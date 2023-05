Diputados del Frente Amplio brindaron su respaldo al Intendente de Salto

“Ante las desafortunadas declaraciones del Secretario de Presidencia”

El pasado martes, los Diputados del Frente Amplio que forman parte de la Comisión de Frontera de la Cámara de Representantes hicieron público una declaración reclamando al gobierno nacional medidas en la frontera litoral con Argentina. Al día siguiente el Poder Ejecutivo anunció medidas en ese sentido. El Diputado Álvaro Lima explicó a EL PUEBLO el respaldo que los Diputados frenteamplistas de la Comisión de Frontera dieron en dicha declaración al Intendente de Salto “fue uno de los puntos contenidos en una declaración que se hizo pública en el propio Palacio Legislativo. Fue el resultado final de un trabajo de unos quince días aproximadamente, no de la Comisión de Frontera Uruguay-Argentina, que está integrada por representantes de todos los partidos políticos sino por quienes representamos al Frente Amplio en dicha comisión”.

“En una articulación con toda la bancada del Frente Amplio se llegó a la presentación pública de esa declaración en vista de la inacción de un gobierno nacional que no ha puesto foco, y sigue sin poner el foco, en aquel conjunto de medidas que atiendan específicamente a la emergencia alimenticia, a la canasta básica y a la defensa de las fuentes laborales. Habida cuenta de esa coyuntura, exigimos participación inmediata para tratar algunas de esas propuestas o iniciativas que no las pensó exclusivamente el Frente Amplio. Todo el sistema político ha presentado desde los últimos dos años a esta parte diferentes iniciativas en Senadores y en Diputados. Hay muchos diagnósticos y coincidencia en que hay que actuar”.

“Presentíamos que esta situación se seguía dilatando. Esa declaración fue a raíz de lo que sucedió menos de 24 horas después como un motivo de generar algún tipo de respuesta. Lógicamente que había un punto en esa declaración que hacía mención al respaldo total que el Frente Amplio le brindó al Intendente de Salto ante las desafortunadas declaraciones del Secretario de la Presidencia”

– Justamente, el miércoles a la noche el Poder Ejecutivo dio a conocer una batería de medidas para el comercio litoraleño, ¿cuál es su opinión sobre dichas medidas?

– Lo primero que queremos destacar, porque lo hemos reclamado, incluso lo dijimos en la propia conferencia de prensa donde hicimos pública esa declaración y donde nos tocó hablar en representación de quienes integramos la Comisión de Frontera, es que necesitábamos que haya respuesta desde el gobierno nacional y que esa mesa de diálogo con la cual siempre hemos estado dispuestos a participar y a colaborar, tuviese una participación mucho más activa, y el hecho que el gobierno haya anunciado medidas, va en esa línea que pretendemos, que es la de fortalecer el vínculo para poder juntos buscar una salida o aquellas medidas que puedan atemperar esta situación que se está dando. Desde ese lugar, desde ese punto de vista, y enfocándonos en ese análisis, nos pareció muy bien que el gobierno haya respondido.

Lo otro es el anuncio de las medidas, y aquí hay plena coincidencia con lo que expresó más tarde el Intendente, siguen siendo insuficientes salvo la del aumento del descuento legal del IMESI para la comercialización de las naftas en estaciones fronterizas, que fue una de las medidas que reclamábamos en la declaración, el resto de las medidas siguen estando fuera del foco esencial para poder trabajar hacia un escenario que pueda contrarrestar los efectos negativos que esto está provocando.

Las medidas, en su mayor parte, refieren a exoneraciones o beneficios tributarios para empresas, pero no hace mención a los productos de alimentación o de la canasta básica, no hace mención a la micro importación, no apuntan a defender las fuentes de trabajo y creo que la situación no va a demostrar esa transformación que pretendemos. De todas maneras, nos parece que sigue siendo esta declaración un punto de partida para seguir trabajando e insistir en lo que pretendemos sea llevado a la práctica por parte del gobierno.

– El Centro Comercial de Salto tiene otra visión, definiéndose conforme con las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Esta postura, ¿no perjudica las gestiones que se pueda realizar desde la Comisión de Frontera de la Cámara de Representantes?

– Se respetan las opiniones. En ese sentido, está muy bien que cada actor clave pueda manifestarse. También escuchamos al otro movimiento de comerciantes que se ha conformado y que se ha constituido recientemente, si no recuerdo mal se llama “Salto en Movimiento”, que nuclea a importantes empresarios y comerciantes, que tienen una visión distinta, y eso en definitiva debe dejarnos como resultado que indudablemente hay que seguir trabajando.