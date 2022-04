nte nuestra consulta el diputado Alvaro Lima (FA) nos informó que retomará a la brevedad las gestiones por diversos temas que habían quedado en espera del proceso del Referéndum.

Señaló que entre ellos, la donación a la biblioteca de Masoller, la policlínica de Paso de las Piedras de Arerunguá, el apoyo económico para los pescadores artesanales, y la pasividad anual complementaria, entre otros.



Señaló el diputado que el tema de la LUC lo tuvo muy activo y que pese a no haberse logrado el objetivo de derogar la Luc, el FA a crecido en Salto gracias al esfuerzo de la militancia.

Dijo que se están haciendo las primeras evaluaciones con el grupo político que encabeza el intendente Andrés Lima.

“En Salto también hemos crecido desde el respaldo electoral de la población, de acuerdo a los últimos registros y en particular respecto de las departamentales 2020. El Uruguay continúa y con el, nuestro compromiso de construir y estar entre la gente”. Y ya retomando con lo que son las actividades parlamentaria y de gestiones, Álvaro Lima nos dijo que: ”En esta semana que se inicia, en primer lugar es nuestra intención concretar con la Biblioteca del Poder Legislativo, la entrega de la donación de libros con destino para el Hogar Estudiantil de Masoller, así surgió de la última conversación con la Directora de los Servicios Bibliotecológico de dicha Biblioteca, licenciada Mónica Paz Torres, y estamos coordinando con el Municipio de Mataojo y con las autoridades departamentales de Rivera que son quienes gestionan el Hogar Estudiantil de Masoller, y con el área de Descentralización de la Intendencia de Salto para ver en que día hacemos entrega de los libros. Y seguir adelante con algunas líneas de trabajo que nos hemos planteado con la Biblioteca Legislativa.

Por otra parte vamos ha seguir con el vinculo que estamos llevando adelante con la comunidad y Comisión de Paso de la piedras de Arerunguá. Allí se nos entregó una carta que ya estamos en camino en poder tener una respuesta con respecto de ASSE.

Y refiere a la posibilidad de ampliación de dicha Policlínica”. El curul salteño también nos informo que otra de las gestiones tienen que ver a un proyecto en conjunto con el diputado por Soriano, Enzo Malán, “ con lo que fue el proyecto que hemos presentado de apoyo económico a los pescadores artesanales de Salto y Soriano. Vamos a empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la Reforma de la Seguridad Social.

Vamos a intentar avanzar en lo que es el proyecto la pasividad anual complementaria teniendo en cuenta la reforma de la Seguridad Social va a ir tomando forma, por lo menos en las discusiones y la intención es poder trabajar, esta propuesta es poder incorporarla en lo que es la Reforma de la Seguridad Social.

Vamos a seguir trabajando en el proyecto último presentado en diciembre pasado que refiere a las modificaciones a artículos del orden del código civil.

El plan de escrituraciones para las cinco localidades para que Mevir se ha trazado para 2022. También lo que tiene que ver con la vivienda de Pueblo Biassini donde funcionó el Juzgado de Paz de la Sección correspondiente y que de acuerdo con Mevir y la Suprema Corte de Justicia, es intención de cederla en comodato al propio Municipio de Rincón de Valentín para que el proyecto de la mujeres que llevan adelante la iniciativa de “Tejiendo nuestros sueños” puedan seguir adelante.

Aquí la Intendencia de Salto debe dar su aval ya que el Municipio no cuenta con Personería Jurídica”, finalizó diciendo el diputado salteño Álvaro Lima.