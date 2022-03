Diputado Albernaz reactiva debate social sobre la Ley IVE

«Día Nacional del Niño por Nacer»

Culminada la instancia que llevó a los ciudadanos a las urnas, los representantes nacionales retoman proyectos, inquietudes y propuestas tanto para el país como para el departamento.

Es el caso del Diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz que tiene dos proyectos a presentar a la brevedad.

Nos ocuparemos de uno de ellos que se relaciona con los reclamos que se escucharon en pasado 25 de marzo, Día Internacional del Niño por Nacer.



En esa oportunidad el Movimiento Pro Vida y Familia, señalaba a la IVE, (Interrupción Voluntaria del Embarazo) portadora de actos reñidos con el derecho a la vida y generadora de consecuencias para las mujeres que llegaban a la situación de tener que interrumpir sus embarazos. Otro aspecto que se denunció públicamente en ese marco, fue el incumplimiento de la Ley en los centros de atención, donde , según testimonios recogidos por parte de las usuarias, no se estaría brindando toda la información para que se cumpla lo establecido en el articulo 3 de la ley donde se señala textualmente que «En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable.»

PONER EL TEMA SOBRE LA MESA

Quien tomó el guante ante estos reclamos fue el diputado Albernaz quien nos informó que se comenzará a poner el tema sobre la mesa de forma paulatina, comenzando por acciones menores pero que vayan posicionando el tema en el debate.

El final del camino, podría ser un nuevo acto de democracia directa que permita la derogación de la ley, como también pretenden los grupos que van contra la legalización del aborto.

«El proyecto de ley que voy a presentar, es declarar el 25 de marzo como el Día Nacional del Niño por Nacer», afirmó en primer lugar Albernaz.

Está demostrado científicamente que la vida existe desde el momento en que se unen dos células reproductivas (gametos), la femenina con la masculina. Estamos hablando de vidas humanas que no tienen voz. También existen diferentes puntos de vista religiosos, éticos y morales, los cuales respetamos y en su momento podrán ser debatidos. Pero desde el vamos la ciencia es contundente y da una verdad irrefutable.»

Según datos oficiales, hay un alto porcentaje de mujeres que a la hora de abortar, lo hacen porque consideran que no es el momento adecuado en sus vidas para ser madres, ya sea por su trabajo o sus carreras.

Esta declaración del Día Nacional del Niño por Nacer pretende visibilizar esta problemática y trabajar en la elaboración de políticas públicas, que ofrezcan a las madres soluciones alternativas para ayudarlas en la vida cotidiana con sus hijos. De esa manera podríamos evitar números importantes de abortos no deseados.»

Esto será un pequeño avance para defender el primer derecho, el derecho fundamental de nacer, que genera los demás derechos» nos informó el diputado.

SE DEFIENDEN ALGUNAS ESPECIES, PERO NO LA HUMANA

Ilustró su postura comentando que hoy en día en nuestro país es un crimen portar huevos de avestruz porque la legislación protege la vida de una especia que se pretende expandir, «pero todo lo contrario pasa con el ser humano.»

Explicó que se irá de menos a más, poniendo el tema sobre la mesa, realizar acciones que brinden más información, porque entiende que culturalmente se ha dado un mensaje muy negativo.

«Estamos actuando junto a varias organizaciones que han hecho reclamos de que el tema está fuera de la agenda política, y tomando en cuenta su meta principal, ésta debería ser el hacer un nuevo ejercicio de democracia directa y que en algún momento el tema esté en manos de la opinión pública.»

Nuestro entrevistado adelantó que este fin de semana participará de una reunión donde se pretende acceder a los números reales de abortos en el país , y poder saber de forma oficial si se está cumpliendo con la reglamentación pautada «porque extraoficialmente sabemos que eso no pasa», dijo.