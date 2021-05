Dr. Roberto Fioritti (Salto Nuevo): «no queda otra; el protocolo a rajatabla»

Desde la razón informativa, un aspecto a tener en cuenta. Por ahora en la Liga Salteña de Fútbol no se maneja NI REMOTAMENTE que la temporada de fútbol pueda iniciarse en junio, julio y agosto. El objetivo apunta AL MES DE SETIEMBRE, incluso el formato de disputa avalado el lunes pasado en el Consejo Superior, por abrumadora mayoría, se contempla desde los primeros días de ese noveno mes del año, con punto de conclusión el 18 de diciembre.

Claramente es un certamen estrecho en fechas, atento a la situación vigente.

Mientras que, por ahora, se multiplican suspensos, respecto a «cómo evitar complicaciones a la hora de jugar, evitando contagios».

El hecho es uno: llegará el momento en que desde el Ministerio de Salud Pública se eleve un informe a la Secretaría Nacional del Deporte (SND), para que esta lo exponga a conocimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Organización del Fútbol del Interior.

A su vez se mediatiza una interrogante: qué tipo de protocolo será impuesto para su aplicación a nivel de las confederaciones y Ligas del Interior.



TODOS LOS CLUBES O

ALGUNOS: ¿QUIÉNES?

Si ese protocolo será adaptado o no a la realidad de quienes son parte de OFI; aunque se interpreta que los mecanismos de prevención «no pueden variar, de acuerdo al ámbito geográfico de cada Liga, porque el virus es uno y no produce tantos efectos diferenciados».

Es por eso que el delegado de Salto Nuevo, Dr. Roberto Fioritti. sin saltear una cuestión capital: «no queda otra que el cumplimiento a rajatabla, si del protocolo se trata».

Mientras se hunde el bisturí en torno a una vacilación: SI REALMENTE ALGUNOS CLUBES ESTÁN EN CONDICIONES DE CONTEMPLAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS. En esos mismos clubes, ¿quiénes son los responsables?

Los dirigentes o los integrantes del Cuerpo Técnico: por ejemplo. Mantos de silencio frente a determinadas posibilidades de futuro. Después de todo, se trata de una situación impensada, que por ahora llegó para quedarse. Y Salto no deja de convivir con ella.

La estadística diaria, no miente ni traiciona.