Dr. Luis Pacora Camargo

El Dr. Luis Antonio Pacora Camargo es originario de Perú, especialista en cirugía oncológica, tiene post grados como Maestro en Medicina y ha escrito dos libros; “Cáncer: el enemigo oculto” y “La Pandemia por Coronavirus”, este último en relación a la realidad que estamos viviendo tratando de dar una mirada informativa precisa y clara.

Tiene un canal de Youtube donde a diario comparte información actualizada acerca de la pandemia y qué medidas de prevención debemos tomar para evitar o minimizar los riesgos de contagio.

El año 2020 ha marcado un hecho importante para la historia de nuestro mundo, un enemigo invisible no solo ha mostrado la debilidad de nuestro sistema sanitario, ha cambiado las vidas de las personas, no solo en el aspecto personal, sino también, en el aspecto social, económico y laboral, conllevando a la humanidad a una nueva normalidad que aún no es fácil de aceptar.“

Cáncer el enemigo oculto”, libro publicado por el Dr. Luis A. Pacora Camargo, médico especialista en cirugía oncológica, es un libro que nos enseña que es el cáncer, cómo se origina y en que estamos fallando. Siguiendo el principio dado por Sun Tzu en el arte de la guerra “si conocemos a nuestro enemigo y si nos conocemos a nosotros mismos, en mil batallas ganaremos”. Con este libro aprenderemos a conocernos y a conocer al enemigo llamado cáncer.

Médico, escritor, innovador, desarrollador tecnológico, comunicador, quien propone que la información es una herramienta necesaria para prevenir las enfermedades.

Entrevistado por EL PUEBLO el Dr. Pacora Camargo brindó su punto de vista frente a cómo se encuentra hoy en el mundo la pandemia por Coronavirus.

La enfermedad COVID-19 es una enfermedad infecciosa, el agente causal es un virus de la familia coronaviridae, virus ARN que pueden manifestarse desde un resfríado común hasta un síndrome de distress respiratorio.

Se define como período de incubación al lapso de tiempo que transcurre desde la exposición inicial del agente infeccioso y la presentación del primer síntoma de la enfermedad.

¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad COVID-19?

Hablar de diagnóstico es mencionar un término cuyo origen de raíces griegas hace referencia a:»conocimiento a través de..». Es el procedimiento de identificar una enfermedad.

Pilares de Tratamiento – En arquitectura o ingienería, un pilar es un elemento alargado, normalmente vertical, destinado a recibir cargas para transmitirlas a un terreno mediante cimentación, en otras palabras, constituye la base que soportará la carga de una estructura. En medicina, serán las medidas que soporten el manejo de la enfermedad.

– ¿Qué lectura actual hace usted de la pandemia del Sars – Cov 2 a nivel global?

– “El mundo en noviembre – diciembre del 2021 enfrentó una cuarta ola. El crecimiento acelerado de casos evidencia la presencia de la variante Omicron, declarada por la OMS durante el mes de noviembre. Se le denominó como variante de preocupación, nombre que no había surgido en los últimos meses dada la magnitud de mutaciones que advirtieron los científicos y que el tiempo ha demostrado que se ha transformado en una variante de mucha preocupación causando notable incremento de casos a nivel mundial. La situación de la pandemia en la actualidad es incierta. Lo que sabemos es que esta variante causa menos daño a nivel pulmonar pero su impacto está siendo bastante impactante.”

– De acuerdo a los datos que se están manejando, los números han ido en franco ascenso en Europa, América y otros continentes. ¿Las medidas de contención ya conocidas son efectivas ante la nueva situación?

– “En definitiva las medidas protección personal en bioseguridad son importantes; distanciamiento social, vacunación, cubrebocas e incluso protector ocular son medidas eficaces que van a evitar no solo la propagación de las variantes actuales sino las futuras que podamos conocer. Existe una pandemia paralela que es la de la desinformación y la pandemia de los antivacunas. Es por ello que no se ha logrado contener el avance de lo que significa el virus. Pero otro punto explica que los países tampoco están actuando de manera preventiva. Solo actuán en forma reactiva cuando el problema está instaurado. Si bien las autoridades de los diferentes países están restringiendo la llegada de pasajeros procedentes de Sudáfrica, la variante Omicron ya se encuentra en la gran mayoría de los países”.

– Durante el invierno del 2021 Uruguay tuvo un alto índice de muertes debido al ingreso de la variante P1. Hoy la ciudad de Salto ha experimentado una explosión de casos. ¿Ello sí o sí se debe a la variante Omicron?

– “Lo que se sabe es que Omicron ha ingresado a varios países antes de ser científicamente demostrada su presencia. Recordemos que para determinar una variante se debe hacer un secuenciamiento genético. Independientemente de la variante Omicron, si las personas no matienen los protocolos y no evitan las aglomeraciones, lamentablemente las infecciones se van a dar. Con Omicron la posibilidad es mucho más rápida y los contagios son exponenciales. De allí que debemos tener mucho cuidado con esta variante”

– ¿Cree usted que la vacunación tendría que ser obligatoria al igual que las restricciones?

– “Totalmente… la vacunación debería ser obligatoria. Lo que estamos viendo a diferencia de lo que se dio en otras pandemias que afectaron a la humanidad como fue la de hace un siglo en 1918 la Gripe Española, las personas tuvieron mucha libertad para elegir y para pensar y lametablemente no siempre bajo un concepto sanitario. Las personas están pensado bajo conceptos de libertades y derechos humanos, sin embargo ello no significa que vaya en consonancia con la sanidad. Las grandes pandemias también han sido la de los no vacunados, los que creen en teorías conspirativas, lo que genera mayor número de ocupación de camas, muertes e infecciones”.