Dos bloques enfrentados

Y no piensan en subir las jubilaciones más bajas? ¿Y el sueldo mínimo? ¿Y qué se piensa hacer con la situación de los pequeños productores, esos que cada día se terminan más, por el endeudamiento que tienen, ya que, por dar un ejemplo, los precios de los fertilizantes han subido hasta el triple y más? ¿Se le va a poner freno a la suba del arroz, de los fideos, de los huevos, del aceite…? Pero además, ¿todo esto cómo se haría?, ¿a partir de cuándo?.

Lo del párrafo anterior, son preguntas escritas como un pensamiento en voz alta, una vez que pasó el Referéndum del domingo anterior. Pero claro que no son el sentimiento solo de quien piensa y escribe estas líneas sino de miles y miles de uruguayos, uruguayos cansados de escuchar hablar de unos famosos 135 artículos de una Ley de Urgente Consideración, mientras que alrededor el país espera otras respuestas, y otras soluciones.

Por supuesto que entendemos que, en definitiva, «todo tiene que ver con todo», y que, aunque no parezca, de alguna manera (de manera más directa o menos) esos 135 artículos también influyen en la calidad de vida de los habitantes de cada rincón del Uruguay. Pero que la gente ya quería dar vuelta la página y esperaba que de una vez por todas tanto gobierno como oposición empezaran a focalizarse en otras cosas, no caben dudas.

La vida sigue, el país continúa andando con sus miles de problemas a cuestas. Lo único que ha cambiado es que la LUC quedó plenamente ratificada. De haber ocurrido lo contrario en el referéndum, también el país hubiera seguido andando…

Pero ahora que todo eso pasó y que podemos mirarlo con una perspectiva de tiempo de más de una semana, ¿no le parece a usted que el Uruguay no estaba en condiciones de haber gastado o invertido (llámele como quiera) alrededor de 10 millones de dólares en un referéndum? A nosotros nos parece que sí, que fue hasta innecesario. Y no entraremos a profundizar en que solo fue un instancia prevista en la Constitución, que siempre es buena la inversión en Democracia, etc., etc.

Lo que decimos es que, fue tanta la gente que votó sin conocer los 135 artículos en cuestión, que al fin de cuentas lo que se hizo fue una suerte de medición de cuánto respaldo tenía el gobierno de Lacalle Pou y cuál era el poder de la oposición. Así de sencillo; y de ser así, por supuesto que no se justifica en absoluto haber hecho lo que se hizo.

Fue una campaña que poco a poco fue perdiendo su centro y se deformó. Por un lado el propio gobierno contribuyó a fortalecer la idea de que era una instancia a favor o en contra de sí; lo hizo, entre otras cosas, cuando el propio Presidente de la República cerró la campaña con una conferencia de prensa. Por el otro lado, también contribuyó el PIT CNT, llevando después consigo al Fente Amplio, con los argumentos que esgrimía al promover esa derogación que finalmente no se concretó.

Y si se habla del PIT CNT hay que decir dos cosas que se desprenden con mucha claridad de lo que ocurrió el domingo 27. Por un lado, que tiene una enorme fuerza. Por otro, pero como consecuenca de eso, es que ya no solo se ve “fusionado” al Frente Amplio, sino superándolo incluso, absorbiéndolo. Sí, un conglomerado de sindicatos absorbió a un partido político, aunque parezca poco creíble.

No fue el Frente Amplio quien promovió el intento de derogación de parte de la LUC. Fue el PIT CNT. El Frente Amplio solamente acató y acompaño…Es así.

El Pit-Cnt se ha devorado al Frente Amplio. Como ha sostenido el ex Presidente Sanguinetti, es claro que hoy el poder real se concentra en la central sindical, quedando el Frente Amplio relegado al papel de mero brazo político. El referéndum del pasado domingo, marcó un antes y un después en este evidente proceso de «pitcntización».

Pero esto no es de ahora, viene acrecentándose. Vea usted, estimado lector, que siempre fue el PIT CNT el que se opuso a este gobierno, no el partido de oposición llamado Frente Amplio, como sería lo más natural.

Recuerde usted aquel 25 de marzo de 2020, a menos de un mes de haber asumido las nuevas autoridades nacionales, y tratando recién de aprender y actuar sobre una pandemia, el Pit-Cnt (dirigido entonces por el hoy presidente del FA, Fernando Pereira), organizó un caceroleo y un apagón pidiendo cuarentena obligatoria. Al mismo tiempo empezaba el ataque contra la LUC: primero que era un «programa oculto», luego que era «inconstitucional» (aunque no se presentaron recursos para demostrarlo), después que lo «urgente era la gente», por último que se privatizaba Antel…

Cosa curiosa: mientras el Pit-Cnt preparaba los pormenores para un referéndum, el Frente Amplio votaba en el Parlamento 241 de los 475 artículos de la LUC. Es decir, más del 50% del texto propuesto por la coalición fue acompañado por la izquierda. Sin embargo, al momento de seleccionar el articulado a derogar, el Frente Amplio terminó aceptando todos los términos y condiciones impuestos por el PIT CNT. ¿Cómo se entiende?.

Hay cosas que no dejan de sorprender. Por ejemplo: Molina, presidente del sindicato de telecomunicaciones, llegó a declarar que le importaba «un carajo» lo que había votado el Frente Amplio en el Parlamento. Y sí, es así, ¿o acaso dentro de los 135 artículos propuestos para derogar no había varios que el Frente Amplio ayudó a redactar, y acompañó y defendió con su voto en el Parlamento (como el de los combustibles)?.

Vino más tarde la recolección de firmas. Y en medio de ella surgió el famoso slogan de las «muertes evitables», que una vez más el Frente Amplio volvió a acompañar sumisamente.

Ojo! No estamos descubriendo la pólvoro cuando decimos que el FA pasó a ser parte del PIT CNT. Muy criticado en su momento, hace más de seis años decía el ex Presidente Sanguinetti: «Antes decíamos que el PIT-CNT era un brazo sindical del Frente Amplio. Hoy es al revés: hoy todo luce a que el Frente Amplio es un brazo político del verdadero poder que es el PIT-CNT».

¿Sigue quedando alguna duda? Otra demostración: una vez que se alcanzó el número necesario de firmas para llevar la LUC a referéndum, Fernando Pereira pasó de la presidencia del Pit-Cnt a la presidencia del Frente Amplio como quien pasa de una habitación a otra de la misma casa. ¿Pero no siguen insistiendo algunos en que los sindicatos no tienen partido político? Y una prueba más: Pereira, un dirigente que siempre había demostrado mesura, sentido común, moderación, pasó a adoptar una postura radical, que fomenta el enfrentamiento, con discursos pasados de tiempo desde hace décadas: “el pueblo unido jamás será vencido…”, “Hasta la victoria siempre…”, etc., etc.

Y la frutilla sobre la torta: una vez conocido el resultado del referéndum, los festejos (aún no habiendo alcanzado el objetivo) se concentraron en torno a un escenario donde no había dirigentes frenteamplistas, salvo Pereira.

Cerramos con una expresión de deseo. Que se digan las cosas claras: hay muchos trabajadores en este país que quisieran formar parte de un gremio o sindicato, pero no lo hacen sencillamente poque no quieren ser lo mismo que un partido político. Y además: que por favor dejemos de seguir dividiendo al país en dos bloques enfrentados.

Contratapa por Jorge Pignataro