Dos joyas que requieren atención

Por: Jorge Pignataro

Sociedad Italiana y Palacio de Oficinas Públicas

Por supuesto que se podrá decir que son dos edificios muy diferentes, y en situaciones muy diferentes en cuanto a su administración. Pero tienen en común, nada menos, que son dos joyas de la arquitectura salteña y además, de las que estos días mucho se viene hablando.

En el caso de la sede de la Sociedad Italiana, porque felizmente ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación y Cultura para recibir en breve

una importante remodelación; en tanto del Palacio de Oficinas Públicas, porque su esta-do es realmente muy malo, lo aqueja un deterioro progresivo y ya muy acentuado, que llevó a que parte de su mampostería más alta, literalmente se cayera hace unos días. Además, la pregunta sobrevuela: si la Socie-dad Italiana ha logrado recibir este apoyo del Estado, ¿no se puede hacer nada similar para el Palacio? EL PUEBLO dialogó sobre la Sociedad Italiana con su Presidente, Dr. Eduardo Supparo; y sobre el Palacio de Oficinas Públicas con el Arq. Juan Carlos Ferreira, profesional de amplio conocimiento sobre el urbanismo de Salto.

SOCIEDAD ITALIANA

Dr. Supparo: “Por fines de noviembre nos enteramos que había un Fondo Concursable, y nos pusimos a trabajar rápidamente en eso. Dio mucho trabajo porque había muchos requisitos para presentarse, pero por suerte

pudimos llegar a tiempo y nos presentamos. Es un fondo para infraestructura edilicia. Jus-tamente nosotros hace mucho tiempo que veíamos que se venía deteriorando el edificio de nuestra Sociedad Italiana, y que los costos evidentemente superaban todas nuestras po-sibilidades de hacerlo sin pedir ayuda.

En un momento dado también pensamos solicitar ayuda a nivel local para esas refacciones. Con esto que se logró de que concursamos y nos aprobaron nuestro proyecto, vamos a lograr que unas partes del edificio, como ser las aberturas de madera que tiene, se puedan reparar ya que muchas de ellas estaban real-mente muy alteradas, la madera muy podrida, y también hacer pintura en todo el edificio, que es otra de las cosas que se encontraba mal. Con ese aporte, que ahora está en trámites administrativos, pensamos comenzar esas obras, que van a llevar un tiempo porque son muchas aberturas, el edificio es muy grande… Fechas todavía no manejamos porque eso de-pende del MEC, pero que fuimos selecciona-dos entre los 12 proyectos que se aprobaron, eso es seguro; del norte fuimos prácticamente los únicos. Es una enorme alegría poder me

jorar este edificio, que es importante que la gente sepa que está declarado en 1989 como Monumento Histórico Nacional. Es un edifi-cio que tiene una arquitectura de la época, con su fachada, sus columnas, sus atrios, sus vestíbulos, que el Estado decidió preservar-lo como testimonio de una época y que Sal-to tiene el privilegio de tener. Data de 1875, construido con materiales de esa época, requiere de un mantenimiento permanente, lo que implica un costo muy alto para lo que son nuestras finanzas, nuestros ingresos”.

PALACIO DE OFICINAS PÚBLICAS

Arq. Ferreira: “Construido por Veltroni, arquitecto de estilo ecléctico, esto significa que se toman elementos de diferentes lenguajes arquitectónicos. No tiene esto una connotación negativa, para nada. Es más, el Palacio de Oficinas Públicas es un edificio indudablemente parte de nuestro patrimonio. Se inserta en un período que para Salto fue maravilloso, digamos la década larga que va de 1912 a 1924. Para Salto fue maravilloso, pero ¿y para el país? Absolutamente maravilloso también. El edificio se empieza a gestar allá por 1912, después de que Batlle, después de haber terminado su primera presidencia viaja a Europa, y ahí conoce a

Veltroni. Yo creo que en esas conversaciones se comienza a gestar un gran edificio con las características que después tuvo el Palacio de Oficinas Públicas. Veltroni después se viene al Uruguay, se radica y termina ob-teniendo la ciudadanía uruguaya, y llega a Salto por 1908. Lleva muchos años la gestación del proyecto y su construcción, que se realiza finalmente por 1924. Es decir, se comienza a gestar cuando teníamos una Junta Económica Administrativa, que en esos años estaba gente como Baltasar Brum. Cuando se hace el edificio, allá por el 24, teníamos Consejo Departamental, donde había gente como Orestes Lanza. Es decir, el edificio tiene una impronta de aquellos gobiernos batllistas que querían hacer un Estado fuerte y con presencia física, edilicia. No nos olvidemos que en 1925 se inaugura el Palacio Legislativo…”.

El Arq. Ferreira sostiene que la refacción de esta joya arquitectónica requiere dinero y personas capacitadas. Pero entiende que el Esta-do debe resolver con claridad si invierte en su preservación o no. Tanto Gobierno Nacional como Gobierno Departamental, que también puede ayudar en la gestión, deben resolver si se ocupan del Palacio o no.