“Dimos un gran paso como sociedad”, sostiene el Pte. de la Comisión de Salud de la Junta Departamental

Pirotecnia sonora: no se detectó infracciones

Pasada Nochebuena y Navidad, se empieza a escuchar algunas voces de quienes realizan balances de lo que fue la primera vez que Salto transitó estas fechas con una regulación (por decreto del legislativo departamental) de venta y uso de pirotecnia sonora.

Uno de los principales impulsores de esta regulación ha sido quien ocupa la Presidencia de la Comisión de Salud de la Junta Departamental, el edil frenteamplista Pablo Alves Menoni, además Vicepresidente del órgano legislativo.

En diálogo mantenido ayer con EL PUEBLO, manifestó Alves su conformidad porque si bien llevará unos años encontrar la solución total, este año “se ha dado un gran paso”. Informó por otra parte que “no hubo decomisos de material cuando se hicieron las inspecciones, ya que no se encontró a la venta pirotecnia que superara los límites permitidos”. En este sentido, destacó la colaboración también de los vendedores, que ya comenzaron a adaptarse a la reglamentación.



-¿Cuál es la primera impresión una vez pasadas Nochebuena y Navidad?

A mí me dio la impresión, por lo menos desde la zona que yo estuve y por las consultas que hice a varios compañeros, es que la pirotecnia fue menos, se tiró menos, y a la vez fue de menor impacto sonoro. Tenemos que recordar que hasta el 30 de enero está permitido hasta 110 decibeles, que de por sí ya es un ruido bastante alto, o sea que lo que se tiró prácticamente estaba permitido. Después del 30 de enero bajamos a 80 decibeles, donde ya es el límite entre el bajo y el medio, es decir que lo que se va a poder tirar es solo los de bajo impacto.

-En Cámara de Diputados también se trató el tema, ¿verdad?

Exactamente. Recordemos también que en Diputados recién se aprobó un proyecto que por dos años va a permitir 110 decibeles, y después lo baja a 90, o sea que la legislación acá en Salto es más estricta.

-Hay mucha gente que sigue preguntándose cómo se controla…

El control se hizo a los vendedores. Eso es una cosa obvia, porque no se puede poner un inspector en cada cuadra midiendo decibeles. Pero a lo que apuntamos los que estamos trabajando en el tema y a los que realmente nos importan los animales, los niños con Espectro Autista, el medio ambiente y que no se produzcan accidentes, es a la concientización de la gente, como dijimos en el spot que hicimos en la Junta Departamental de Salto: Festeja con empatía. Creo que eso es lo principal, ponerse en el lugar del otro y saber que la diversión de algunos puede ser una tortura para niños que tienen que pasar encerrados, para animales que se pierden, pájaros que vuelan desorientados y mueren al chocar contra edificios, a su vez dejan nidos con pichones que mueren porque no tienen quien los alimente…

-Usted es de los que cree que este fue recién el comienzo de un camino…

Es un camino que va a demorar, por más que uno legisle “pirotecnia cero”, es imposible controlar todo y se va a ingresar de contrabando. Entonces también estaríamos fomentando el contrabando, en mi manera de ver las cosas. Esto pasa por un tema de concientización de la gente y va a llevar tres o cuatro años hasta que la gente se acostumbre a festejar con luces, que no tienen impacto sonoro y no perjudican a los niños, a las personas mayores, animales, todo lo que ya mencionamos. Creo que vamos por un buen camino y dimos un gran paso.

-¿Le parece que hay gente desilusionada porque pensó que ya este año no se iba a escuchar nada?

Capaz hay gente que tenía otra expectativa, de que no se tirara ningún fuego artificial, pero lo que se tiró está por ahora dentro de lo permitido, se hizo una buena fiscalización. Hay que seguir trabajando, y sobre todo dándole aliento a la gente que apoya, porque a veces solo criticando, lo que se hace es que personas que están trabajando en el tema se sientan mal porque ven que su trabajo no dio fruto, y no fue así. Insisto en que creo que dimos un gran paso como sociedad y cuando tengamos más empatía y concientización total vamos a andar mejor todavía.