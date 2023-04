30 de Abril y 1° de Mayo: Día del Trabajador Rural en Uruguay y Día Internacional del Trabajador

Juntos, en dos jornadas seguidas, el Uruguay celebra el 30 de Abril el Día del Trabajador Rural y al día siguiente, 1° de Mayo, el Día Internacional del Trabajador.

DÍA DEL TRABAJADOR RURAL EN URUGUAY

El 30 de Abril fue declarado en nuestro país como Día del Trabajador Rural por la Ley N° 19.000, del año 2012. Es feriado pago y no laborable para todos los trabajadores rurales.

Ahora bien, ¿qué se entiende por “trabajadores rurales”? La ley responde: son “aquellos que bajo la dirección de otra persona empleadora, ejecutan habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones”.

Pero además vale agregar que también es trabajador rural “el que trabaja para una empresa rural aunque específicamente ese trabajador no realice tareas rurales, como el administrativo de una empresa citrícola, por ejemplo”.

En otra parte, la ley los define como aquellas personas “que hacen tareas de manipulación y almacenamiento de productos agrarios, tareas en ferias y remates de hacienda y trabajos de empaque de frutos y productos agrarios propios”.

En América Latina, en forma genérica se denomina peón a todo trabajador rural libre y dependiente, sin importar el tipo de relación contractual, la función que cumple o el tipo de establecimiento en el que se desempeña.

Los feriados pagos, con alcance general para todos los trabajadores sin distinción de actividad, están regulados por el art. 18 de la ley 12.590 que indica: Artículo 18. Los días 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre de cada año, todo trabajador percibirá remuneración como si trabajara; y en caso de trabajar recibirá doble paga. Pero además, la Ley N° 19.000 indica que el 30 de abril es feriado pago y no laborable para el trabajador rural. Esto significa que el trabajador tiene derecho a descansar y el empleador no lo podría intimar a trabajar. Si lo intima, y el trabajador rural se resiste , ello no podría ser considerado incumplimiento.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

El origen de la conmemoración se encuentra en la lucha de los trabajadores de todo el mundo por la jornada de ocho horas y, más particularmente, en la huelga que se inició en Estados Unidos el 1° de Mayo de 1886, con la participación de 300.000 trabajadores. 15.000 de ellos fueron cruelmente reprimidos durante un acto realizado en Chicago el día 3, con varios muertos y heridos.

Posteriormente se decretó el estado de sitio y toque de queda, y se allanaron los barrios obreros, destruyendo locales sindicales y bibliotecas públicas, ocho líderes sindicales fueron sometidos a una farsa de proceso y condenados a muerte. Unos días antes de la ejecución se conmutó la pena de dos de ellos por la prisión perpetua y otra por quince años de trabajos forzados.

Louis Ling apareció «suicidado” en la celda con un cartucho de dinamita en la boca. Finalmente, el 11 de noviembre fueron ahorcados los cuatro restantes: Albert Parsons, periodista; Adolfo Fischer y George Engels, tipógrafos, y Augusto Spies. Posteriormente, el 14 de julio de 1889, Centenario de la Revolución Francesa, se reunió en París un Congreso Internacional de Trabajadores, que decidió conmemorar el 1° de Mayo como día de lucha, en homenaje a aquellos mártires y con la determinación de continuar bregando por la jornada de ocho horas y otras conquistas.

Cabe recordar que Salto cuenta con una plaza denominada “1° de Mayo”. Está ubicada en la zona portuaria y es allí donde cada año se concentran los actos conmemorativos de esta fecha.

Uno de los últimos trabajos que ocupó al arquitecto salteño César Rodríguez Musmanno (fallecido en 2017) fue el diseño de un monumento en homenaje a los trabajadores, para ser construido allí. Salto aún aguarda por su concreción.

“Cuanta más diferencia haya, más diálogo tiene que haber”

Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, analizó con EL PUEBLO el estado de situación del país a horas de aprobarse el proyecto de reforma de la seguridad social y sobre el relacionamiento con el PIT CNT de aquí en más.

Al momento de conversar, el proyecto de refor-ma de seguridad social pasó nuevamente al Se-nado y está a punto de ser ley (de hecho, se votó al día siguiente de realizar esta nota). En ese mar-co, ¿cómo encara el gobierno este próximo día de los trabajadores?

Es una señal muy positiva porque lo que hace es demostrar que este gobierno está pensando en el mediano plazo y en las nuevas generaciones. Está pensando en darle al país con esta ley de reforma de la seguridad social una sostenibilidad en el gasto de jubilaciones y pensiones, y al mismo tiempo, encontrando un camino para mantener niveles de prestaciones que en el caso de las jubilaciones más bajas van a ser comparativamente más altas que las actuales jubilaciones mínimas. Es un proyecto que nos va a permitir en los próximos años disponer de más recursos del Estado para atender otras prioridades. Si no se hubiera votado la reforma, el gasto en jubilaciones no haría otra cosa que seguir subiendo, y eso afecta la posibilidad de destinar recursos a otras prioridades, como por ejemplo, el combate a la pobreza infantil, que a nuestro juicio, es absolutamente prioritario.

Por otra parte, lo que hace este proyecto es cons-truir la convergencia hacia un sistema de seguri-dad social único. Como usted sabe, tenemos 6 sub-sistemas. En la actualidad el mayoritario por lejos es el BPS, pero luego están las 3 cajas paraestatales, profesionales, bancaria y notarial, y 2 servicios de retiros, militar y policial. Cada una de ellas tiene reglas de juego distintas, por lo tanto, de alguna forma, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación depende de en qué caja lo ponga, vale más o vale menos. Eso no es justo, no es equita tivo, por eso el proyecto lo que hace es garantizar un proceso lento, tranquilo, gradual, para generar condiciones y parámetros similares. Además, hay una extensión en la edad de retiro, pero también es gradual y a mediano plazo. Es decir, para los menores de 50 años, los demás siguen manteniendo las mismas reglas de juego jubilatorias que las actuales.

Luego del paro que realizó este martes el PIT CNT en contra de esta reforma, ¿cómo continuará el relacionamiento entre el gobierno y la central de trabajadores?

Eso no cambia. Es decir, siempre dijimos que cuanta más diferencia haya, más diálogo tiene que haber, y mantenemos esa posición. O sea, no compartimos en absoluto las afirmaciones que han hecho los dirigentes sindicales sobre la reforma, claramente es un error hablar de ajuste fiscal. Este gobierno no está haciendo ningún ajuste fiscal, al contrario, lo que ha hecho este gobierno este año es bajar impuestos, todo lo contrario de lo que se acusa. Justamente, el mes pasado anunciamos re-ducciones del IRPF y del IASS como hacía mucho tiempo que un gobierno no anunciaba. Así que de qué ajuste fiscal me están hablando. En realidad lo que estamos haciendo es prever que el gasto en jubilaciones y pensiones en el mediano plazo no se nos dispare. Pero en el corto plazo que queda de gobierno, no hay ninguna incorporación de ingresos a partir de la reforma. Es un disparate. Lo mismo que decir que la reforma se arma sobre la espalda de los trabajadores. ¿Usted sabe cuánto aporta cada trabajador a su jubilación en el BPS? 15% todos los meses. ¿Cuánto va a aportar en el nuevo régimen con la reforma? 15%, no aumenta ni un punto más. ¿Cuántos años tiene que cotizar un trabajador para adquirir derechos jubilatorios actualmente? 30 años. ¿Cuántos años va a tener que aportar con el nuevo régimen? 30 años, ni uno más. Lo único que cambia es la edad de retiro para los trabajadores menores de 50, y eso ocurre porque con las características demográficas que tiene Uruguay no hay más reme-dio. Todos los países que tienen las características demográficas de Uruguay tienen edades de retiro más altas, y es razonable. Uruguay hace un siglo que tiene fijados 60 años como edad de retiro. Cuando se fijó esa edad de retiro, la gente vivía 63 o 64 años, o sea que su jubilación le permitía disfrutarla 3 o 4 años. Hoy con 60 años estamos hablando de 20 a 25 años o más de jubilaciones. Entonces, lo que estamos haciendo habida cuenta de que las personas llegan, y ni hablar de los que hoy son menores de 50, van a llegar mejor todavía, a los 60 con plenas facultades de trabajo. Por su-puesto que hay tipos de trabajo que no es tan así, y por eso la reforma incluye los casos de la construcción y el rural, por eso tenemos un sistema de bonificaciones que no se toca en donde hay ciertas tareas que tienen un cómputo jubilatorio diferencial. Pero, en términos generales, hoy los seres humanos en los países como Uruguay, llegamos a los 60 años en mucha mejor condición que antes, y por lo tanto, es muy razonable que haya una continuidad laboral. Con la reforma se incorpora un derecho para un número muy importante de trabajadores que son los que aportan al BPS. A partir de que la reforma sea ley, un trabajador que se jubile va a poder se-guir trabajando en la misma caja por otra empre-sa, o sea que se va a hacer compatible la jubilación con el trabajo. Eso es un gran beneficio que va a estar disponible ya para los jubilados actuales y para los que se jubilen en los próximos tiempos, tanto con el régimen actual como el futuro. Hoy es el Día del Trabajador Rural, ¿cuál sería su mensaje para ellos? Un especial reconocimiento a ese trabajador que está desarrollando su actividad en un medio donde sin duda se produce mayor producción que hace a la riqueza del país. No tengo duda que el medio rural es de alguna forma la columna verte-bral del crecimiento de la economía uruguaya, y por supuesto, el trabajador rural hace su contribu-ción en tal sentido. Y por último, un mensaje para todos los trabaja-dores en su día este 1° de Mayo. Particularmente en este 1° de Mayo de 2023 hacer un recuerdo de aquel acto de 1983 del que se cum-plen 40 años, que fue el primer acto de masas en la salida de la dictadura y de la recuperación demo-crática. Entonces, conviene en este tiempo hacer un recordatorio a uno de los primeros símbolos públicos de recuperación de las libertades, que fue aquel 1° de Mayo de 1983 donde los uruguayos desbordaron el acto tanto en Montevideo como en otras partes del país para, de alguna forma, man-dar una señal de recuperación de la libertad, ex-presada a través de los trabajadores organizados. En ese sentido, reconocer también la importancia de las libertades, del derecho a la asociación, y por supuesto, la libertad para disentir. Está claro que con el movimiento sindical este gobierno tiene amplias diferencias. Hemos escuchado los cues-tionamientos que desde el movimiento sindical se hacen, pero como los trabajadores no son solo los sindicalizados, también decir que este gobierno interpreta al conjunto de los trabajadores del país que son los que realmente hacen que Uruguay sea cada día más próspero y más integrado.



Se cumplen 40 años del 1° de Mayo del ‘83 y 50 años de la Huelga General

Un 1° de Mayo especial para el PIT CNT

EL PUEBLO dialogó con Pablo Torrens, sindicalista del SUNCA quien además tiene la responsabilidad de estar a cargo de la Secretaría de Asuntos Laborales del PIT CNT local y la suplencia del cargo de representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social.

Un 1° de Mayo y el Día del Trabajador Rural –comenzó expresando Torrens-, que vienen precedidos de un montón de antecedentes, con una cantidad de situaciones que vienen como respuesta a las políticas del gobierno. Siempre los 1° de Mayo tienen una característica reivindicativa, pero muchas veces tratamos de plantear también cuáles son nuestras perspectivas. De hecho, se tiene un apunte hacia la 10ª ronda de Consejo de Salarios que vamos a encarar con algunas modificaciones al ser la primera ronda que va a ir con el efecto de la Ley de Urgente Consideración y con lo que seguramente será una ley ya votada lo que para nosotros es jubilatoria, pero que más que nada se trata de una reforma de ajuste con los pobres, no solo con los trabajadores”.

“Otras de las situaciones que preceden a este 1° de Mayo es el de la educación, que podemos discutir si estuvieron bien o mal las ocupaciones como el del IAVA o como muchos otros centros que ha habido. La educación viene en un proceso de resistencia a una implementación de una transformación educativa que en realidad lo que tiene es la separación de los actores sociales de la discusión, y por la implementación de un modelo que privatiza”.



CONMEMORACIONES ESPECIALES

“Pero además, este 1° de Mayo tendrá de especial que estaremos conmemorando los 40 años del primer gran acto de 1° de Mayo permitido en dictadura, que tuvo, entre otras cuestiones, una plataforma reivindicativa que recordemos que reclamaba trabajo, salario y amnistía. Momento crucial del país donde se procuraba una salida democrática, a casi tres años de haber pasado por el Plebiscito del 30 de noviembre de 1980 que había definido que la salida debía ser por la vía democrática con elecciones, y entre otras cuestiones se reclamaba algo que

se terminó dando en 1984. Pero también tiene otra conme-moración, en el marco del 50° aniversario, que será el 27 de junio, de la respuesta al golpe de Estado con la Huelga General que duró 15 días, que luego siguió con una resistencia clandestina durante 11 años con los antecedentes que todos sabemos y que tiene especial relevancia para la historia de nuestro país”.

OTROS TEMAS QUE PREOCUPAN

“Los trabajadores seguimos apuntando a la transformación de la matriz productiva. Entendemos que el rol de las em-presas públicas es fundamental, y no hablamos de la simple permanencia en el Estado, sino del papel que deben jugar hacia la promoción de la obra pública y estratégica que apunte la atención a la salud, a la vivienda, a la educación y a la infraestructura. Hubo un periodo en que esto se aten-dió meridianamente, y en lo que va de este gobierno se nota un deterioro que impacta no solo en los puestos de trabajo sino también en la calidad de atención a la población. Hay que apuntar a la descentralización no solo en materia de la salud sino también en lo educativo”.

“Podemos mirar también en aquellos aspectos que tienen que ver con políticas de frontera, pudiendo coincidir tam-bién con los planteos empresariales, pero no compartimos el hecho que se le adjudique toda la culpa al tráfico que hay de gente que cruza el puente para abaratar costos, pero también, no lo vamos a dejar de reconocer, que hay otros que cruzan para aplacar el ocio que pueden entenderse como necesidades que no son primarias”.

“Debería atenderse políticas que dinamicen la producción, y se sabe que cada vez queda menos gente en el medio ru-ral, y hablamos de pequeños y medianos productores. Ha-blamos que el comercio en general, y que gran parte de la

discusión de la reforma de la seguridad social permitió desnudar las grandes inequidades que hay junto a las grandes concesiones que se les da a los grandes empre-sarios, mientras que al pequeño y mediano productor, no solo el rural sino también el del comercio de la ciu-dad, son realidades contrapuestas, no hay políticas que apunten a mantener la actividad en el departamento. Tenemos claro que es un tema regional, pero igualmente debe atenderse”.

Torrens también compartió su preocupación por el sec-tor citrícola, por el pequeño productor hortifrutícola y la falta de funcionamiento de la Central Hortícola del Nor-te, por el funcionamiento de INEFOP, por la situación de la salud y de la educación, por la falta de empleo y por la reforma de la seguridad social.

CONCENTRACIÓN Y ACTO

Los trabajadores con sus sindicatos comenzarán a con-centrarse en la Plaza 1° de Mayo este lunes a partir de las 10 horas, comenzando con números artísticos y un homenaje a Ruben “Papino” Ciocca. Luego la parte oratoria estará a cargo de tres trabajadores con tres ejes centra-les: educación, salud y seguridad social.

Se apunta a la Intendencia cuando la responsabilidad de generar empleo es del gobierno nacional

Gustavo Chiriff Secretario General Intendencia

En este tema recurrimos a las autoridades del gobierno departamental y la opinión del Secretario General de la Intendencia Gustavo Chiriff quien reflexionó sobre los pasos que ha dado la comuna para lograr fuentes de trabajo pero las trabas con las que se encuentra ante la falta de medidas inherentes al gobierno nacional.

Sin duda que a nosotros nos preocupa muchísimo la situación de empleo que se da en Salto . Tenemos una de las tasas de desempleo más altas del país que no es de ahora, si uno mira cronológicamente lo que fueron las tasas de desempleo, a partir del año 2008 aproximadamente , Salto comienza a tener tasas de desempleo por encima de la media nacional. Antes estábamos por debajo de la media nacional y a partir del año 2008 comenzamos a tener tasas por encima de la media nacional.

Eso tiene que ver con un cambio , sobre todo con lo que tiene que ver con la matriz productiva , pero un cambio con lo relacionado al empleo mismo acá en Salto. Veníamos de la década del 90 donde había un fuerte impulso con la agricultura , sobre todo la hortifruticultura y el tema de turismo que comienza a tener una reseción a partir del año 2000 hasta el 2010 , turismo sobre todo y esa tendencia prosigue y hace que tengamos esta cantidad de 8 mil salteños sin empleo , según el valor de la tasa hoy.

Eso es preocupante, pero también lo es la precariedad que hay en el empleo en Salto. Estadísticamente cuando consultan si en las últimas semanas ha trabajado no entra en esa estadística ni la calidad ni la forma de empleo lo que hace que se de un índice muy alto de empleo muy precario .

FALTA DE BENEFICIOS Y VENTAJAS PARA EL INVERSOR

Hay una situación que con el Intendente Andrés Lima la venimos trabajando pero no es fácil , que es la de generar inversiones . El generar inversiones en Salto supone para el inversor tener algunas ventajas o tener algunos beneficios que lo lleven a invertir , a afincarse acá en Salto con su empresa con su emprendimiento como en otro lugar del país y no tenemos eso. Estamos alejados de los centros de distribución como en Montevideo son los puertos donde la logística es otra , y acá pesa mucho lo que tiene que ver con el costo del transporte, el costo del flete, pero también los tiempos. Llevar una mercadería de aquí a Montevideo son seis horas de viaje , cuando en otras zonas del país donde se están desarrollando centros industriales, en menos de una hora se está en el puerto de Montevideo o el Aeropuerto de Carrasco. Esa desventaja evidentemente hace que los inversores miren de otra forma dónde van a poner su dinero y los costos mandan .

Nosotros hemos tenido varias oportunidades de poder dialogar con determinados inversores de distintos rubros y viendo qué se ofrece por parte de la Intendencia, en algunos casos para poder afincarse en la zona de la Central Hortícola , la Intendencia podría dar un comodato a modo de abaratar los costos pero aún así la ecuación final no le da a los inversores para aceptar venir a Salto. Está complicado realmente.

Lo que hemos tenido en Salto en los últimos años ha sido una fuerte inversión inmobiliaria . Todos los aspectos tanto en edificios como complejos habitacionales , muchas cooperativas , han movido pero no tanto la aguja como para decir que ese empleo que se genera a través de la inversión inmobiliaria absorve la falta de empleo porque en gran parte las cooperativas por ayuda mutua son auto construcciones entonces no se genera el empleo deseado.

EL PROBLEMA FRONTERIZO

Sumado al problema que venía detallando se agrega esta coyuntura de la diferencia cambiaria con Argentina que golpea mucho al comercio pero también a los servicios. Al comercio sin duda, las informaciones que tenemos es que Salto está un 150% más caro que Concordia . En el caso de los servicios , hablamos de odontólogos, oculistas, servicios médicos, terapeutas y turismo . En el tema turismo se da la conjución de un combo que es perfecto al turismo porque para ello tenemos tres elementos que son fundamentales en el gasto que es el transporte , vinculado con el combustible, el alojamiento y la gastronomía. En esos aspectos estamos muy por encima en valores monetarios que Argentina.

Hay una realidad que está pegando muy duro al turismo y tiene que ver con el flujo de uruguayos que viajan a Argentina y no llegan a Salto.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL

En general se apunta a la Intendencia o al Intendente cuando se habla de empleo , pero cuando uno lo analiza más minuciosamente se encuentra que la Intendencia es la que tiene menos injerencia en este sentido . Sí puede ser facilitadora en salir a buscar inversores pero senecesitan beneficios , algún atractivo desde el punto de vista fiscal también pero eso lo debe implementar el gobierno nacional . El Gobierno en gran medida tiene la responsabilidad de generar las fuentes de empleo al norte del Río Negro ( en los departamentos fronterizos más golpeados por la diferencia cambiaria) y ahí yo creo que una de las medidas importantes que tendría que tomar el gobierno sería la inversión pública en estos departamentos, porque al no haber ventajas para la inversión privada se debería resolver con la inversión pública , y otras son las medidas a tomar respecto a la diferencia cambiaria como aumentar el descuento del IMESI a un 39% , crear precios diferenciales para la frontera y aprobar la micro importación. Hay distintas medidas que se pueden ir tomando pero el resorte es del gobierno nacional que hasta ahora tímidamente ha tomado algunas pero no para salvaguardar el empleo o mejorar los precios sino que en realidad benefician a las empresas y eso no se traduce en los precios al consumidor.

MEJORAS SALARIALES Y BENEFICIOS PARA MUNICIPALES

La Intendencia donde tiene potestad en lo que se relaciona a la mejora de salarios y de las condiciones laborales es en sus propios funcionarios , y ahí se ha trabajado muchísimo con respecto a la mejora de salarios y beneficios incluídos en el presupuesto quinquenal donde hoy los trabajadores municipales ajustan su salario a través del IPC cuatrimestral pero a la vez tienen aumentos salariales , o sea que tienen ajuste y aumento salarial hasta elaño 2024. Esto lleva a que accedan a otros beneficios que se traducen en valores monetarios y otros en mejora de la calidad del empleo .

También hemos llegado a acuerdos a través de convenios colectivos mediante los cuales hoy casi el 70% de los funcionarios tienen estabilidad laboral y vamos a alcanzar posiblemente para fin del período , un alto porcentaje de funcionarios municipales presupuestados. Somos la única Intendencia del país que más convenios hizo con los funcionarios , estamos en el convenio número 18 . Somos la Intendencia que más ha contemplado beneficios no solo monetarios sino además en las condiciones laborales , mejorando el ámbito de trabajo , convenios colectivos que hacen que nosotros tengamos que cumplir formalmente con entrega de uniformes, herramientas, implementos de trabajo dos veces al año con ropa e indumentaria acorde a la tarea que hacen. Por ejemplo para los funcionarios que trabajan en los camiones de recolección el tipo de calzado que se le compra es especial, para los funcionarios que trabajan en determinados talleres también se cuenta con vestimenta especial.

Esto es parte de nuestros objetivos de desarrollar una política laboral donde se beneficia el trabajador y los servicios. En esto donde la Intendencia tiene potestad ha avanzado muchísimo, pero en aquellos como el índice alto de desempleo , ahí tenemos menos injerencia.

El rural es “el sector más castigado del sistema”, sostiene Juan Carlos Albano, Presidente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay

“Frente a otros trabajadores, en el BPS tenemos bastantes desventajas”, expresó

En los últimos tiempos, a Juan Carlos Albano lo hemos entrevistado en varias ocasiones por un tema en particular: la situación de los trabajadores de la ex empresa Caputto, luego Citrícola Salteña y actualmente Frutura. Pero su trabajo es más amplio, porque sucede que Albano es el Presidente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU), trabajadores que hoy domingo, con motivo del Día del Trabajador Rural, están de festejos en La Chacra (en San Jacinto, departamento de Canelones), donde está previsto que se lea una proclama con las principales reivindicaciones por las que luchan.

Así conversaba Juan Carlos Albano con EL PUEBLO para el presente informe:

-¿Empecemos por explicar qué es la UTRAU?

La UTRAU es como el segundo o tercer intento de juntar una cantidad de sindicatos rurales. En verdad nace en mayo del 2020, como UTRAU, pero está integrada por sindicatos del sector rural que ya existían desde antes y que sentían la necesidad de unirse. Algunos de estos sindicatos que hoy forman parte de la UTRAU, o formaron parte de ella, son sindicatos de diez o doce años, hay uno que tiene veinte años…Es decir que son sindicatos viejos que sintieron la necesidad de unificarse. De ahí que la UTRAU es un sindicato a nivel nacional en el cual hay sindicatos de la avicultura, sindicatos del citrus de Salto y Paysandú, el sindicato de la marihuana en Montevideo y alguno más quizás, que no quisiera olvidarme…

-¿Y de Salto quiénes están allí?

En Salto tenemos solamente gente de esta empresa, del sindicato digamos que era de Citrícola Salteña y que actualmente es de Frutura. Es el único sindicato que está adherido a la UTRAU.

-¿Pretenden que se sumen otros?

Sí, sí, trabajamos con perspectivas de que se sume algún otro, pero por el momento es ese el que está, de los de acá de Salto.

-¿Cuáles son aquellas principales reivindicaciones por las que luchan como unión de trabajadores?

En cuanto a reivindicaciones u objetivos que perseguimos, está el de llevarle una mejor calidad de vida a uno de los que consideramos como el sector más castigado del sistema. Lo que pretendemos es mejorar en todo sentido la calidad de vida. Si además de eso nos consideramos trabajadores de segunda clase, ya que frente a otros trabajadores en el BPS tenemos bastantes desventajas…Y es algo que no lo hemos podido “empatar”, no hemos podido obtener las mismas condiciones que los trabajadores de Industria y Comercio. Entonces básicamente es eso, insisto, mejorar la calidad de vida y en el sistema de seguridad social, emparejarnos con el resto.

-¿A qué se refiere cuando dice que son el sector más castigado del sistema y que tienen desventajas en el BPS?

Me refiero por ejemplo a que en el BPS necesitamos cien jornales más que cualquier otro trabajador para poder acceder a un subsidio por desempleo…Me refiero también a que en el salario, la categoría más baja dentro del sector rural, hace bastante tiempo lo viene elevando el salario mínimo nacional, es decir, cuando quedamos por debajo del salario mínimo nacional, el Consejo de Salarios no tiene otra alternativa que subir. Por lo tanto se ha ido generando un aplastamiento de la pirámide, entre categoría y categoría, que ese es otro tema, pero los salarios más sumergidos están dentro del sector rural. También, porque es uno de los sectores con el índice de informalidad más alto, debido a que es uno de los sectores que menos se inspecciona por parte del Ministerio de Trabajo.

-¿Algunas preocupaciones en especial en este momento, además de lo ya mencionado?

En este momento las principales preocupaciones son algunos virus…

-¿Por ejemplo?

Como por ejemplo la gripe aviar, que perjudicaría notoriamente a todo el sector avícola.

-¿Y la sequía tremenda de la que venimos?

Sí, claro que tenemos también esa gran preocupación, la seca que ha perjudicado enormemente el sector y que va a dejar una gran cantidad de trabajadores que este año no van a poder trabajar.

¿Me jubilo o no me jubilo?

Daniel Machado Semino, 31 años como funcionario de mantenimiento del Liceo N°1: “mientras me sienta bien, mientras esté bien y pueda andar, me quedo y sigo trabajando”

Es característica destacada en Daniel Machado su amabilidad, su trato siempre cordial con todos (directores, profesores, alumnos, padres…), su buena disposición siempre para solucionar las cosas que estén a su alcance. No es sin embargo un docente ni un alumno, que es de quienes más se habla si de instituciones educativas de trata; él es funcionario de mantenimiento, especialmente de limpieza, y desde hace nada menos que 31 años, en el Liceo N°1, Instituto Politécnico Osimani y Llerena.

Tras su palabra fue EL PUEBLO al momento de redactar este informe. Daniel accedió inmediatamente. Fue en la tardecita del miércoles, cuando ya -mochila al hombro- emprendía la retirada rumbo a su hogar luego de una nueva jornada laboral cumplida. Y nos encontramos con un hombre convencido que tiene fuerzas para seguir trabajando aunque, naturalmente, la duda a veces puede surgir, porque como él mismo lo dice “está ya todo arreglado para jubilarme”…pero hay cosas que lo detienen.

-Son muchos años acá, ¿verdad?

Sí, la verdad que sí, hace 31 años que estoy acá. En realidad está todo arreglado ya para jubilarme pero lo que pasa es que por ahora me siento muy bien para seguir trabajando, no para quedarme quieto…(risas). La verdad es que no me convence mucho la idea de jubilarme.

-¿Cuál es exactamente su trabajo en el liceo?

Acá hacemos todo lo que es cuestión de limpieza, mantenimiento, de todo en realidad… ¡Y es un edificio grande! ¡Da trabajo!

–¿Son varias personas trabajando en esta tarea?

Funcionarios dedicados a esto somos cinco, tres ya mayores digamos, y dos muchachas más jóvenes.

-Pienso por ejemplo en la cantidad de Directores que ha conocido…

Sí, pasaron muchos. Cuando yo entré a trabajar acá estaba Ana María Da Silva, después pasó Eduardo Lorenzo, pasó Enrique Tolosa, Diana Lucero estuvo muchos años, después quedaron algunas interinas como Janine Martínez, Beatriz Gómez, ahora está Silvia Sevrini…

-Muchos cambios imagino que ha visto en la vida del liceo en general…

Y sí, claro. Han cambiado un montón de cosas. Por ejemplo, cuando yo empecé acá había desde primer año hasta sexto año, después fue que quedó solo liceo de Bachillerato, o sea cuarto, quinto y sexto.

-¿Y en los alumnos? ¿Cambios de comportamiento, actitudes…a lo largo de los años?

Y se notan cambios sí, claro que sí, cambios de costumbres y demás…

-¿Para bien o para mal?

Y… No sé, es difícil responderle eso, porque se ve de todo.

-Al comienzo me decía que está todo pronto para jubilarse, ¿qué es lo que lo detiene?

No es que haya una cosa en especial que me frene… (piensa). El tema es que por un lado, al jubilarme pierdo salario, pierdo cosas, o sea que está la parte económica. Pero además pienso que mientras me sienta bien, mientras esté bien y pueda andar, me quedo.

-Además se nota que le gusta el trabajo que hace…

Sí, sí, sin dudas. Gracias a Dios siempre fui bien recibido acá y nunca tuve problemas con nadie.

-Lo que se dice: un buen relacionamiento con todos…

Siempre; siempre tuve un muy buen relacionamiento con todos, con los alumnos también. Hay cantidad de gurises que de repente pasaron tres o cuatro años acá y nunca me saludaron siquiera, pero hay otros gurises bien compañeros, que ahora me ven en la calle y me saludan…

-Y qué cantidad de generaciones ha visto pasar, ¿no?

Pero… ¿Qué le parece? Gente que ahora los miro y son doctores, escribanos, abogados, profesionales de todo tipo. Y me encuentro con gente trabajando por todos lados donde ando y recuerdo que fueron alumnos de acá. Y otros que de repente no recuerdo y han venido acá y me preguntan: ¿estás todavía trabajando acá Machado? (risas)

-Este es un año muy particular para este liceo…

Sí, es un año muy especial sí, por los 150 años que está cumpliendo, y se nota una movida un poco especial, aunque recién se está empezando a mover el tema, queda todo el resto del año por delante todavía.

-Me quedé pensando en lo grande que es este lugar para cinco funcionarios en limpieza, ¿de la parte exterior también se encargan ustedes?

Antes limpiábamos todo, ahora han puesto una empresa que es la que se encarga de cortar el pasto y ese tipo de cosas afuera, alrededor. Eso nos alivió, si no, no podíamos, antes lo hacíamos nosotros mismos a eso pero es difícil porque es muy grande todo el predio. Pero sí, sí habremos cortado pasto…

-Le cambio de tema. Se cuentan muchas historias misteriosas, asombrosas de este edificio. ¿Le ha pasado algo extraño en ese sentido?

No, yo no vi nada nunca, por suerte… (risas), nunca vi nada raro de eso que la gente habla, que dicen que hay ruidos y cosas así, extrañas, yo nunca sentí nada. Incluso un tiempo, no me acuerdo en qué año fue, me tocó trabajar en la noche y nunca vi ni sentí nada.

-Bien, así que la idea es seguir trabajando, para jubilarse no está esperando nada en especial…

No, lo que estoy esperando es decidirme yo nomás. Tengo 63 años y me parece que tengo mucho para dar todavía, que puedo hacerlo, y ojalá que sea así. Nunca se sabe, pero por ahora me siento bien, me siento con las fuerzas suficientes para seguir. Además que acá estoy muy bien tratado, por la Dirección y por todos, y entonces eso más ganas me da de seguir estando.