Diez equipos despuntan en la senda juvenil: Sub 15 y Sub 18 a la cancha

Será mañana 12 de marzo, cuando se inicie la disputa de los Campeonatos Salteños en la Divisional «A» del Consejo Único Juvenil. Un total de diez equipos en pugna: Universitario, Peñarol, Ferro Carril. Sud América, Ceibal, San Eugenio, Gladiador, Salto Uruguay, River Plate y Nacional. Ayer a la noche desde el CUJ se reveló la programación, desde los partidos a las canchas, con las ternas incluídas. El lector podrá comprobar que algunos partidos serán controlados por árbitros centrales de primera línea en el fútbol de la Liga Salteña. Seis partidos para mañana sábado y los restantes cuatro para el domingo. Todo lo que hay que saber, en la hora en que los gurises van palpitando esta vuelta a la acción.Es la primera fecha del Torneo Apertura en Sub 15 y Sub 18.*

SÁBADO 12 DE MARZO Campo de juego: Universitario.Hora 15: Universitario vs Peñarol en Sub 15. Terna: R. López, R. Aguirre, S. Samit.Hora 17: Universitario vs Peñarol en Sub 18. Terna: Aguirre-López-Samit.

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Hora 15: Ferro Carril vs Sud América en Sub 15. Terna: M. Revuelta, G. Barboza, H. Collazo.Hora 17: Ferro Carril vs Sud América en Sub 18. Terna: G. Barboza, Revuelta, Collazo.********** Campo de juego: Parque Rufino Araújo. Hora 15: Ceibal vs San Eugenio en Sub 15. Terna:R. Portela, F. López, A. Píriz.Hora 17: Ceibal vs San Eugenio en Sub 18. Terna: F. López, R. Portela, A. Píriz.********* DOMINGO 13 DE MARZO Campo de juego: Gladiador.Hora 15: Gladiador vs Salto Uruguay en Sub 15. Terna: R. Busca, R. González, M. Caballero.Hora 17: Gladiador vs Salto Uruguay en Sub 18. Terna: R. González, Busca, Caballero.

Campo de juego: Parque Carlos Ambrosoni.

Hora 15: River Plate vs Nacional en Sub 15. Terna: C. Gómez, M. Izaguirre, I. Moreira.Hora 17: River Plate vs Nacional en Sub 18. Terna: M. Izaguirre, Carlos Gómez, Ivo Moreira.