Docente salteña realiza especialización en Gestión Cooperativa

Mg. Leticia Núñez



Leticia Núñez es Magíster en Trabajo Social, egresada de la Licenciatura en Trabajo Social en la ex Regional Norte, actual sede Salto de la Universidad de la República.

Con tan sólo 34 años recién cumplidos se ha convertido en una referente en el área del cooperativismo y la economía social y solidaria llevando varias ediciones como principal responsable del curso de Cooperativismo de nuestra sede universitaria.

De la mano de La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) realizó desde el año pasado un curso de Especialista en Gestión cooperativa.

En Dialogando con la Universidad por radio La Regional se refirió a este nuevo logro en su carrera académica, quien además repasó su carrera, su experiencia como docente, y su trabajo en la actualidad como ayudante en la Unidad de Regional de Extensión.

“La formación es algo constante en mi vida y en mi carrera. La realización de esta especialización durante el 2022, y con el apoyo del Cenur Litoral Norte, es muestra de ello, y es una herramienta más para poder compartir e impartir conocimiento junto a otras personas” inició la entrevista la docente.

Cudecoop realizó el año pasado la décima edición de esta especialización y días atrás fueron 20 las egresadas y los egresados que recibieron sus respectivos diplomas, entre ellas la Mg. Núñez.

“Fue un gran esfuerzo realizar el curso. Siempre me interesó y mi trayectoria laboral va por el cooperativismo, por la vivienda; y me parece muy importante seguir sumando conocimiento. Pero también es verdad que muchas veces los tiempos, las responsabilidades laborales, dificultan bastante la formación. Yo comencé muy entusiasmada, llevando al días los trabajos, participando de las clases (el curso fue totalmente virtual), pero llegó un momento que me atrasé y me costó mucho ponerme al día con los trabajos” agregó.

De la especialización participaron asistentes de todo el país lo cual es valorado para Núñez como una experiencia muy positiva. Además, el nivel docente es excelente, integrado por referentes asesores de la Ley de Cooperativas, economistas, abogados, técnicos de primer nivel formando a quienes cursaban la propuesta sobre cooperativismo.

“El curso comenzó en abril del año pasado, constaba de seis módulos con entregas de trabajos por cada módulo, y sobre principios del 2023 logré culminar con todos los requisitos. En algunos temas me sentía más cómoda, ya tenía conocimientos previos y los puede complementar. En otras áreas, totalmente nuevas, fue muy rico también el intercambio y el conocer las experiencias de otros asistentes al curso. Gestión empresarial, contabilidad, impuestos, eran todos temas bastante nuevos para mí. El perfil más empresarial fue lo que más pude ver y absorber” agregó.

Su experiencia en el sistema cooperativo habla de un conocimiento sobre la gestión del mismo que dista mucho del perfil de cualquier empresa y su funcionamiento. “Esta experiencia me ayudó bastante para entender muchas cosas del sistema. Pude usar mi experiencia por una parte, y también enriquecerme con nuevos conocimiento y con el intercambio con otras personas. El sistema cooperativo es muy bueno, es la propia gente la que a veces estraga la herramienta”.

En este sentido destaca la importancia de los valores cooperativistas. Los mismos deben traducirse en todos los aspectos de la vida, reflejarse más allá de si se forma parte de una cooperativa o no. “Tiene que ser como una forma de vida, son valores para todo. Las políticas habitacionales en nuestro país, por ejemplo han mejorado un montón, pero si quienes integran los grupos no se involucra, no asisten a reuniones y asambleas, no se comprometen; el derecho no alcanza si no cumplo con mis obligaciones también para que todo funcione” expresó la profesional.

Como técnica que acompaña los procesos, que trabaja junto a los grupos, como docente y como integrante de la Unidad Regional de Extensión, Núñez destaca la importancia de los procesos colectivos, el rol de los equipos técnicos facilitando y acompañando el camino.

Destaco y agradezco esta oportunidad que también fue posible gracias a una beca de nuestro Cenur. Continuar con mi formación, devolverle a la Universidad y a los estudiantes a través de mi trabajo, es un verdadero honor. La importancia de seguir invirtiendo en educación, en formación; de tener profesionales con oportunidades para luego devolver el nuevo conocimiento y seguir repicando lo aprendido” concluyó la docente en su paso por radio La Regional en la sede Salto de la Udelar.