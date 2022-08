Dos grandes se bajan del Masters 1000 de Montreal

El tenista español Rafael Nadal anunció este viernes que renuncia a jugar el Masters 1000 de

Montreal, que se celebrará entre el 7 y el 10 de agosto, debido a unas “pequeñas molestias” que

sufrió cuando entrenaba.

“Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien

estas semanas en lo que a entrenamientos y preparación se refiere”, explica Nadal en un

comunicado remitido a EFE.

“Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer (jueves), tras el entrenamiento,

tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con

los entrenamientos sin forzar”, añade.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, asegura que debe ser “prudente a estas alturas y pensar

en la salud”, en alusión al cúmulo de lesiones que sufrió en los últimos años.

No obstante, se muestra optimista: “Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y

que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño.

Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène [Lapierre] y todo su equipo por la compresión y

apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción”, finaliza el tenista mallorquín.

NOVAK NO VA

El serbio Novak Djokovic, cuya negativa a vacunarse contra la covid-19 le impide ingresar a Canadá,

se retiró oficialmente del Abierto de este país, que este año se disputa en Montreal, anunciaron los

organizadores el jueves.

El estado de no vacunado del campeón del último Wimbledon hizo que fuera poco probable que

jugara en el prestigioso torneo Masters 1000 y, probablemente, Djokovic también se perderá el US

Open, último Grand Slam del año, que inicia a fines de agosto, ya que Estados Unidos también

requiere que los visitantes muestren sus carnets de vacunación.

El director del torneo de Montreal, Eugene Lepierre, había dicho a principios de este mes que no

esperaba que Djokovic jugara: «O el Gobierno canadiense cambiará las reglas con respecto a la

vacunación o se arremangará y se vacunará. Pero no creo que ninguno de esos escenarios sea

realista».

ALCARAZ ALCANZA EL TOP 5 POR PRIMERA VEZ

El español Carlos Alcaraz es el único que cambia en un Top 10 que se mantiene sin más

movimientos, con el ruso Daniil Medvedev en lo más alto, seguido del alemán Alexander Zverev y del

español Rafael Nadal.

El griego el Stéfanos Tsitsipas es cuarto, el noruego Casper Ruud, que reeditó el título en Gstaad

(Suiza), baja a la sexta plaza y es el que deja su lugar a Alcaraz.

El mayor ascenso entre los 100 primeros del mundo es para el italiano Lorenzo Musetti, que con su

victoria en Hamburgo (Alemania) sube 31 peldaños para instalarse en el puesto 31.

El serbio Novak Djokovic continúa en la séptima plaza y el suizo Roger Federer sigue sin aparecer en

la clasificación de la ATP debido a su larga inactividad, pero volverá a competir en la Laver Cup de

Londres a partir del 23 de setiembre.

El salteño Pablo Cuevas ocupa la posición 221, ascendiendo dos posiciones desde el último ranking.