Diputado Felipe Carballo llegó a Salto y habló sobre la importancia de desarrollar el ferrocarril en todo el país

“Compromiso 711”, Frente Amplio

Felipe Carballo, salteño aunque Diputado por Montevideo, estuvo la semana pasada en Salto junto a otros dos referentes del grupo “Compromiso 711”, del Frente Amplio: Alejandra Barreto y Hugo Gadea.

La llegada a nuestra ciudad fue parte de “una gira por todo el país, en una clara definición de apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi” explicaron.

“Gadea es un compañero con un gran compromiso sobre todo con la gente del campo; y Alejandra es la secretaria de la organización, pero a la vez nos representa en la Comisión de Organización del Frente Amplio”, dijo Carballo.

Si bien están recogiendo inquietudes sobre diversos temas, entre las ideas que pretenden difundir especialmente está la de reactivación del ferrocarril.

DESARROLLO DEL FERROCARRIL

“Una de las propuestas más importantes que venimos planteando tiene que ver con infraestructura y con el desarrollo del ferrocarril. Es una infraestructura muy grande, que implica un montón de servicios y que tiene mucha negociación de por medio, por lo que tiene que ser algo muy estudiado, a fondo. Entendemos que están dadas las condiciones para ese desarrollo del ferrocarril tanto para carga como para pasajeros, y hemos hecho una propuesta puntual a nuestro candidato Yamandú”, expresó Barreto, quien al ser consultada por qué hasta ahora no ha sido posible hacer realidad este medio de transporte tan popular en la mayoría de los países, dijo que “cuando hay propuestas y no se avanza es porque no hay definiciones políticas claras, o se definen cosas en otro sentido. En todo lo que tiene que ver con obras públicas, con infraestructura, hay intereses de todo tipo”.

Ahora bien, ¿por qué el Frente Amplio no pudo concretarlo en 15 años de gobierno? Ante esta interrogante, el Diputado Carballo reflexionó: “La última vez que estuvo Yamandú Orsi en Salto habló del ferrocarril y de la importancia de la interconexión con otros países de la región, Paraguay, Argentina, Brasil…Hay que avanzar en la concreción de un puerto seco en Rivera. Lo que tenemos hoy es un desarrollo del ferrocarril central, que llega hasta Durazno. Entonces pensamos que allí tenemos que desarrollar un polo logístico que permita en gran medida centralizar toda la carga del país, y desarrollar cada uno de otros lugares, como por ejemplo el departamento de Salto. Acá en Salto tendría que haber una central de carga para el ferrocarril. En gobiernos frenteamplistas se hizo mucho, pero quedó pendiente continuar, y después no se continuó con ese desarrollo…Nosotros definimos y trabajamos para el desarrollo del ferrocarril central, a partir de ahí las inversiones están hechas, pero estas obras traen como dos años de retraso”.

Luego fue muy crítico con el actual gobierno y en especial con el Ministro de Transporte, José Luis Falero; al respecto dijo Carballo que “evidentemente no se puede esperar que este Ministro apunte a desarrollar el ferrocarril…Tenemos de Ministro a un tipo que tiene camiones”, dijo. Y luego se preguntó: “¿por qué en cuatro años no terminaron ni siquiera la conexión de Salto con Paysandú en materia de ferrocarril?”.

EL CAMPO SE DESPUEBLA

Hugo Gadea se refirió a los problemas que principalmente observa en las localidades suburbanas o rurales. Fue entonces que expresó: “el problema es que no hay lugares donde buscar la changa, la gente de los pueblos tiene que pedirle trabajo al barraquero, al de la estación de servicio o a los estancieros que anden en la vuelta, y ahí pare de contar, no hay nada más…Si no consiguió changa ahí, tiene que mirar para la ruta y rumbear para las grandes ciudades. Pero resulta que en las ciudades ¿quién puede dar trabajo? Las Intendencias o ser amigo de alguien…”, comentó. Agregó que “ese es un problema que viene de mucho tiempo, de cuando conseguía trabajo el que iba con la tarjeta de un político”. En ese sentido, Gadea criticó duramente por clientelismo político a “varios alcaldes blancos, que ponen a trabajar gente sin ningún concurso, como debería ser siempre”. Consultado qué opina sobre alcaldes y otros políticos que también practican el clientelismo pero siendo del Frente Amplio, respondió: “no me consta, aunque sería igual de criticable, porque está mal”