Dolorosa verdad: losque perdieron hinchas

La temporada pasada en la Divisional A, resultó ser poco menos que conmovedora, por la clientela recuperada. Aficionados que no renunciaron al mandato de comparecer en un escenario, después de la suspensión de la temporada en el 2020, como consecuencia de la aparición del Coronavirus,

En el 2021, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, contempló el presupuesto de las tres divisionales. Los dirigentes del fútbol salteño se sacaron el yugo de las economías adversas y el que más o el que menos, no solo no pagó para jugar, sino que embolsó más de una mochila cargada de pesos. El dinero no faltó.

Claramente, resultó un año de bonanza.

QUEDANDO POR EL CAMINO

A propósito del caso de Deportivo Artigas y Cerro, con el rescate de aquel partido final 1990, el reflejo de un hecho concreto a los dos y que le es común a varios equipos de la Liga Salteña de Fútbol: la pérdida de hinchas.

Puesto a consideración de varios de los delegados a este enfoque de EL PUEBLO, se puede establecer una lista de clubes que claramente resignaron adhesión y de ello surge la limitante en el número de asistentes.

EN LA DIVISIONAL «A»- Sud América, Saladero, Nacional, Salto Uruguay y Ferro Carril.

EN LA DIVISIONAL «B»- Chaná, Deportivo Artigas, Hindú, Progreso, Dublín Central y Tigre,

EN LA DIVISIONAL «C»- Lazareto, Almagro, Peñarol, Cerro y Barcelona.

********

Como contrapartida, sobre determinados clubes no cesa la adhesión de los hinchas a la hora de asistir al fútbol, con los casos más notorios de Ceibal, Salto Nuevo, Gladiador, El Tanque, San Eugenio, Libertad, Florida y Parque Solari. El hecho es que algunos clubes en el tiempo conservan una determinada adhesión, con generaciones que pasan y otras que se integran.