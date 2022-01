Domingo de tregua…y con tres salteños-.

¿Qué se piensa

de esta nómina?

El domingo es un día de tregua. Como para que el diario sea una compañía fiel. Ideal para pasar revista a los 50 jugadores que conforman la nómina de Diego Alonso. Compartirla o no. Rechazarla o no. Admitir la justicia de algunas citaciones. Quizás no de todos. Un total de tres salteños a saber: Cavani, Suñarez y Arambarri. Uno por uno, todos.

LOS GOLEROS- Martín Campaña (Al Batin, Arabia Saudita), Sebastián Sosa (Independiente, Argentina), Sergio Rochet (Nacional), Guillermo De Amores (Deportivo Cali, Colombia), Santiago Mele (Plaza Colonia), Nicolás Vikonis (Mazatlán, México) y Kevin Dawson (Peñarol).

LOS DEFENSAS- Diego Godín, José María Giménez (Atlético de Madrid, España), Ronald Araújo (Barcelona, España), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, Portugal), Martín Cáceres (Cagliari, Italia), Sebastián Cáceres (América, México), Emanuel Gularte (Puebla, México), Bruno Méndez (Internacional, Brasil), Agustín Oliveros (Necaxa, México), Leandro Cabrera (Espanyol, España), Damián Suárez (Getafe, España), Guillermo Varela (Dinamo de Moscú, Rusia), Giovanni González (Peñarol), Matías Viña (Roma, Italia), Mathías Olivera (Getafe, España), Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil), Alfonso Espino (Cádiz, España).

LOS VOLANTES- Lucas Torreira (Fiorentina, Italia), Matías Vecino (Imter, Italia), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Mauro Arrambari (Getafe, España), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa, Portugal), Fernando Gorriarán (Santos Laguna, México), César Araújo (Orlando City, Estados Unidos), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, Brasil), Facundo Torres (Peñarol), Gastón Pereiro (Calgliari, Italia), Federico Valverde (Real Madrid, España), Diego Rossi (Fenerbahçe, Turquía), Agustín Canobbio (Peñarol), Brian Ocampo (Nacional), Santiago Rodríguez (New York City, Estados Unidos), Facundo Pellistri (Alavés, España).