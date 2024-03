Diputado Tucci sostuvo a EL PUEBLO que tiene la sensación que el periodista Eduardo Preve ha sido investigado por la Policía

Tras reunirse con el Ministro del Interior y que este lo negara

Como es sabido, el periodista Eduardo Preve, de fuerte arraigo a Salto (de hecho se considera salteño, pese a que nació en Montevideo) ha estado últimamente en el centro de la polémica por haber informado en reiteradas ocasiones sobre determinados casos “oscuros” que involucran a las altas esferas del Gobierno Nacional. Hace poco, Preve manifestó con preocupación que tras ello, tenía la sospecha de estar siendo investigado, oculta e ilegalmente por parte de la Policía. Esto llevó a que algunos parlamentarios convocaran al Ministro Nicolás Martinelli para que diera explicaciones al respecto. Uno de esos legisladores es el Diputado Mariano Tucci, del Frente Amplio. En la jornada de ayer, Tucci estuvo en Salto y fue consultado al respecto por EL PUEBLO. De confirmarse que el periodista estaba siendo investigado, el hecho “no se ajusta a Derecho”, “es un delito”, sostuvo.

-¿Qué conclusión saca de la comparecencia del Ministro?

Valoramos la voluntad del Ministro de haber comparecido inmediatamente, pero nosotros le hicimos 21 preguntas vinculadas a lo que para nosotros significaba el cruce de un límite de la actividad del Estado, como es inmiscuirse en la privacidad de un individuo, y el Ministro lo que explicó fue en qué consistió la investigación al funcionario o funcionarios policiales que filtraron información que era de carácter reservado. O sea, dio una explicación desde el punto de vista administrativo, pero no ahondó ni generó información de calidad para que los legisladores que lo convocamos supiéramos si de verdad se había investigado a un periodista.

-Dice usted que no quedó claro entonces si se lo investigaba a Preve…

Claro, porque por un lado decían que ellos no analizan personas sino que analizan hechos. Pero usan el sistema de gestión, la base de datos del Ministerio para de alguna manera conocer a los actores que participaron o que se vieron involucrados en una situación. Y después, la que instruye la investigación administrativa afirma que en definitiva se filtró una parte del documento que apareció en las redes sociales, pero no las páginas siguientes que tenían la misma información pero de funcionarios policiales. ¿Qué quiere decir la instructora en este sentido? Que claramente se investigó a Preve, que se le hizo una ficha donde aparecen sus datos personales, la dirección de sus hijos y la foto de su padre. Entonces nos decían que lo que pasa es que cuando uno accede a la base de datos te arroja inmediatamente la foto de la cédula, tu documento de identidad, tu dirección y si tenés antecedentes judiciales. Pero ¿y la foto del padre? Si no hubieran indagado más, no encontraban.

-¿Y fotos de los hijos también?.

En realidad no estaba la foto de los hijos, según Preve estaba la dirección de sus hijos, que el Ministerio decía que capaz estaba porque era la dirección antigua de él, está bien. Pero ¿y de la foto del papá cuál es la explicación?

-¿Y cuál es?

Que utilizaron fuentes abiertas para investigar. Fuentes abiertas son las redes sociales. Entonces, alguien me dijo: tienen que saber que es un periodista. Y yo sigo, sí, pero hasta ahí, es decir, la información se filtró hacia un periodista pero de ahí a indagarle la vida a ese periodista…son cosas diametralmente diferentes y que socavan el artículo 22 de la Constitución, que habla de la libertad individual, ¿no? En un gobierno que además se dice de libertad responsable.

-Que salga del Ministerio del Interior información secreta está mal, ¿estamos de acuerdo?

Por supuesto, es absolutamente reprobable y tienen que ser sancionados los que sacaron a luz esa determinada información…

-Pero no quien la recibe, ¿eso es lo que dice usted?

Exactamente. Pero ¿cómo van a investigar a un particular que nada tiene que ver con la Secretaría de Estado? O sea, la Ley Orgánica Policial, el decreto 500 que es el que regula el proceso sancionatorio y disciplinario, mandata investigar a los funcionarios públicos, no a quienes no lo son. Por lo tanto no existe fundamentación ni justificación para que un periodista sea indagado en estas condiciones. No es la primera vez que pasa…

-¿A qué se refiere?

Y ya pasó con otro periodista que había denunciado que había visto que gente de Inteligencia de la Policía Nacional estaba haciendo seguimiento y vigilancia. Se enteró en ese momento el Ministro Heber, instruyó una investigación de emergencia inmediatamente pero la investigación arrojó que eso no era verdad…

-¿Y usted qué piensa?

No tengo por qué no creerle; pero lo cierto es que lo de Preve no es la primera vez que sucede. Y a eso hay que sumarle lo que pasó con (los senadores) Mario Bergara y Charles Carrera, que se hicieron fichas con fines extorsivos. Y yo voy a decir lo que digo siempre, cuando tienen los datos de tus hijos y saben a qué escuela van y qué horarios tienen, lo más barato que sacás es una extorsión, porque no sabés lo que puede pasar con gente que maneja ese tipo de códigos y vive su vida delictiva… Pero no olvidemos que eso es una derivación del caso Astesiano, a veces la gente se olvida. Las fichas de Carrera y de Bergara surgen de manera conexa con la operativa de Astesiano, la persona más cercana al Presidente de la República, que está presa, entre otras cosas por asociación para delinquir…

-¿Y lo de Preve por qué puntualmente surge?

No sé…Él no denunció ni nosotros sospechamos que tenga fines extorsivos, lo que digo es que acá claramente hay un exceso del Ministerio.

-¿Qué piensa hacer ahora?

Queremos seguir indagando y seguramente hagamos un pedido de informe para que nos respondan lo que no contestaron el otro día.

-Pasando un poco en limpio, ¿El Ministerio reconoce o no que investigó ocultamente a Preve?

En Ministerio dijo que no, pero cuando argumenta la Directora de Jurídica se entiende que sí.

-¿Qué sensación le queda a usted?

Me queda la sensación que sí, pero quiero releer la versión taquigráfica, porque enseguida me vine para el interior y no he tenido tiempo. Pero reitero, seguramente hagamos un pedido de informe.