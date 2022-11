Don Bosco y María Auxiliadora me enseñaron aún más la importancia del teatro para el rescate de los jóvenes”

Con el actor Diego Bruno:

Diego Federico Bruno Calvo integra el elenco teatral del grupo salteño Le Varieté. De profunda fe católica, entiende que en el teatro se unen dos de sus grandes vocaciones: lo artístico y el brindar algo a los demás. Cree asimismo que el arte, así como la fe religiosa, es un camino de resate y superación para las personas. Nacido en Montevideo, el trabajo de su papá (militar) lo ha llevado a vivir en muchas y muy diferentes partes del país; hoy está en Salto y disfruta del entorno salteño.

1-Hablemos de aquellos primeros años de tu vida…

Nací el 17 de abril de 1990 en la ciudad de Montevideo. Fui formado en el seno de una familia católica donde siempre permanecimos muy unidos sobre todo afectivamente. Soy el tercero de cinco hijos; hijo de padre militar y de madre enfermera. Desde muy pequeño recuerdo haber vivido en varias casas, mi familia tiene alrededor de dieciocho mudanzas debido a la profesión de mi padre y eso me permitió vivir en varios departamentos y conocer a muchas personas. Hice la primaria en tres escuelas distintas, en distintos departamentos del Uruguay. Toda esta realidad era una aventura para nosotros, conocer nuevos amigos, nuevas realidades de vida y nuevas casas. Recuerdo las peleas por alguna habitación en particular o por elegir el lugar en los asientos del auto (risas)…donde viajaban los pequeños al medio y los grandes en las ventanas

2-¿Y la inclinación por el teatro ya empieza en esos años?

Entre esas idas y vueltas, entre mudanzas y cambios de vida fui descubriendo un fuerte amor por la expresión corporal, por el deporte y el arte. En cada cuidad que llegaba corría rápido de la mano de uno de mis padres a karate, fútbol, básquetbol, catequesis, piano, ballet, natación, aikido, entre otra variedad de actividades. Pero entre todo ese cúmulo de actividades mi pasión siempre fue la actuación. Tenía una debilidad por expresarme a través de ese mundo…

3-Imagino que primero como espectador…

Sí, desde pequeño consumía mucho cine y series de televisión. Me escapaba rápido luego de comer al mediodía cuando llegaba de la escuela para ver la televisión. Muchas veces no nos dejaban mirar y mientras comíamos, desde la cocina dejaba la puerta entreabierta del living para ver Mc Giver u otro serial del momento, hasta que nos descubrían la picardía y se terminaba la emoción.

4-Y ya como actor, ¿cómo empezás?

La primera vez que pisé un escenario fue a través de la danza, a la edad aproximada de ocho años, nos disfrazábamos en casa y hacíamos bailes y piruetas con mi hermana menor. Mis padres me veían entre risas y decidieron inscribirme en una academia en el teatro Maccio de San José de Mayo. Recuerdos muy gratos de toda esa experiencia durante todo ese período hasta la muestra de fin de año, cuando nos enteramos que a mi padre le daban traslado para la Cuidad de la Costa. Un doble sentimiento… encontraba por un lado la alegría de una nueva aventura pero por otro lado dejar a todos mis amigos que dejaba en esa ciudad maravillosa. Llegando a Lagomar intentamos inscribirme en el Sodre de Montevideo, pero nos quedaba un poco complicado el traslado y no podíamos económicamente sostener esa realidad.

5-¿Y entonces cómo sigue esa «carrera» en la actuación?

Entonces me conformaba con las representaciones en los pesebres de la parroquia, en todos los actos de mis escuelas, entre otras actividades hasta año 2009, que comencé mi pasión por las artes escénicas de manera más profesional de la mano de una novia que tenía en su momento. Me llevó a un taller porque me veía «condiciones» y así la acompañaba en esto que a ella también le gustaba. Ese año fue bisagra para mí, donde descubrí realmente los dones y talentos que Dios me había dado desde siempre y los exploté al máximo. Desde entonces hasta ahora siempre he estado vinculado al arte con distintos directores del medio local salteño.

6-Precisamente, ¿actividades en Salto?

El último destino profesional de la carrera de mi padre fue Salto. Nos gustó tanto que decidimos quedarnos por estos lugares. Comencé la carrera de Dirección de Empresas en la Universidad Católica mientras trabajaba para poder pagar los estudios. Luego del primer año comencé gracias a Dios a trabajar en el Colegio María Auxiliadora donde se juntó mi pasión artística con mi profesión y mi vocación por «dar». Don Bosco y María Auxiliadora me enseñaron aún más la importancia del teatro para el rescate de los jóvenes. Fue así que hace 15 años trabajo en este hermoso colegio desde la administración y desde los Grupos de Compromiso Salesianos.

7-¿Cómo ha sido tu formación en teatro?

Se fue dando espontáneamente como un amor a primera vista, o más bien como esa amiga que al final del camino termina siendo tu compañera de vida. Fui haciendo obras de teatro, representaciones en cada fin de semana en los grupos salesianos, en cada misión con la parroquia, Semana Santa, etc. Disfruté mucho todo este mundo artístico y empecé con mis primeras expresiones en el mundo audiovisual en alguna publicidad. Participé en una, acá en el Diario EL PUEBLO, en el 2009. si mal no recuerdo «mi diario, tu voz» se llamaba. Me fui formando actoralmente sin pensar en esto como una carrera o un «laburo», sino como una forma de vida, una manera de ser quien soy. Pasaron los años y fui participando de varios grupos de teatro y talleres de formación.Hubo dos obras que me marcaron un poco mi rumbo artístico; la primera fue «La Radio» y la otra fue «Convención de Mucamos», ambas de la mano de Zully Vallarino.

8-Hablanos de tu grupo actual…

Este año 2022 encontré una hermosa familia con un nombre un tanto peculiar «Le Varieté», hablo de una familia porque es una compañía de teatro donde realmente uno se siente amado tanto profesional como humanamente, del mismo modo como me siento en mi familia de origen. Es un hermoso grupo de teatro donde se busca la excelencia en todo lo que se hace, «para hacer algo a medias no hacemos nada». Me hacen acordar mucho a las frases de mi viejo cada vez que me dejaba de pasada en el liceo: «los mejores son apenas buenos» y «a Dios rogando y con el mazo dando». A Le Varieté llegué por la recomendación de Paola Cattani, que me había visto actuar en un taller de gimnasia y actuación con Salomón Reyes. Durante este año estuvimos en el campo de batalla con la obra «La Servidumbre», del dramaturgo uruguayo Daniel Salmone. La pudimos estrenar este mes con un gran éxito en taquilla y sobre todo personal de cada miembro del grupo, dejamos todo en la cancha y se notó en los frutos arriba y abajo del escenario. «La planta por los frutos se reconocerá», y eso fue lo que ocurrió, se vio reflejado el trabajo todos estos meses y el valor de cada director (Jorge Menoni y Luis Sosa), cada actor y cada colaborador, como maquilladoras, vestuaristas, musicalización, publicidad y difusión, etc. Es el grupo más profesional artísticamente que he conocido.

9- Ahora hablemos algo de tu familia…

Toda esta pasión artística de la que hablaba no podría llevarla adelante sin una compañera de vida que me apoya, y mis hijos, que también siguen mis locuras entre risas y lágrimas. Una gran providencia fue haberme puesto Dios en mi camino a Mariana Piriz ya que ella también hizo teatro y actualmente es fundadora, directora y profesora de baile del Estudio Uruguay Arte. Con ella como esposa y mis cuatro hermosos hijos voy recorriendo todo este camino intentando dejar una pequeña semilla de todo lo que yo fui recibiendo desde mi niñez. Muchas veces se torna un poco difícil debido a frases como «del arte no se puede vivir» o «en Salto no se valora el arte», cosas así, pero la realidad muestra que los sueños no se cumplen, se trabajan, se planean y se los defiende a capa y espada. Por último, quiero dejar un agradecimiento más formal a quien permitió todo esto, el que me formó desde siempre y permite que estos dones y talentos los ponga al servicio de los demás: gracias a Dios Padre y a María Auxiliadora por esta vida compartida con gente tan bella… Soy Feliz.

10-Tus papás (Carlos y Sabina) están muy involucrados en política, ¿te interesa también ese ámbito?

Los dos están muy metidos en política sí, y yo los apoyo pero no quiero ningún compromiso más (risas)…. Aunque me lo han propuesto varias veces.