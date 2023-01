Domenech propone que personas en seguro de paro trabajen

“No se queden en la casa”

El legislador de Cabildo Abierto también considera que los funcionarios públicos deberían ser despedidos con más facilidad. El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech propuso que los trabajadores que sean despedidos y estén en seguro de paro, igualmente trabajen y “no se queden en la casa”. En ese sentido, adelantó que entiende que es difícil de instrumentar la medida, pero no descarta presentar la iniciativa a través de un proyecto de ley.

El legislador sostuvo que Uruguay es “un país donde hay muchas cosas para hacer y el trabajo no debería faltar”. En diálogo con el programa radial ¿Quién es quién? (Diamante FM), agregó que “más que un seguro de desempleo habría que asegurarle a todo el mundo un lugar de trabajo contra el cual percibirá remuneración”.

El cometido es que las personas no se queden en sus hogares y tampoco trabajen en negro, como “sucede en la mayor parte de los casos”. En ese sentido, adelantó que considera “mucho mejor” esta alternativa a que se le pague “determinada suma por no trabajar o no tener trabajo”.

Quienes son despedidos, reciben un subsidio por desempleo del Banco de Previsión Social (BPS) durante 6 meses.

El legislador también entiende que en el sector público los trabajadores deberían ser despedidos con más facilidad, y para esto entiende que es necesario implementar un sistema de “movilidad” que se parezca al de los privados.

“Hay un grupo de funcionarios que realmente no tiene la eficacia o la productividad que se desearía”, consideró Domenech.

Montevideo Portal