Dirigentes blancos recorren el país en defensa de la LUC

Un febrero a pura gira por el interior del país iniciaron los dirigentes blancos de todos los sectores en defensa de la LUC. Este jueves estuvieron en Salto recorriendo varios puntos del departamento, charlando con sus correligionarios y con los vecinos que se acercaron en las distintas localidades. A la tarde noche, en conferencia de prensa, desarrollaron algunos de los temas ante las consultas periodísticas y como cierre se realizó un acto en el Ateneo. De la conferencia de prensa participaron, el Presidente del Honorable Directorio, Pablo Iturralde, los senadores, Gloria Rodríguez, Daniel Camy, y Gustavo Penadés. También estuvo el Presidente del Partido Nacional en Salto, Alejandro Secco.

Pero es bueno señalar que en las actividades matutinas y vespertinas, en los distintos centros poblados, participaron también otros senadores y diputados, que, no quedaron para el acto de cierre, por diferentes motivos.

PABLO ITURRALDE: “EL URUGUAY ESTÁ EN UNA ENCRUCIJADA, CON MUCHAS COSAS EN JUEGO”

El primero de hacer uso de la palabra en la conferencia de prensa fue Pablo Iturralde, Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, quien sintetizó la jornada vivida: ”Estamos culminando la primera etapa de una gira que ha emprendido el Partido Nacional a lo largo de todos los departamentos del interior, mientras que en el área metropolitana se viene haciendo un fuerte trabajo en Montevideo y Canelones. Hoy culminamos en lo que se refiere a la visita de quince departamentos. Después de carnaval estaremos visitando los restantes departamentos, los que se refieren al turismo,. Que son, Maldonado y Rocha”.

Iturralde dijo que se fijaron como meta visitar todo el país, unas 322 localidades,, de ellas del Uruguay olvidado. Hablar con compatriotas, vecinos, correligionarios, dirigentes, militantes, para transmitirles nuestra convicción de que el Uruguay está en una encrucijada importante y que hay muchas cosas en juego en el próximo Referéndum que vamos a tener el ´próximo 27 de marzo.

EL TERRORISMO VERBAL CONFUNDE AL ELECTORADO.

Pablo Iturralde y la Senadora Gloria Rodriguez, hablaron sobre qué se están preguntando los salteños en torno a los 135 artículos de la LUC y el referéndum.

» Nosotros lo que más hemos encontrado en Salto, en particular, dialogando con la gente, es preocupación por saber de que se trata, qué es un referéndum, por qué tiene que estar decidiendo si para eso eligió legisladores? , si para eso eligió un gobierno?, por qué el gobierno no toma las decisiones?.

Y un poco una incredulidad acerca de por qué se la pone hoy a la gente a decidir cuando lo resolvió democráticamente» dijo Iturralde. «Eso es un poco la razón de lo que hemos venido defendiendo y hemos encontrado también gente con muchas ganas de interesarse y saber que ha venido pasando ,cuál es el contenido de la ley, y sobre todas las cosas hemos encontrado un interés particular en darle el apoyo a un gobierno que ha venido llevando adelante determinadas políticas que las considera apropiadas», afirmó.

Por su parte para la Senadora Gloria Rodríguez hay dudas en las personas, por informaciones erróneas o medias mentiras que están circulando. «Hoy hizo mención el Senador Penadés a un artículo del señor intendente donde confunde al ciudadano sobre que es la apariencia delictiva.Por eso la importancia de tener este diálogo con los vecinos del departamento, porque se está sembrando terrorismo verbal para confundir al electorado, más allá de que nos preguntan por què si votaron esta ley ahora la quieren derogar. Eso es lo que hemos encontrado en el departamento de Salto.»

SENADOR PENADES: «EL INTENDENTE CONFUNDE CONCEPTOS POR DESCONOCIMIENTO O POR MALA VOLUNTAD»

«Vemos con preocupación cómo el intendente /Lima) está confundiendo conceptos, no se si producto de desconocimiento o producto de mala voluntad» dijo en su participación en la rueda de prensa el Senador Gustavo Penadés, y reflexionó que «cuando el intendente Lima hace pocos días escribe una editorial en una red digital del departamento de Montevideo que habla de la figura penal de apariencia delictiva, lo que alega es que para él ,podría ser interpretada por apariencia delictiva la forma en que se viste un joven. Eso es desconocer un concepto que existe en el código penal uruguayo desde el año 1934, y que no refiere a las personas sino que refiere a la apariencia delictiva de un delito. Un ejemplo, si la policía ve saltar el muro de una casa a las cuatro de la mañana, ese evento tiene apariencia de carácter delictivo, no importa si la persona tiene un arito o tiene un sombrero o usa un canguro. Aquí para nada se está afectando el derecho a la libertad de los ciudadanos y mucho menos el de los jóvenes»

Penadés también se refirió al artículo escrito por el intendente Andrés Lima sobre educación. «Volvió a confundir otro argumento que es más que preocupante. Dijo que en el Uruguay, a través de la LUC la educación iba a dejar de ser obligatoria. Evidentemente no ha leído la ley, porque la ley ratifica la obligatoriedad de la educación de primaria y secundaria, y a la vez desconoce que la educación inicial de 3 años sí es optativa, pero viene siendo optativa desde los gobiernos del Frente Amplio también. Entonces todo esto lo que hace es confundir a la opinión pública. En ese sentido lo que reclamamos es a que de futuro se apele a argumentos ciertos, y a la vista está que no hay casi que ninguno, porque se tiene que apelar a estas medias verdades o a veces informaciones erradas o falsas»

COLONIZACIÓN Y LAS NUEVAS LIBERTADES

Los artículos de la LUC que refieren al Instituto Nacional de Colonización, están siendo discutidos en cuanto a su intención. Desde el SI se sostiene que la habilitación de la venta de algunas tierras, promovería la compra de las mismas por parte de las transnacionales. Sobre el tema se expresó el Senador Daniel Camy señalando que «concretamente los dos artículos son respuestas concretas a dos situaciones problemáticas que se arrastran desde hace décadas. Una tiene que ver con la situación planteada en el sentido que el Instituto Nacional de Colonización data de 1948 pero hay colonias que son anteriores. En el año 1923 funcionaba la Sección Fomento Rural y Colonización en el marco del Banco Hipotecario del Uruguay, entonces muchos colonos que compraron la tierra antes de 1948 y saldaron el precio, y están fuera del alcance de la ley de colonización. Hay muchisimas situaciones, les puedo hablar de la Colonia 19 de Abril en Paysandú, Colonia Las Delicias en Paysandú, Colonia Inglaterra en Río Negro, Colonia Italia en San José, Colonia Francia en Florida, entre otras, que registran colonos que adquirieron la fracción antes de crearse Colonización pero terminaron de pagarlas después de 1948, entonces se interpretaba que estaban afectados a la ley de Colonización. Lo que hace la LUC es dejar en claro que aquellos que compraron antes de 1948, están desafectados a la ley.”

En relación a retirar la obligación del colono a habitar el predio , Camy sostuvo que lo que dice el artículo surge del sentido común. Establece que si se dan determinadas condiciones a saber , mínimo 10 años de haber sido entregado el predio, que se haya cumplido a cabalidad el proyecto, o por temas de salud o educación, el directorio de colonización podrá habilitar a que el colono no resida permanentemente. Es una respuesta de sentido común” aclaró. “No tiene nada que ver con el acceso a la tierra ni con transnacionales“ sostuvo Camy asegurando que “ lo único que se puede decir con respecto al acceso a la tierra nacional de las transnacionales es que el récord de acceso a manos extranjeras se produjo en los 15 años del gobierno FA”.

GLORIA RODRIGUEZ: “DEL RIDICULO NO SE VUELVE”

Referentes afro de la capital del país, aseguraron días pasados que de ganar el NO, “no vamos a tener donde candombear”. La Senadora Gloria Rodriguez afirmó que “del ridículo no se vuelve”. “Este bloque opositor que se conformó para desestabilizar al gobierno está operando desde algunas organizaciones civiles y utilizan argumentos que no tienen sentido. En que articulo de la ley se menciona el candombe? Son argumentos sin fundamento, lamentables, vergonzosos y es un trabajo que lo vienen realizando para operar por el Frente Amplio y contra la LUC, pero no admito que se hable a nombre de los colectivos y menos de los afrodescendientes y los negros. Nosotros defendemos la LUC porque nos otorga libertades y derechos. En los últimos 15 años no fueron escuchados. Y ahora qué pasa? Están molestos porque este gobierno si escucha y por primera vez el colectivo afro tiene un presupuesto, que se viene trabajando con una mirada de integración. Hay un grupo de negros que hemos decidido dejar de ser victimas para ser protagonistas y eso lo estamos logrando a través de este gobierno. Esto hace muchísimo daño a quienes estamos comprometidos con estos temas y trabajamos contra la discriminación y el racismo. En este gobierno tenemos un cambio de paradigma y tienen que entender que ahora la ciudadanía decidió cambiar.”

ANTE EL AVANCE Y LOGROS DE LA COALICIÓN…

Las autoridades nacionalistas hablaron también de la intención de los promotores de la LUC de desestabilizar al gobierno, frente al éxito del Presidente y los avances de la coalición. Sostuvieron que esto es una elección de medio tiempo, con esloganes, frases cortas plagadas de mentiras y lo que es peor, “subestimaron el conocimiento popular y de sus propios votantes”.

Agregar que el Senador Gustavo Penadés confirmó que debatirá el 7 de marzo con el Senador Mario Bergara , debate que será trasmitido por canales cables del interior. Dijo que espera que el encuentro sea por lo alto y que se puedan contraponer ideas y hablar sobre la verdad de que dice y no dice la LUC.