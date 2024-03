DISPERSIÓN TOTAL DE VACUNOS CON ALTA DEMANDA EN «RVN»

Este jueves, Remate Virtual del Norte (RVN) realizó su 35 remate desde el Salto Polo Club con una oferta muy interesante de vacunos y lanares.

Hubo mucha puja y muy buenos valores con respecto a la demanda por vacunos, tal cual se observa desde lo previo, está claro que el estado de los campos y el precio del gordo que repuntó en las últimas jornadas, se reflejó en la compra, señaló Gerónimo Azanza, director de Azanza Migliaro Negocios Rurales, integrante del consorcio. Azanza en referencia a los lanares dijo que el momento está con mucha incertidumbre, más complicado para poder unir las puntas y concretar los negocios, así mismo, de los 800 lanares que pasaron por pantalla solo quedó un lote de ovejas Ideal que no se pudieron vender por las pretensiones vendedoras, lo que pasando raya deja mucha conformidad con la jornada.

Acompañando el momento y la zafra de reproductores ovinos, RVN comercializó 7 carneros Merino Australiano de la cabaña salteña El Cencerro a 230 dólares por animal.

VALORES PROMEDIO

Borregos US$ 39,42; borregas US$ 37; ovejas US$ 35; terneros: US$ 2,42; novillos 1 a 2 años US$ 2,20; novillos 2 a 3 años US$ 660; terneras US$ 2,17; terneros y terneras US$ 2,13; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 2,13; vacas preñadas US$ 800, vacas entoradas US$ 660 y pieza de cría US$ 444,42.

La próxima actividad de la firma está prevista para el martes 26 de marzo con consignaciones abiertas.