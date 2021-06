«¿Dónde están los que se fueron del básquetbol?»

Renzo Giacometti, el presidente de la Liga

«Cuando llegamos a la Liga, era lógico que nos íbamos a topar con determinadas realidades. Las dudas respecto al futuro en materia deportiva, las complicaciones de algunos clubes para volver a empezar, y en los inmediato de parte nuestra, los objetivos prioritarios, para que también sepan los delegados de clubes.

Al básquetbol salteño lo conocemos bien, porque lo hemos jugado, pero ahora en esta función, uno va reconociendo cuestiones internas de la propia Liga. Y entonces surge una pregunta que no eludimos: ¿cómo jerarquizarla para que se proyecte al futuro?

Hay que resolver qué producto vamos a tener para ofrecer. ¿No es solo una idea que tenemos que definir, sino en qué medida una nueva realidad puede ser posible? La Liga hacia dentro, debe resultar otra cosa. Plantear otra imagen. Modernizar el funcionamiento y que el acceso a la información sea para todos. Hay situaciones que fueron parte de un tiempo, pero este es otro tiempo.

Llegamos a la Liga para hacer algo o mucho. Lo que se pueda. Podemos estar un año o diez años, pero dejar algo. ¿Qué se puede hacer revertir? Bueno, para eso estamos aquí».

Fue el corazón en la entrega y la actitud en cancha que no renegaba de la técnica.

Pero acaso, el valor del temple siempre. Si no se ganaba esa pelota, pelear por ella y que el contragolpe comenzará a fluir, con los bien entendidos manuales.

El de aquel RENZO GIACOMETTI. De Salto Uruguay bien de niño, hasta llegar a la Primera.

Y ser Campeón Nacional.

La clase bien entendida del Alero que Renzo fue, hasta que dos años atrás le insinuaron la opción de sumarse a la Liga en función directriz, «porque la verdad es que no tenía tiempo disponible. Ahora tengo menos tiempo, pero bueno…estoy aquí. Con una recompensa en el punto de partida: ser parte de un grupo de trabajo. Esta no puede ser nunca una tarea solitaria. Queremos ir afinando el sentido de equipo, porque no son pocas las líneas que vamos tendiendo»

El ahora Renzo.

El ahora presidente de la Liga Salteña de Básquetbol.

El que está ahí.

«LOS POCOS

QUE SOMOS»

«Entre niños y adolescentes que juegan al básquetbol, estamos hablando de unos 600. No contabilizamos a quienes son parte de los planteles de Primera. Entre 120 y 150 más. Por lo tanto, hablemos de unos 750. Los clubes tienen problemas para funcionar en básquetbol, porque en definitiva los que somos…somos pocos. Entre nosotros se plantea una duda y llegado el momento queremos desentrañar: ¿dónde están los que se fueron del básquetbol? Porque aquí nos conocemos, sabemos quiénes somos. Hubo gente que se alejó y el fin es que vayan volviendo a partir de una propuesta que pueda renovarse. Revivir el básquetbol a partir de determinadas pautas.

Es cierto que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande puede surgir como un ámbito de apoyo al básquetbol, pero nosotros antes debemos tener en claro hacia dónde vamos apuntando. Para vender un producto hay que tenerlo definido. Darle forma. Por ahora la prioridad serán otra vez las Divisiones Formativas, las áreas juveniles.

El deporte forma parte de un tiempo complicado. Pero decimos que es importante preparar el camino, para cuando estemos en condiciones de volver. Vamos haciendo lo que es posible hacer. Revitalizar a la Liga aún en las pequeñas cosas, como puede ser el nuevo logo que ahora nos identifica. La imagen hacia afuera también cuenta. No nos faltan convencimientos y sobre todo el saber que hay situaciones posibles de plantear y recompensas por alcanzar».