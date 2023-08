Diploma Gestión en Enoturismo – modalidad virtual

Rodolfo Germano es un empreRsario de nuestro medio que en los últimos meses ha venido de alguna forma liderando «Salto en Movimiento», grupo de personas vinculadas al comercio, que pretenden revertir el mal momento que atraviesa el rubro en virtud de la diferencia cambiaria con la Repúbli-ca Argentina.



En diálogo mantenido anoche con EL PUEBLO, Germano volvió a mos-trarse sumamente pre-ocupado por la situación actual y prevé que, de no cambiarse de forma ur-gente el rumbo de las medidas que se vienen tomando a nivel político, el panorama irá agraván-dose cada vez más.

UN DESCONTENTO GENERALIZADO Y EN AUMENTO

«Hay un descontento que va en aumento, lamentablemente se está dando lo que habíamos previsto -sostuvo el empresario-; y la situación es cada vez peor, tanto para el comercio como para el trabajo. De hecho estamos citan-do a una asamblea para este miércoles 2, a las

19:00 horas, en el Club Fe-rrocarril, porque como le digo, el descontento es muy grande y es necesa-rio tomar decisiones para ahora sí generar movili-zaciones…

Porque a través de la po-lítica estamos logrando muy poco». En cuanto a esta última afirmación, agregó enfáticamente que «en Montevideo no nos hacen caso, no les im-portamos, y de hecho me acabo de enterar que esta noche (por ayer) sube la nafta; podría hacerse una excepción, perfectamen-te se puede hacer una ex-cepción para Salto, Paysandú, Fray Bentos, pero no lo hacen, o variar los descuentos, es decir que suba la nafta pero variar los descuentos de manera que nos abaraten el combustible acá».

UN PANORAMA CADA VEZ PEOR

Esto del combustible, dijo Germano, «por supuesto que no es la única medida que estamos solicitando.

Estamos necesitando un marco legal para tomar otro tipo de medidas que protejan el trabajo en Salto, porque lamentablemente vamos a estar cada vez peor».

Por lo tanto, «lo que estamos pensando expresó es que más allá de las movilizaciones inmediatas, como no son efectivas las representaciones políticas que tenemos en este momento, de cualquiera de los partidos que tiene Salto como representan-tes nacionales, estamos pensando que capaz que necesitamos una representación local en el caso de Salto o regional en el caso del litoral. O sea, en el tema político, si nadie nos representa nos vamos a tener que representar nosotros mismos.

Vamos a tener que hacer algo y votar aparte…No sé…Pero no podemos morir con los ojos abiertos, con gente que no pue-de hacer más que quedarse a vivir en estas ciudades y padecer esto que va a ser feo, muy feo en los próximos años, por eso hay que tomar decisiones y para eso y como comienzo de la toma de decisiones nos vamos a reunir este miércoles en Ferro».

¿QUÉ IMPLICARÍA

«VOTAR APARTE»? Ante esta consulta, dijo que «es una idea personal, algo que pienso claramente a futuro, incluso la de formar un nuevo partido».

Mientras tanto, en esa asamblea de mañana miércoles «se van a resol-ver acciones inmediatas que no sé qué tenor tendrán», dijo el entrevista-do, aunque prevé que serán «cada vez de mayor magnitud porque se termina el plazo, se cierran las pequeñas empresas y la gente va a ir quedando cada vez más en el seguro de paro, sin visualización de un futuro mejor.

Y no nos podemos quedar quietos, no puede ser que no entiendan esta si-tuación desde Montevi-deo, es increíble el desco-nocimiento que hay…

La Ministra de Economía en entrevista con Radio Carve, el 12 de julio admi-tía que las medidas que habían tomado para tra-tar de frenar el impacto de Argentina acá en el li-toral no habían tenido la respuesta o el efecto que buscaban , o sea no ha-bían sido positivas, lo que buscaban no lo habían conseguido, lo reconoce la misma Ministra, y des-de ahí hasta acá tampoco escuchamos nada de na-die.

Así que estamos olvidados…y no puede ser».

En líneas generales, si bien dijo Germano que hablaba en nombre del grupo «Salto en Movimiento», manifestó su convencimiento de que lo hacía en nombre «de la mayoría de los comercios y de los trabajadores, sobre todo del comercio», así como «de la mayoría de los salteños».