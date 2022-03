Djokovic podrá participar en Roland Garros pese a no estar vacunado

El serbio Novak Djokovic podrá defender su título de Roland Garros pese a no estar vacunado contra la covid-19, dado que el Gobierno francés anunció la supresión de este requisito para participar en competiciones internacionales.

El primer ministro de Francia, Jean Castex, aseguró este jueves que el pase vacunal, que exige tener la pauta completa de vacunas para acceder a la mayor parte de los lugares públicos, dejará de ser obligatorio a partir del 14 de marzo.

Aunque el jefe de Gobierno indicó que existirán algunas excepciones, como recintos sanitarios, residencias de la tercera edad o establecimientos con personal vulnerable, no incluyó entre las mismas a los recintos deportivos.

El pasado 17 de enero la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, cerró la puerta de Djokovic a Roland Garros, que se disputará este año desde el 27 de mayo al 12 de junio, ante su negativa de vacunarse mientras fuera obligatorio el pasaporte sanitario.

El serbio, que ya se perdió por su negativa a inmunizarse el pasado Abierto de Australia, veía así cómo se le cerraban las puertas de otro Grand Slam, que en la última edición ganó por segunda vez tras derrotar en la final al griego Stefanos Tsitsipas.

El actual número 2 del ranking ATP también podrá participar en el Masters 1.000 de Mónaco, su ciudad de residencia, donde se aplican las mismas normas que en Francia y que comienza el 9 de abril.



Novak Djokovic y el entrenador eslovaco Marjan Vajda confirmaron que pusieron fin a su relación laboral, después de 15 años de trabajo y 20 títulos de Grand Slam del tenista serbio.

«Marjan ha estado conmigo en los momentos más importantes e inolvidables de mi carrera. Hemos logrado juntos algunas cosas increíbles y estoy muy agradecido por su amistad y la dedicación en los 15 años pasados. Siempre formará parte de mi familia», dijo Djokovic en su página web.

Por su parte, el entrenador indicó que durante su trabajo con Djokovic tuvo «la suerte de ver cómo se formaba el jugador que hoy es».

«Recordaré nuestra cooperación con enorme orgullo y estoy muy agradecido por el éxito que hemos logrado», añadió.

«Quedo como el mayor apoyo a Novak en la cancha y fuera de ella, y me alegro de los nuevos retos», dijo quien ha sido el entrenador del tenista serbio desde 2006, con una interrupción de un año (abril de 2017 a abril de 2018).

Desde 2019, Vajda, de 56 años, se alternó con el croata Goran Ivanisevic, que seguirá el trabajo con Djokovic, a la hora de acompañar al ex número uno del mundo a los distintos torneos.

Djokovic y Vajda decidieron poner fin a su relación después del torneo de Turín, en noviembre del año pasado, según se indica en la nota publicada en la web.

Añade que Vajda tuvo uno de los papeles cruciales en el equipo de Djokovic y dio una gran contribución para que ganara 20 títulos de Grand Slam y lograra el récord de 361 semanas a la cabeza de la ATP, donde hace unos días fue sustituido por el ruso Daniil Medvedev.

Las actuaciones de Djokovic en los grandes torneos este año son inciertas por su decisión de no vacunarse contra la covid-19, pues la inmunización es obligatoria para poder participar en varias competiciones.

En enero pasado, las autoridades migratorias australianas expulsaron al tenista por su estatus de no vacunado, por lo que no pudo defender el título en el Australian Open.