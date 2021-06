Diferencias y similitudes entre cerámica y porcelanato

Elegir el revestimiento que dará vida a tus pisos y paredes es tan emocionante como difícil, porque estarán allí para que los veas durante muchas décadas. La variedad de diseños, materiales y tipos no ayudan a la decisión, sobre todo si no conocemos del tema. Por suerte, en Barraca Buen Color pueden asesorarte, mostrarte los diferentes materiales y evacuar todas tus dudas. No obstante, y para ir bajando un poco la ansiedad, te quiero explicar las principales diferencias y similitudes que existen entre una cerámica y un porcelanato.



Podríamos decir que ambos tipos son parientes cercanos: los dos están hechos de arcilla y se cuecen en horno. Pero el porcelanato se cocina a una mayor temperatura y a mayor presión. En cuanto al tipo de arcilla, existe en la sabiduría popular este mito que asegura que la pasta roja es para la cerámica y la blanca/gris para el porcelanato. Pero lo cierto es que hay cerámicas de pasta blanca y porcelanato de pasta roja. Lo que define si es uno u otro es su capacidad de absorber agua. La forma en la que el porcelanato se cocina hace que sea menos poroso y, por lo tanto, absorba un porcentaje de agua menor de lo que absorbe una cerámica.

Otra diferencia es la dureza. Como el porcelanato es más duro, funciona mejor en lugares de mucho tránsito. La cerámica, por su parte, al ser más maleable, se corta con mayor facilidad. En una casa de familia, donde el tránsito suele ser medio, una cerámica de resistencia alta (PEI IV) funciona a la perfección. Si la idea es colocar el piso de un local comercial, lo mejor sería el porcelanato.

Si, ya sé, viste «PEI IV» y te empezaste a rascar la cabeza. La resistencia al tránsito de una cerámica se divide en cinco niveles, a los que llamamos PEI (Porcelain Enamel Institute). Basándonos en él, las cerámicas PEI I y II tienen poca resistencia al tránsito y son recomendables solo para paredes o lugares donde no se vayan a pisar. Las PEI III es una cerámica que puede ir en un piso poco transitado, como el baño de una casa, por ejemplo. Mientras que las PEI IV y V son las más resistentes y se pueden colocar en entradas y pasillos.

Los porcelanatos suelen durar más en el tiempo ya que resisten mejor el roce, los golpes y el paso del tiempo. Sin embargo, cuando se cae algo pesado y en punta, puede llegar a cacharlo. Debido a su durabilidad, este tipo de revestimiento suele ser más costoso que la cerámica. Vale aclarar que la cerámica correcta, colocada en el lugar correcto y de forma correcta puede conservarse durante varias décadas sin inconveniente.

¿Y los diseños? Hay una amplia variedad de diseños tanto para uno como para otro. Lo que cambia es la variedad de medidas: las piezas de porcelanato pueden llegar a medidas tan grandes como 2,40 x 3,60 metros. Mientras que las cerámicas no pasan los 62 x 62 centímetros. Esto responde a la dureza del material. Otra diferencia son los acabados, al tener una porosidad menor, el porcelanato permite acabados pulidos perfectos, casi como espejos.

Al final de cuentas, decidirse por un tipo o por otro va a depender del uso que le vas a dar a la habitación y el dinero que quieras invertir. Diseños hay tantos como puedas imaginar, y las combinaciones que te permiten hacer están incluso más allá de lo imaginable. Lo importante es que el elegido te enamore, que logre enamorarte con el paso del tiempo, y que te haga sentir que nunca pasa de moda.

