Diego García, ahora el salteño en Emelec. «Ni culpable ni sentenciado: bajo presunción de inocencia»

La noche del miércoles pasado, a través de sus redes sociales oficiales, el Club Sport Emelec confirmó la contratación del salteño Diego García Cardozo, que arribaría a Guayaquil este jueves. De hecho fue así. El exjugador de Salto Nuevo transcurrió algunos días en nuestro medio, a la espera de la definición de su futuro. El volante ofensivo fue uno de los pedidos que Ismael Rescalvo, según reveló el DT. Mientras, Nassib Neme, presidente de Emelec, aseguró que no existe para García impedimentos para abandonar Argentina. “Él recibió autorización para trasladarse fuera del país», dijo el directivo, explicando que la decisión de fichar a García se tomó porque “él fue acusado y en este momento es investigado, pero no ha sido declarado culpable ni sentenciado por la causa que se lo señala. Por lo tanto, sigue bajo presunción de inocencia. (García) tiene autorización para movilizarse solo en consecuencia de su trabajo”. Para decidirse a ficharlo, dice Neme, “nos interiorizamos de su caso. Él nos asegura que es inocente”. Es concreto que en Salto, Diego fue receptor de solidaridades de parte de quienes son parte de su entorno de amigos y compañeros vinculados al fútbol, mientras que no han faltado quienes a través de las redes sociales, lo han enjuiciado severamente. En Argentina, pasó por Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Patronato de Paraná.