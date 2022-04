Diego González, Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Daymán

“Hay una expectativa tremenda” tras dos años fallidos de la Semana de Turismo

Diego González es presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Daymán (AHGA), quien en la edición del miércoles 25 de marzo de 2020 brindó declaraciones a nuestro suplemento empresarial LINK a los pocos días de la llegada del COVID a nuestro departamento. En esa oportunidad, se habló de pensar en “el día después” de la pandemia para los operadores turísticos privados. Tras el Decreto del Poder Ejecutivo levantando la emergencia sanitaria nos llevó a volver a preguntarle si aquello de lo que hablamos hace 25 meses finalmente había llegado.

– El Poder Ejecutivo finalmente levantó esta semana la emergencia sanitaria, ¿llegamos al tan mentado día después de la pandemia?

– Si bien se decretó que la emergencia sanitaria terminó, o sea que tuvo un fin, está en la conciencia de cada uno de nosotros todavía seguir cuidándonos, sobre todo con esta Semana de Turismo que es inminente y tenemos a la vuelta de la esquina, donde vamos a tener a muchos visitantes. Así que hay que seguir cuidándose, por eso entiendo que es casi el día después o el comienzo del día después.

– ¿Pero se mira el presente con más optimismo?

– Totalmente, ya con el hecho que los aforos vuelven a la normalidad, la rentabilidad también volverá a la normalidad, lo que conllevará a que las empresas vuelvan a poder tener una normalidad tan esperada.

– ¿Qué perspectiva hay en cuanto a reservas de esta semana?

– Va a ser una buena semana, seguramente. Nosotros después de dos Semanas de Turismo fallidas, como siempre comentamos respecto a aquel 2020 que nosotros mismos incitábamos a no venir, a no visitarnos, y luego la de 2021 que fue una resolución departamental que nos llevó a una suspensión cuarenta y ocho horas del comienzo de la semana que golpeó bastante. Uno de eso no se recupera, lamentablemente esas dos semanas perdidas en dos años consecutivos no se recuperan, pero la oportunidad de volver a trabajar, de volver a medirnos nosotros mismos para ver si estamos a la altura de aquellas viejas Semanas de Turismo es todo un desafío, por eso hay una expectativa tremenda.

– La pandemia deja a un sector turístico privado con bastantes deudas, ¿esta apertura ha mejorado esta problemática?

– Hay una realidad, nosotros cuando pedíamos en aquel momento las exoneraciones no era por un capricho o por querer mayor rentabilidad, era porque la postergación no servía porque uno la está pagando ahora, y la está pagando en base a una temporada regular. Si esto hubiera vuelto a la normalidad o que nos pusiéramos a trabajar en turismo todo el año, bárbaro, pero uno tiene una capacidad de pagar que postergó.

– En su momento hubo una gran movida de los operadores privados ante las declaraciones del Ministro Daniel Salinas cuando dijo que las termas eran un caldo de cultivo, lo que llevó a hacer un acuerdo con la Universidad de la República para que monitorearan nuestras aguas termales, esa garantía para el turista que viene a Salto, ¿se mantiene?

– Sí, totalmente. El antes y después de aquella frase fortuita, fue a la conferencia de prensa de los Intendentes de Salto y Paysandú junto con el Ministro de Turismo, en donde salen los tres a declarar que las termas están abiertas, ahí se terminó todo el rum rum de las termas de que estaban cerradas y que eran un caldo de cultivo. Eso fue un despegue, recuerdo que fue después del mes de julio. Agosto, setiembre y octubre fueron tres meses muy buenos, y ahí hicieron el quiebre de aquel turismo fallido que tuvimos en abril, quedó toda esa frase en el medio cuando tuvimos las termas cerradas, esos fueron meses muy duros que no esperábamos. Pero la verdad es que luego de esa conferencia de prensa se puso todo en orden y ahí volvimos a recibir turistas como esperábamos.

– Ante la apertura de los puentes, ¿se espera que vuelvan los turistas argentinos a nuestras termas?

– Hay reservas de argentinos, pocas, pero hay, no es lo de otros años cuando los jueves se esperaba un recambio bastante grande de argentinos, pero están viniendo. Seguramente sean más los que estamos yendo que los que están viniendo. Siempre digo lo mismo, tenemos servicios e infraestructura de gran calidad en Daymán, Arapey, en Salto como para no envidiarle nada a nadie, pero hoy el tipo de cambio nos lleva a esa realidad.

– El costo de vida está llevando a que sean los brasileros los que estén prefiriendo venir más a nuestro país, ¿están llegando brasileros a la zona termal?

– Los brasileros son más de las Termas de Arapey, pero igualmente a Daymán han llegado también a través de algunas excursiones. Ellos nos han comentado justamente eso, que Brasil está bastante caro. Otra cosa particular que me sorprendió y que me enteré en estos días es que muchos salteños se están yendo a vivir a Concordia, o sea, viven allá con un costo de vida más barato y trabajan en Salto.

– En una nota que EL PUEBLO hizo a Soledad Marazzano en su edición del jueves 7 de abril, nos habló que en Termas del Arapey en alojamientos municipales había reservas del 85%, ¿se tiene algún dato entre los operadores privados?

– Tenemos una reunión mañana en la Mesa de Turismo, justamente es ahí donde cada asociación o gremial vamos a manejar nuestros porcentajes y números. El sondeo que hicimos nosotros también nos da un 85% de ocupación, quizás sea un poco más flojo el comienzo desde el primer fin de semana, del sábado al miércoles, y de jueves a domingo, porque esta semana lo que tiene es la particularidad que el lunes es feriado, y hay mucha gente que se queda un día más. O sea, en la segunda mitad de semana muy buena, primera mitad de semana relativamente floja, eso nos deja un promedio del 85%.

– ¿Cambió finalmente la cultura del turista, como que ya no hace reservas con demasiada anticipación, sino que se comunica más sobre la fecha o viene directamente?

– Mirá, si hubiéramos hecho esta nota la semana pasada te diría que andaríamos en un 50%…

– ¿O sea que si hacemos esta misma nota la semana que viene quizás las cifras sean mejores que las esperadas?

– Seguramente. Creo que vamos a andar con una muy buena ocupación, no me gusta hablar mucho de porcentajes porque luego uno queda rehén de esos números…

– O el Centro Comercial tiene que sacar algún comunicado para contradecir las cifras de la Intendencia…

– Sí, también, después lo retamos a (Carlos) Beasley (risas) en la Mesa. La verdad que digo, más allá de las diferencias que podamos tener, en esa Mesa se resuelven muchas cosas, hay una muy buena voluntad de todas las partes. Lo que también se ve es que hay ritmos distintos, a veces el privado quiere que el ritmo sea un poco más rápido, que las termas no sean tenidas en cuenta solo cuando vienen muchos visitantes sino durante todo el año, porque los turistas no vienen solo en Semana Santa o solo en Carnaval. Los demás fines de semana también vienen, y esas son las cosas que a veces lo lleva a uno y a otro a ser más vehemente y discutir un poco, pero la verdad es que esa Mesa fue una gran decisión.

– ¿Cómo ve a este 2022 en materia de turismo? ¿Cómo piensa que será?

– Al 2022 lo veo como un año de transición hacia la normalidad que creo que se va a dar en el 2023, ojalá que la coyuntura económica argentina también ayude, que volvamos a recibir esos cuarenta millones que tenemos acá enfrente, que es un potencial cliente nuestro. Así que pienso que este 2022 va a ser eso, será una transición de seguir apostando al turismo interno, que la verdad sea dicha, ha respondido de maravilla y es una de las cosas que hay que agradecer. Y el 2023 si, vamos a tener que levantar la vara, juntarnos todos y prepararnos para estar aggiornados para lo que se viene.

– Esperemos estar…

– Vamos a estar en 2023 y estaremos celebrando la llegada del día después.

