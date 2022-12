«Dos Cuerpos Técnicos que   están arriba de la mesa»

«A mediados de enero lo vamos a decidir. No antes. Pero es obvio que existen opciones y no hay problemas en mencionar en que tenemos dos Cuerpos Técnicos sobre la mesa. Uno que es salteño y el otro de Montevideo. No descartamos ninguna de las dos opciones. El diálogo no faltó con integrantes de ese Cuerpo Técnico de Montevideo y tenemos previsto con quienes son de Salto. Pero hasta de repente se puede hablar de una tercera opción: en este caso, quienes terminaron dirigiendo el año pasado a Salto Fútbol Club.

Como siempre se habló, nos gustaría que tengamos el mayor número de salteños. Es la idea. Yo diría que seguimos por esa misma línea de trabajo.

Son situaciones que estamos manejando en la interna del club. A manera de síntesis: que el Cuerpo Técnico sea salteño o de Montevideo».

El final del año. Inicio del que vendrá.

Para Salto Fútbol Club, será el tercer año consecutivo a manera de acción.

En el 2020, avanzó a la liguilla, después de figurar entre los primeros ocho de la rueda de arranque.

Al año siguiente, merma en la expresión general del equipo, sin poder acceder al segundo capítulo de la historia. La participación de Salto Fútbol Club se limitó a una rueda. La prematura eliminación de la escena.

Ahora con EL PUEBLO, el presidente LISANDRO ROSSI, va exponiendo razones. O en algunos casos, señales del tiempo que vendrá y con un eje vital: el de la Dirección Técnica. Casi una obviedad.

«La situación por ahora se plantea en esos términos, y la conformación del plantel atada a lo que pretendan o fijen como objetivo, quienes sean parte de la nueva Dirección Técnica. Los futbolistas que pertenecen a Salto Fútbol Club y que fueron a préstamo a equipos del fútbol local, restará saber qué destino tienen, de acuerdo al pensamiento del mando futuro. Por lo tanto de parte nuestra, ninguna intención de mencionar nombres, esos que pueden quedarse, irse o los que llegarán. En el plano deportivo es algo que depende del técnico y no del dirigente. La idea de Salto FC es que puedan ser parte de préstamo para que no pierdan continuidad, pero después volviendo al club.

Cuando llegue el nuevo técnico le planteamos la lista de jugadores que el club dispone. Pero creo que cae de maduro la continuación de la mayoría de los jugadores que terminó integrando el plantel en esta segunda temporada»

