 8 de mayo a las 8:55 ocurrió un evento sísmico de ML: 4.6 con epicentro en el departamento de Florida (cercano a la localidad Montecoral, arroyo Mansavillagra).

Este evento sísmico fue sentido por los pobladores de la zona, habiendo registros que cubren el área del departamento. Fue registrado en las 4 estaciones sismológicas que se encuentran en funcionamiento actualmente.

No se pueden preveer los sismos ni sus consecuencias, ya que dependerá de donde se localice el mismo. EL PUEBLO dialogó al respecto con la La Dra. Leda Sánchez, Bióloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien informó que en un futuro cercano o lejanos se podrían suscitar réplicas.

Sánchez hizo énfasis en que “Uruguay se encuentra en una zona de intraplaca donde la actividad símica es baja pero no nula”.

Ésto ya ha ocurrido en varias oportunidades, haciendo referencia al sismo acaecido en Florida.

El cuerpo científico sigue en alerta y los datos continúan procesándose

.

“NOS PREOCUPA QUE EL EPICENTRO SE DE EN LOS LUGARES DE MAYOR DENSIDAD POBLACIONAL”

La Dra – Leda Sánchez expresó que “La mayor preocupación es que el epicentro se de en localidades con densidad de población alta y un desarrollo urbano importante, ya que no sabemos como pueden, a a priori, responder las estructuras.

Pero si vamos y analizamos el registro de daños que ocurrieron en los eventos de Montevideo en marzo del 2016, donde se fisuraron manposterias, se rajaron planchadas, se cayó parte de un muro de una cancha de fútbol en el Cerro, y en aquello sdaños que vimos en el evento de Las Piedras…si ocurre uno en estos lugares, los daños podrían ser importantes. Ojalá no ocurra. Pero lo relevante de todo esto es que se debe estudiar…se debe seguir monitoreando el territorio nacional. Los sismos no avisan cuando vienen. Y no somos un país preparado, ni siquiera es un país que ante un sismo, donde se muestran las evidencias de su ocurrencia, se acepta que ocurrio”.

-¿Eventualmente podría darse un terremoto?

-”Es muy improbable si nos atenemos a los antecedentes previos”.

Con respecto a posibles causas del evento telúrico, la profesional destacó que “Las represas pueden generar sismicidad inducida, pueden ocurrir y de hecho si buscamos, existen eventos importantes asociados a represas, tambien depende del volumen de agua involucrada.

La explotación de termas también pueden generar sismicidad inducida por sobreexplotación.

En este momento tengo entendido que no se están llevando a cabo procedimientos de Fracking”.

No obstante, las extracciones si se estan haciendo o no, no son vinculantes con el evento de Florida, lo que ocurrió es seguramente la reactivación de una falla antigua.

En cuando a las medidas de prevención, la Dra. Leda Sánchez sostuvo que “No podemos saber cuándo ocurrirá un sismo, pero se puede enseñar a cómo hacerle frente, qué controles es necesario realizar en represas, normativas constructivas; en definitiva hay mucho por hacer.

El monitoreo es fundamental, de esta forma en el correr del tiempo se podrá saber en qué regiones se repiten los sismos, aunque la mayoría de ellos no los perciba la población.

Aquí se deben incluir varios actores, ingenieros arquitectos, etc etc, sin estudios de base se pueden plantear varias cuestiones en el sistema construcción, luego evaluar estructuras y ver cómo responderían ante un sismo de 2, de 3, de 4 y de 5.

Desde el 2010 venimos insistiendo en el tema, hemos logrado algunos apoyos desde el 2016, sismo mediante, Agesic, antel MDN, MI, Dinamige, obviamentedesde UdelaR, PEDECIBA Geociencias, CSIC, pero disponemos de un presupuesto ni de personal… es todo a pulmón” -indicó Leda Sänchez.

ANTECEDENTES

Durante muchos años se creyó que nuestro país estaba libre de desastres naturales. Incluso esto fue base de spots publicitarios sugiriendo que los riesgos que sufrimos se deben mayormente a otras causas, muchas generadas por nosotros mismos.

Pero acontecimientos recientes tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, nos hizo reflexionar y ponernos a estudiar si efectivamente estamos tan aislados de la ocurrencia de esas calamidades, y para nuestra sorpresa nos encontramos con que estábamos completamente equivocados.

En el tema sismicidad, las fuerzas internas de la tierra causan movimientos y tensiones en toda su corteza.

La escala de estas dinámicas es tal que no hay punto de la tierra que se pueda considerar libre de estos fenómenos. Podemos encontrar algunos lugares que tienen una baja probabilidad de que ocurran sismos, mientras que en otros pueden ser muy comunes. Pero no existe ningún lugar donde no ocurran, y nuestro territorio no es ajeno a ello.

Un temblor puede tener diferentes efectos dependiendo de la zona, posible distancia al evento y efectos de sitio. La microzonificación sísmica se define como la identificación del comportamiento de pequeñas zonas sísmicas con respecto a algunas características geológicas y geofísicas de los sitios, tales como la resonancia sísmica, la susceptibilidad a la licuefacción, deslizamientos de tierra y el peligro de caída de rocas, o inundaciones relacionadas con el evento, etc. La resonancia sísmica se debe a que las ondas se ven “atrapadas” por un medio, por ejemplo una zona de sedimentos entre la superficie y el sustrato de roca, y resuenan dentro de esa área de forma que los “ecos” se suman a las ondas y causan una amplificación del movimiento en la superficie. Esto puede variar según sea la profundidad del sedimento, la frecuencia fundamental del sismo, y la velocidad de transmisión de las ondas en el medio sedimentario.