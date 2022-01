Digan: ¿la imagen de la Liga Salteña de Fútbol, cuánto vale?

El pasado lunes en la sesión ordinaria del Consejo Superior, cuando el Contador Público contratado por la Liga a través de sus neutrales, fue estableciendo aspectos de información ampliatorios, más allá de la síntesis tras el estudio del Balance Anual que por mayoría NO fue aprobado en la asamblea de marzo del 2021.

El Contador reveló su sorpresa, ante determinadas situaciones comprobadas en algunos casos, pero también gastos que no surgen documentados, algunos de ellos directamente vinculados a los últimos ciclos de las selecciones salteñas.

Lo escuchado el lunes, NUNCA ANTES EN LA HISTORIA DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL. No ha sido habitual este tipo de exposición, en la cual un factor se fue metiendo como cuña en cada renglón aludido por el profesional: EL DINERO.

Convengamos en un punto de partida básico: la lectura del informe, supone tener acceso a una de las dos campanas. Resta la otra. La de los exneutrales de la Liga Salteña de Fútbol.

Por eso la decisión fue una: que sea la Comisión Fiscal la que imponga del informe a quienes tendrán la posibilidad de rebatir o no, los argumentos expuestos por Gabriel Silva Albertoni, el que se excusó de formular apreciaciones al margen de su rol.

En un determinado momento, frente a la inquietud de un delegado, espetó simplemente: «no soy abogado. Soy Contador».

LA VERDADES DEL MAÑANA

O LAS DUDAS DEL MAÑANA

Frente a una situación generada en esos términos, el equilibrio debiese primar y no caer en el juicio fácil.

¡Para juzgar en este medio no andamos con vueltas y las redes sociales se transforman en un formidable caldo de cultivo para ese fin!

Pero más allá de los pronunciamientos del futuro, de los escalones pendientes hasta la cima del esclarecimiento, A CUENTA DE LA LIGA YA EXISTE UN DAÑO CONSUMADO.

Porque la centenaria casa del fútbol (desvelos y razones de tantos en el tiempo), aparece ahora contra el paredón de la duda, para que el tiroteo sea posible.

Y para tirotear tampoco se anda con vueltas. Los que pueden tener algún conocimiento de causa o quienes no tienen, pero aprovechan la zafra abierta a la especulación.

¡Mirá si te la vas a perder!.

Mientras una pregunta no admite bloqueos y tiene vía libre: ¿LA IMÁGEN DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL, CUÁNTO VALE?

Porque en definitiva, está en juego la imagen, la transparencia y el decoro de parte de QUIENES FUERON O SON PARTE DE LA ESTRUCTURA DIRECTRIZ DEL FÚTBOL.

Pero además….¡todo hace a la confiabilidad futura de las personas! ¿O no?

Las autoridades actuales de la Liga (los de hoy), deberían plantar bandera.

Qué es lo válido y hacia dónde apuntar, si el fin es lo creíble desde la rectitud y la nobleza.

O de cómo evitar el imperio del juicio y los prejuicios o que el dinero se prolongue campante en lo mejor que sabe hacer: separar a la gente. Hasta anestesiar alguna que otra pretendida sensibilidad, de tipo más o menos humana.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-