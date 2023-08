Docentes de Geografía reclaman en todo el país:

Mañana habrá movilización por calle Uruguay

consideran que su asignatura se ve “denigrada y ninguneada”

Los profesores de Geografía de todo el país se encuentran movilizados en protesta por lo que consideran una quita drástica de “presencia de su asignatura” a partir de la Transformación Educativa que se viene implementando en la Educación Secundaria. En diálogo con EL PUEBLO los profesores Romina Repetto y Pablo Bruno explicaron que la asignatura ya ha sido afectada en los cambios introducidos en el Ciclo Básico (ahora EBI: Educación Básica Integral) y prevén que se la continúe afectando a partir del año próximo, cuando esta reforma empiece a regir también en Bachillerato. Es así que mañana miércoles, a las 17 horas habrá una movilización de Plaza Artigas a Plaza Treinta y Tres, que “va a repercutir a nivel país, porque cada uno de los departamentos va a hacer esa movilización a la misma hora; habrá lectura de una proclama y reparto de folletería”, informaron.

-¿En qué están en este momento?

Pablo: Nos hemos reunido ahora en agosto para tratar lo que hemos visto y escuchado en los medios de comunicación, de lo que es la Transformación Educativa y más específicamente sobre nuestra asignatura, Geografía, que se ve afectada…

-¿Ya se ve afectada o creen que se verá afectada?

Pablo: Ya se vio afectada en lo que es Ciclo Básico, ahora llamado EBI, y ahora también en lo que se viene en la Transformación en el Bachillerato. Desde el punto de vista de la asignatura, en este caso con la Transformación cambiando a Unidad Curricular, ese es el nuevo nombre, pasamos a tener la misma carga horaria pero la variación es que Geografía del Uruguay, que antes estaba en 3ro., pasa a estar supeditada a la decisión del docente si lo trabaja o no en 8vo. año, o sea 2do. Implicaría que trabajar una Unidad Curricular solo sobre nuestro país quedaría como un descarte.

Romina: Ni siquiera como un taller. Porque UTU por ejemplo sí cuenta con un taller dentro de los (liceos) Espínola, que se llama Circuito Productivo…

-Es decir, ustedes entienden que pierden contenidos…

Exacto, contenidos de la asignatura. Se perdió digamos la más importante capaz que es la Geografía de nuestro país, estudiar contenidos propios como agronegocios que podemos trabajar de nuestro país, las inundaciones, se puede trabajar hasta la Reforma Jubilatoria, hay muchos contenidos de la asignatura que son muy actuales como la sequía, la problemática del agua en el sur…Capaz son muy básicos para Ciclo Básico pero se vuelven a retomar en Bachillerato con alumnos que ya tienen otra madurez y ya pueden comprender y criticar de otra manera.

-Las autoridades supongo que dirán: sacamos Geografía del Uruguay de 9no. pero la pasamos a 8vo. ¿O no?

Pablo: Sí, algunos siendo muy optimistas dirán: bueno, no se perdió carga horaria. Pero nosotros vamos a los contenidos, es decir, todo lo que representa la Geografía del Uruguay para el estudiante, para que se forme, y para pasar luego a Bachillerato con los conocimientos necesarios, se pierde. Se pierde contenido, se pierde presencia de nuestra asignatura, se pierden grupos, por más que ahora tengamos 4 horas en 7mo. y 4 en 8vo, perdemos presencia y eso hace que nuestra asignatura se vea denigrada, ninguneada. Hemos hecho los reclamos el año pasado y hasta ahora no hemos tenido respuesta de por qué ese cambio. Y ahora tenemos otro golpe que es Bachillerato y es por eso que nos estamos embanderando a nivel nacional, con todos los profesores, en todos los departamentos, y estamos haciendo valer esta noticia.

-Para que quede claro: se saca de 9no la asignatura pero, ¿uds. no pierden horas porque se refuerza en 7mo y 8vo?

Romina: Se agrega una hora en 7mo y una en 8vo, por eso no perdemos carga horaria…

Pablo: Pero perdemos contenidos y la asignatura pierde presencia porque no está en 9no, los chiquilines no ven eso…

Romina: Cuando además tienen una madurez mayor que en los dos años anteriores para estudiar la Geografía del Uruguay.

-Hablemos ahora de Bachillerato, ¿qué se viene?

Pablo: No sabemos (risas)…A principio de agosto nos encontramos con un documento… Sabíamos que estaba en los objetivos de las autoridades de ANEP transformar el Bachillerato, pero teníamos un total desconocimiento. En la ATD última, en junio, se trató esto pero muchas de las comisiones que estuvimos en los distintos liceos tratando estos temas, desconocíamos cómo era el organigrama, la grilla de qué asignaturas iban a estar, la carga horaria, qué se hacía y qué no se hacía, desconocíamos. Y a principios de agosto se filtra supuestamente un documento donde nosotros empezamos a ver cómo iban a ser los distintos niveles, es decir 4to, 5to y 6to. Es ahí donde vemos las asignaturas presentes y las no presentes, el nombre que van a llevar y si son en este caso obligatorias o talleres optativos.

-¿Hasta ahora qué había de Geografía en Bachillerato?

Romina: Hasta este momento teníamos solamente en 5to dentro de la orientación Humanística, con 4 horas semanales. De lo que teníamos antes, ya hace un tiempo se le hizo un recorte y se la eliminó de 4to año, creo que ya nadie lo recuerda pero existía Geografía en 4to. Ahora la teníamos en 5to con un contenido principalmente humano y económico a nivel mundial. Todas las cuestiones de la suba del petróleo, el circuito digamos del petróleo, cuestiones de transgénicos y otros contenidos ambientales formaban parte de esa currícula.

-¿Y esas horas ustedes las perderían?

Pablo: De alguna manera la carga horaria de 4 horas se pierde; la asignatura cambia de nombre y pasa a llamarse “Territorio, Sociedad y Ambiente”, se vuelve un taller optativo y con una carga horaria de 2 horas. También se va a volver taller en 4to, no existía la asignatura nuestra y ahora se vuelve taller con ese mismo nombre y con una carga de 2 horas. Pero también hay un conjunto de otros talleres, 5 o 6, y el estudiante va a tener que optar por uno, y ahí es donde viene todo lo que nosotros venimos manifestando, que queda a cuestión de los estudiantes que elijan esas horas, de las instituciones cómo se manejen con esos talleres, porque va a depender mucho también de las decisiones de los directores. No es lo mismo tener un taller por el que hayan optado 2 o 3 estudiantes que uno por el que hayan optado 30 estudiantes. Tenemos una gran incertidumbre de cómo se va a manejar esa situación. Al no volverse obligatoria y ser optativa, nosotros perdemos carga horaria porque estamos sujetos a esas variantes, de los estudiantes que lo elijan y de cómo se manejen las direcciones con la cantidad de estudiantes que tengan por talleres. Además al volverse optativa vemos que el estudiante queda sujeto a una oferta que se puede hacer y que se va a sentir atraído por diferentes motivos. En la obligatoriedad en cambio, el estudiante la tiene que cursar y el docente tiene la obligación también de generar todo un contenido y una planificación que también se va a perder. Porque al volverse taller no sabemos si es semestral, o anual… No lo sabemos.

-¿Creen que falta consulta a los profesores para elaborar estos planes?

Romina: Nosotros creemos que faltó consulta. Supuestamente se nos ha dado la oportunidad del Presidente del CODICEN de tener las consultas en las ATD…

-Robert Silva dice que los ha consultado…

La cuestión es que nos da tiempo hasta el 29 de setiembre y la próxima ATD es el 3 de octubre. Entonces la consulta en la ATD no va a ser una posibilidad, a menos que nosotros la reclamemos antes. Pero consideramos que la consulta a los docentes no sé si realmente se la llegó a hacer… Yo desde mi postura no recibí una consulta específica. Creo que hay varios colectivos docentes reclamando, se han movido hasta jubilados reclamando que la asignatura se mantenga… Creo que tendríamos que tener un espacio no sé si con Robert Silva o con un encargado de planeamiento, con quienes se dedican a hacer los programas, para discutir cuál es la postura y la justificación real de por qué tantas asignaturas pasan a ser opcionales.

Pablo: Nosotros lamentablemente tenemos una ATD posterior a los tiempos de las decisiones, por eso estamos intentando a nivel nacional que se genere una ATD extraordinaria, con más tiempo para tratar estos temas, que sea antes de fines de setiembre. Por otra parte hemos entregado nota al Intendente, se concurrió a la Junta Departamental y se planteó el tema al presidente, y queremos dialogar con los legisladores.