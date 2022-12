Doria García Albernaz, una escritora cubana cercana a Salto

Hace unos días recibimos cuatro libros de una autora que no conocíamos, aunque tiene un fuerte vínculo con Salto: Doria García. Nacida en Cuba, es casada con el salteño Víctor Albernaz y ambos residen actualmente en Miami, Estados Unidos. Desde el casamiento, ha firmado sus libros como Doria García Albernaz.

Ahora bien…¿Cómo llegaron es-tos libros a nuestras manos? Nos fueron acercados por el veterano cantante y showman Tito Albernaz (cuñado de la escritora), quien, con el nombre artístico Tito Ferrer fue durante varios años protagonista de la movida musical salteña, en aquellas décadas donde las orquestas eran inevitablemente partícipes de todo espectáculo bailable.

Los libros que recibimos, tanto

de poesía como de narrativa, son: “La princesita Daniela” (literatura infantil, 2016), “Del otro lado del sol” (2018), “Vi-vencias Autobiografía” (2016) y “Sobre el pino la estrella (2017)”.

En la edición de mañana lunes, EL PUE-BLO compartirá con sus lectores algu-nos de los textos de estos libros. En tanto hoy se transcriben palabras de contratapa, donde se aporta informa-ción de cada obra y la autora:

De La princesita Daniela: Doria Garcia Albernaz. Nació en Güines, provincia de la Habana, Cuba. Radicada en los Estados Unidos de América desde 1973. Ha publicado con esta editorial Vivencias, 2013. Primer lugar en el XXIII Concurso Inter nacional de Poesía 2014, convocado por el Instituto de la Cultura Peruana de Mia-mi. En la antología Equilibrios contrarios, de la AIPEH (Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos) Miami. En la antología de Poetas y Poemas contra la violencia a la mujer a través de las Ediciones Calameo de España y el Libro digital, “Voces solidarias por las niñas y niños de Nepal”, de Ediciones Calameo.

De Vivencias-Autobiografía: “Doria García Albernaz. Nació en Güines, pro

vincia de La Habana, Cuba. Radicada en los Estados Unidos de América des-de 1973. Además de Vivencias tiene en proyecto Poesía con alma y Cavilaciones, un libro sobre pensamientos y re-flexiones. Doria nos muestra a corazón abierto los tropiezos y los momentos escabrosos que tuvo que enfrentar como adolescente, como emigrante, como madre, como mujer. La toma de decisiones acertadas o no, desde la temprana edad, se convirtieron en agujas que laceraban su interior y con las que tuvo que convivir durante largo tiempo corroyendo en silencio su salud física y mental. Doria no desmaya. La vida la retaba hasta para enfrentar la misma muerte. Abrazada a Dios, al amor por la patria y sobre todo al amor por su hija, Doria nos deja un libro interesante donde nos convoca a un canto a la vida”.

De Del otro lado del sol: “Doria no concibe la vida sin poesía, en el verso va con las manos llenas de gaviotas y un laberinto de espumas sobre los pies desnudos, ella se siente Alfonsina frente a la incertidumbre y el mar, frente a la ausencia y los silencios siempre; pero a diferencia, ella ama la vida y escoge vivir, y nos dice que a pesar del dolor, que a pesar de la voz incompleta de

vértigo hiriente… Mañana es la esperanza. La poesía que es plural como la vida se nos ofrece entonces llena de latidos y soles renovados, también de soledad, una soledad llena de luces, la soledad que mece el alma / el sillón infatigable del recuerdo. Doria nos convence que la poesía es retorno, y es siempre una forma de volver, porque desde ella y su esencia bendita, es-taremos regresando siempre”. Odalys Interián Guerra.

Doria García Albernaz. Habana, Cuba, 25 de Octubre de 1944. Poeta. En el 2013 escribe su primer libro “Vivencias”. En el 2014 obtuvo el premio en el concurso de poesías del Instituto de Cultura Peruana. En el 2015 publicó “La princesita Daniela” un libro de cuento para niños. También en el 2015 colaboró con varios

poemas para la Antología “Equilibrios Contrarios”. En el 2016 participó en la Antología “Poetas y Narradores del 2016”. Ese mismo año publicó su poemario “Y sobre el pino la estrella”. Doria ha participado en siete libros digitales dirigidos por Xabier Susperregi, de las Ediciones Calameo en el país Vasco, escribiendo también su libro digital “Desafío” y editado por La Biblioteca de las Grandes Naciones. Es miembro del Instituto de la Cultura Peruana (ICP) y de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos (AIPEH) donde es Embajadora de Buena Voluntad en el Mes Internacional del Libro Hispano”.

De Y sobre el pino la estrella: “Y sobre el pino la estrella es un libro de nostalgias y desencuentros, es una suma de instantes y soledades. Donde el poeta construye sus versos desde la ausencia, desde la desolación presente. Hay siempre en el verso una rememoración. Ella es la que recuerda, unas veces para no olvidar y otras para salvarse. Sentencia: Lo olvidado y no en-terrado, resucita. En esta compilación de textos, encontramos ese deseo humano por completar la batalla del día a día, en esa lucha desigual el poeta acepta el reto”.