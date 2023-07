Divisional «A». No es un clásico, pero es River Plate y Ferro

Los cuatros partidos que se juegan hoy por la sexta fecha de la primera rueda en la «A», mientras que mañana se suman Ceibal-Sud América, en tanto se posterga Gladiador-Universitario. De los cuatro partidos, uno para el recuadro: River Plate y Ferro Carril. No es un clásico histórico, pero es un partido especial, acaso por cuestiones del ayer. Ferro Carril viene de ganar y River Plate de empatar. Los dos, de mitad de tabla hacia arriba. Pretensiones no les falta. En tanto Salto Nuevo apuesta a ser más que El Tanque, Arsenal y Dublín Central pinta para ser equilibrado y Nacional-Saladero no conciben menos que un fin: el de vencer-.

**********

6° FECHA.

Sábado 29 de julio.

Campo de juego: Parque CARLOS AMBROSONI

19:30 hrs. Salto Nuevo vs El Tanque. Árbitros: José Carballo, Marcos Caballero, Gabriel Rodríguez.

21:30 hrs. River Plate vs Ferro Carril. Árbitros: Ruben Ferreira, Rolando López, Nicolás Castaño.

Parciales de S. Nuevo y R. Plate ingresan al sector norte (principal), de El Tanque y F. Carril al sur.

Campo de juego: PARQUE LUIS T. MERAZZI

19 hrs. Arsenal vs Dublin Central. Árbitros: Robert Aguirre, Pablo Almirón, Jorge Caffre.

21 hrs. Nacional – Saladero. Árbitros: César Loetti, Gustavo Barboza, Fernando López.

Parciales de Arsenal y Nacional ingresan al sector sur (principal), de D. Central y Saladero al sector norte.

*********

Domingo 30 de julio.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON

19 hrs. Ceibal vs Sud América. Árbitros: Sebastián Samit, Ruben Portela, Robert Ledesma.

Parciales de Ceibal ingresan a la tribuna España, de S. América a la Irazoqui.

ÁRBITRO SUPLENTE: El Sr. Carlos Gómez fue designado como árbitro suplente, deberá estar a la orden para toda la fecha a jugarse de la Divisional Primera “A y B”.

MIÉRCOLES 2 de agosto.

PARTIDO PENDIENTE DE LA FECHA N° 2.

Parque ERNESTO DICKINSON

20 hrs. Arsenal vs El Tanque. Árbitros: José de los Santos, Mauricio Revuelta, Sebastián Samit.

Parciales de Arsenal a la tribuna España, de El Tanque a la Irazoqui.

ÁRBITRO SUPLENTE: El Sr. Jonathan Lemes fue designado como árbitro suplente para el encuentro mencionado.

AGUSTÍN ACEVEDO-GABRIEL DE SOUZA- La doble punta de lanza en River Plate, es vía libre a la amenaza. De todas maneras, la dolencia física en Agustín lo ponía en duda. Con Ferro Carril, partido saliente y carga histórica incluída.