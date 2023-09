Dinero Selectivo

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

La renuncia del ahora ex Presidente de CTM Dr Carlos Albisu nos sorprende y nos parece inoportuna antes de dar respuestas y explicaciones a nuestras interrogantes, que no son de esta última semana sino particularmente de estos últimos años. El ex presidente de Salto Grande antes de renunciar argumentó que él hizo lo que se venía haciendo, y con eso confirma que no hubo ningún cambio respecto a la gestión anterior. Queremos forzar un cambio en la institución, porque si viene otra persona que va a estar en el mismo lugar, con las mismas potestades que entendemos excesivas, y que tal vez de manera más discreta siga haciendo lo mismo, no tiene sentido el cambio. Quizás el nuevo presidente pueda explicar lo que ha pasado con el subsidio que tiene la CTM, que no tiene ingresos propios pero sí un abultado presupuesto para gestionar aunque no llega a fin de año, y el año pasado tampoco llegó. El presupuesto es aproximado a US$ 95 millones para el quinquenio y en los últimos años recibe la recaudación del peaje de la carga pesada de Salto Grande, que en realidad corresponde a la CARU, y en pandemia fueron aproximadamente US$ 1.200000 por mes. CTM pidió un refuerzo presupuestal y el MEF le saca $200 millones, aproximadamente US$ 5 millones a UTE para dárselo. Ante el abultado presupuesto de la CTM habría que hacer lo contrario, sacarle algo de dinero porque eso no va a alterar su funcionamiento, devolverlo a Rentas Generales y distribuir a ASSE, al Mides, al INAU, o a la propia dirección de deportes. Los uruguayos pagamos todos los gastos de CTM, y los partidos tradicionales, Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, tienen complicidad en permitir manejar el dinero de todos discrecionalmente. Reciben el dinero de todos y lo regalan selectivamente como si fuera de ellos, beneficiando a quien quieren.

Todo estos millones que ya son de conocimiento público, se regalan en medio de una Rendición de Cuentas en que falta el dinero para todo lo que es importante y estamos haciendo un esfuerzo para que alcance. Cabildo Abierto ha pedido que Sanidad Militar y Sanidad Policial no queden por fuera de las asignaciones referentes a Salud Mental, sobre todo si pensamos que hasta el momento se suicidaron 13 policías, la misma cantidad que en todo el 2019. Y fuimos criticados por este pedido de estricta justicia. También se nos acusa de no estar limpios debido al caso de Irene Moreira, siendo que la ex Ministra no le dio casa a nadie, sino que amparada en una normativa y previa autorización de los Servicios Sociales, facilitó el acceso de un alquiler que quien fue beneficiado tiene que pagar toda su vida. O sea que el Estado no perdió ni un solo peso. Y quisieron generar un escándalo con este hecho, cuando vivimos un día a día con verdaderos escándalos en el que todos menos los cabildantes, tienen las manos sucias. Queremos explicaciones porque es nuestro deber optimizar el dinero de la gente, porque no vamos a permitir abusos que benefician a algunos elegidos en detrimento de otros que fueron dejados de lado. Solo esperamos que el llamado a sala de los Ministros Arbeleche y Bustillo sean suficientes para aclarar en qué se gastaron y porqué se le dieron tantos millones a un organismo creado a término, pero que resultó ser un negocio político para unos pocos.