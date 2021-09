Diego Santurio presenta “Espaciales múltiples” – El Sometimiento del Metal en Zoco de Punta del Este

Diego Santurio propone una muestra excepcional en Zoco.

Es, en principio, una oportunidad única de ver la versatilidad del artista en el manejo del espacio, el dominio de las líneas y su enunciación estética.

Es un escultor que produce con pericia piezas de diferentes escalas, transita matices y demuestra una solvencia técnica implacable. Sus obras se disfrutan por la sutileza, el refinamiento, en definitiva por su gracia, pero a la vez, en cada una existe un desafío: administrar la tensión entre el amor y la imperiosa necesidad, visceral, de dominar el metal.

Espaciales Múltiples, alude no solo a la multiplicidad de piezas sino también a la espacialidad de las formas. Presenta una variedad de piezas realizadas especialmente para esta muestra, recorriendo no solo el espacio específico, sino que, lo más interesante, propone un transitar para emocionarse con la delicadeza y preguntarse sobre la realización y sus complejidades. La muestra, en su totalidad, invita a un recorrido que no es lineal, no es en un plano, es un diálogo entre piezas y espacios, entre formatos y técnicas, es arriba y abajo, sobre el piso y desde el techo, adentro y afuera.

Espaciales Múltiples de Diego Santurio. La muestra estará habilitada a partir del 17 de septiembre hasta el 6 de noviembre, los viernes y sábados de 17 a 19 o por agenda al 098991448.

Espaciales Múltiples – tal como lo revela Pía Susaeta – Directora de Zoco – apunta no solamente a la multiplicidad de piezas, también a la espacialidad de las formas; realidad que Santurio la vincula a las inteligencias múltiples.

Una de ellas es espacial y es fundamental para el desarrollo del cuerpo de obra de Santurio, vinculándose con la capacidad que tiene una persona de resolver la relación entre color, línea, forma, figura y espacio.

Además, está la inteligencia como posibilidad de resolver, de aprovechar recursos. En el producto artístico, la inteligencia decide una resolución estética y en el caso de Santurio también provee el apoyo necesario para la aplicación de la geometría.

La obra presenta una variedad de piezas realizadas especialmente para esta muestra, recorriendo no solamente el espacio específico con sus complejidades sino que – lo más interesante – propone un transitar para emocionarse con la delicadeza y preguntarse sobre la realización y sus complejidades.

La muestra en su totalidad invita a un recorrido que no es lineal; no es un plano. Es un diálogo entre piezas y espacios entre formatos y técnicas. Es de arriba y abajo. Sobre el piso y desde el techo, adentro y afuera.

Susaeta describe que en el exterior – manteniendo un diálogo con el espacio interior se encuentra una pieza que por su porte es la más emparentada con la producción conocida de Santurio.

PRESENTANDO UNA

DINÁMICA DIFERENTE

“Se trata de una pieza de líneas curvas que presenta una dinámica diferente, un rastro de movilidad en el espacio. Crece en líneas sueltas de distintos diámetros que generan la forma total con sus trazos.

El dinamismo, el movimiento se logra gradual y por la ubicación en las puntas de las líneas de diámetro más fino.

Es una pieza grande que sin embargo apuesta a la fluidez, a la soltura y a la convivencia con el aire y el viento característico del lugar.

Esta obra en el jardín es un gran llamador para invitar a transitar el espacio interior y recuerda los grandes formatos tan propios de Santurio y la presencia del espacio público que desde su Salto natal hasta Shangai aloja su obra.

Dentro de la sala penden móviles en diferentes formatos. Si bien este tipo de piezas se han visto en varios espacios y formatos anteriormente, en este caso presenta un camino muy diferente en el proceso de producción, para confirmar que al recurso de los móviles todavía le queda mucho recorrido.

Unos se diferencian a partir de los núcleos que ahora son de acero inoxidable con una terminación que permite matices y muestran el material puro. Otra propuesta nueva y sorprendente es una pieza colgante que se forma bajo el concepto de la acumulación.

En este caso la acumulación de caños que dan sensación de estar magnetizados por no verse ninguna soldadura, provoca un efecto que inquieta.

Hay una energía que atrae a las piezas, las junta de forma inexplicable, desafiando al espectador.

La realización de este tipo de volumen es un hallazgo muy importante, dada la complejidad de producción, pero por sobre todo las posibilidades tanto anterestéticas como conceptuales que plantea”.

Finalmente, Pía Susaeta sostiene: «Para Zoco es un honor y una alegría recibir Espaciales Múltiples de Diego Santurio y albergar esta síntesis que propone un repaso breve de su producción anterior, pero por sobre todo presenta nuevas técnicas y proyecciones.

Estas exploraciones nos hablan de un artista en un punto de madurez que se distingue por la versatilidad y talento en el dominio del metal. Santurio se proyecta como sus obras, desde la delicadeza y con equilibrio, con firmeza y dinamismo”.