Dos efectivos de la Guardia Republicana y un Policía de Tránsito de Montevideo fueron reconocidos por la Dirección de la Policía Nacional

El guardia Juan Andrés Brum, el cabo Daniel Susluaga y el alférez Nildo Moreno fueron los tres policías que el viernes 17 y el sábado 18 de marzo rescataron a una adolescente de 17 años que pretendió quitarse la vida arrojándose desde el túnel de Avenida Italia y Centenario al vacío.

Eran las 18:00 horas del viernes 17 de marzo cuando un equipo Hipo de la Guardia Republicana integrado por el guardia Brum y el guardia Pereira patrullaban por la zona del Parque Batlle cuando vieron sobre el pilar del túnel a una joven llorando. Sin dudarlo, el guardia Brum saltó el muro de contención y se subió al pilar junto a la joven.

En Ricaldoni y Vidiela el cabo Susluaga del Cuerpo de Policía de Tránsito de la Jefatura de Policía de Montevideo escuchó la comunicación del Centro de Comando Unificado y fue hasta el lugar. Allí vio al guardia Brum charlando con la joven, por lo que cortó el tránsito sobre Avenida Italia para seguridad de todos.

En determinado momento el guardia Brum se acercó a la muchacha, la abrazó, y caminó sin soltarla hasta los pilares laterales del túnel donde el cabo Susluaga la agarró y la sacó de la zona de peligro. Una vez que la adolescente se calmó fue trasladada al Hospital Pasteur.

Al día siguiente la joven intentó nuevamente quitarse la vida, queriendo arrojarse desde el mismo túnel. Ese día fue el alférez Nildo Moreno quien la rescató.

El accionar de los efectivos fue reconocido por el director de la Policía Nacional, comisario general José Manuel Azambuya, junto al subdirector comisario general Jhonny Diego y al subdirector ejecutivo, comisario general Efrain Abreu, además del director nacional de la Guardia Republicana, comandante general César Tourn, y el jefe de Policía de Montevideo, comisario general Mario D’Elía,

entre otras autoridades policiales.

En la oportunidad el Director de la Policía Nacional valoró y destacó el arrojo y apego ante el servicio de los efectivos e indicó que “los policías tenenos que estar preparados no solo para situaciones difíciles donde puede haber enfrentamientos, también para estas situaciones emocionales”, dijo Azambuya.

Los tres efectivos fueron concordantes en afirmar el orgullo y satisfacción de que todo haya salido bien.

El guardia Juan Andrés Brum recordó el momento vivido ese viernes. “Cuando salté el muro de contención miro hacia abajo y todavía estaban los vehículos pasando. En ese momento me aislé y pensé llegar hasta ella, no vi más tránsito, tumulto, solo me enfoqué en llegar hasta ella”, señaló.

Mientras que el cabo Daniel Susluaga se refirió a la formación recibida para enfrentar este tipo de situaciones. “Uno recuerda parte de la instrucción (…). En ese momento nos invade el miedo y el miedo nos puede llegar a complicar, pero se nos dijo que tenemos que pensar que esa persona el día de mañana puede ser un familiar, un hermano, un tío, y no pensamos en el riesgo”.

Por último el alférez Nildo Moreno, con más de 20 años de servicio, dijo que nunca vivió una situación así y que en ese momento pensó en su hija. “Fue algo intuitivo bajarme de la camioneta y tratar de entablar una comunicación con la muchacha. Yo tengo una hija casi de la misma edad (..) y traté de comunicarme con ella a través de algún afecto de la familia para que cambiara su accionar”.