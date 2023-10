Dr. Néstor Campos presentó su libro en el Mercado 18 de Julio

En un Mercado 18 de Julio literalmente desbordado de público, en la tardecita del pasado sábado, el Dr. Néstor Campos Pierri dejó públicamente presentado su libro “Reflexiones de un verdadero full time de la Medicina y Anécdotas de su vida (en cuentos cortos)”.

La presentación estuvo a cargo del Dr. Ac. Antonio L. Turnes, médico y autor de nada menos que 29 libros sobre medicina y biografías de médicos destacados. Lo que sigue son algunos pasajes de su alocución:

“Conocí a Néstor Campos, cuando él como estudiante estaba preparando concursos en el Hospital de Clínicas, buscando enfermos por los pisos de las clínicas quirúrgicas.

Más tarde – ya él médico y cirujano en formación – participando del servicio de emergencia del Hospital de Clínicas dirigido por el Prof. Guaymirán Ríos Bruno, acompañado por José Trostchansky, quien le sucedería, y figuras tales como Dinorah Castiglioni, Eva Fogel de Korc, y Nisso Gateño Yaffé.

Pasaron algunos años y ya consolidado Néstor Campos como cirujano experiente, luego de una sólida formación junto al Prof. Jorge C. Pradines – continuador de la escuela quirúrgica del Prof. Pedro Larghero – apareció entre los fundadores del SEMM (Servicio de Emergencia Médico Móvil) que había iniciado el recordado y querido Prof. Mauricio Gajer con un conjunto de emergencistas jóvenes; todavía no había emergencistas, pero venían médicos de diversas vertientes, con énfasis en la pediatría, para diferenciar a esa nueva emergencia de la ya existente. Y era digno de admiración, porque en una constante tendencia de incorporar conocimientos, se había especializado, luego de ser un cirujano académicamente bien formado, también como médico intensivista y más tarde como cirujano de tórax. No obstante lo cual, viajaba continuamente a Montevideo para cubrir las guardias, donde de vez en cuando nos llegaban referencias de pacientes o familiares de pacientes que habían recibido sus magistrales diagnósticos en una de esas visitas de emergencia, donde en aquellos tiempos, hace más de treinta años, había en Montevideo profesores subidos a las ambulancias o trabajando en las puertas de emergencia.

Llegamos así a fines del siglo pasado, y es Néstor Campos quien preside en 1998 el 49º Congreso Uruguayo de Cirugía y 9º Congreso Uruguayo de Emergencia del Uruguay, en la ciudad de Salto, donde también pudimos acompañarle y reencontrarnos con viejos maestros y queridos amigos. Aquí fue donde el inolvidable Prof. Raúl Praderi le dedicó los famosos “Consejos del Viejo Minchaca”, que comenzaban así:

En homenaje al Presidente del Congreso, Dr. Néstor Campos, empezará el viejo Minchaca diciendo:

I. Es mejor ser gordo y operar flacos que ser flaco y operar gordos. Cuando en mis viajes piden que haga una demostración quirúrgica repito esta frase, pues sería de muy mal gusto hacerle operar el vientre de un obeso a un cirujano invitado.

II. Más vale operar bien y ligero que mal y despacio. También es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo. Pero no se debe operar contra reloj. Si la cirugía está bien hecha y la técnica es conocida por todo el equipo, la operación se hace naturalmente rápido.

Se consagraba así en esta región norte del río Uruguay a una personalidad quirúrgica y médica, como Néstor Campos Pierri, que marcaba una época, distinguido por los grandes maestros y reconocido por todos sus colegas…

El libro que se presenta hoy reúne Reflexiones de un verdadero full time de la Medicina y Anécdotas de su vida (en cuentos cortos). Las reflexiones son referidas a dos auténticos problemas de salud pública: los siniestros de tránsito, con propuestas muy originales que podrían ser propuestas para autoridades nacionales y municipales; y la obesidad, una enfermedad con renovados enfoques.

Con el tono de humor que es natural en Néstor, siempre hablando de manera estentórea y con ese timbre particular, con esa calidez personal que es su característica, rescata en el libro una serie de hechos y anécdotas que nos permiten asomarnos apenas a su vida y trayectoria, participándonos sólo de los buenos momentos, de aquellos que se pueden contar para mostrarnos las cosas positivas de la vida, evitándonos las circunstancias dolorosas, las dudas, los contratiempos, disgustos y contrariedades que forman, como el acompañamiento de las baldosas blancas y negras, el pavimento conocido de la vida. Así nos descubre poco a poco el velo de lo que ha sido una trayectoria que – lejos de posicionarse como una manifestación de egotismo – pretende transmitir para sus familiares y descendientes, pero también para aquellos que se acerquen a las profesiones de salud y todavía jóvenes no sepan lo que les espera, para que continúen su trayecto sabedores de que – si se empeñan y trabajan con ahínco – dedicándose con alma y vida como él lo hizo, alcanzarán los más altos logros. Sin perder por eso el lugar de los afectos, el amor por sus seres queridos, la oportunidad de disfrutar de los bienes de la cultura y sobre todo, de ser fieles a una tradición familiar, que volcó en la vocación de servicio, su mejor forma de devolver a la comunidad salteña o montevideana, lo que la sociedad invirtió en su formación.

Salto ha tenido destacados médicos escritores, entre los que cabe recordar a José María Delgado, el médico-poeta, que junto a Alberto J. Brignole, que fuera director del viejo hospital Fermín Ferreira, publicaron en 1939 la primera biografía de aquel salteño inolvidable que se llamó Horacio Quiroga.

Ahora Néstor Campos Pierri, humildemente, viene a sumar sus memorias a esta saga. Y así como su padre, el Dr. Néstor Campos Teixeira (1908-1981) – que fue un odontólogo que encaminó a sus hijos en diversas actividades y profesiones de servicio – dedicó mucha energía a impulsar proyectos de beneficio colectivo, como su larga y reconocida campaña por la construcción de la represa de Salto Grande, hoy una realidad desde hace más de 40 años, Néstor ha sido un actor principalísimo en la transformación de la atención de salud de la regional norte del país, en lo asistencial y en lo universitario. Y a pesar de lo grande y voluminoso que es su currículo y la importancia de su gravitante aporte, ha mantenido siempre la humildad y sencillez que son su identificación inalterable y que lo hacen tan querido”.