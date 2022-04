Día del Trabajador

De la matanza de 1886 a la conmemoración de hoy 1° de mayo: un poco de su historia.

Para rastrear los acontecimientos que dieron lugar a la conmemoración del 1° de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, hay que remontarse a los tiempos de la Revolución Industrial y situarse en los Estados Unidos.

Sobre finales del siglo XIX, desde el oeste y sudeste llegaban cada año a Chicago, por ferrocarril, miles de ganaderos desocupados, los que poco a poco fueron creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Pero además, estos nuevos «centros urbanos» fueron paulatinamente acogiendo a emigrantes que llegaban de todo el mundo. A ellos pertenecía un grupo de sindicalistas, anarquistas, que fueron ejecutados allí por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1° de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, en la Revuelta de Haymarket.

El 1° de mayo de 1886, 200.000 trabajadores empezaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago las movilizaciones siguieron en los días 2 y 3 de mayo. El día 2 la policía había disuelto una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se realizaba otra concentración, en frente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas y comenzó una pelea campal. Una compañía de policías disparó sobre la multitud: hubo seis muertos y varias decenas de heridos.

El 4 de mayo a las 21:30, el alcalde dio por terminados los actos. Pero estos continuaron con unas 20.000 personas. El inspector de la policía, John Bonfield, consideró que habiendo terminado el acto no debía permitir que los obreros siguieran en ese lugar, y junto a 180 policías uniformados avanzó hacia el parque y empezó a reprimirlos. De repente estalló entre los policías un artefacto explosivo que mató a un oficial. La policía abrió fuego sobre la gente. Se declaró estado de sitio y toque de queda. En los días siguientes se detuvo a centenares de obreros, que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía.

Así, se convirtió el 1° de mayo en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores, y a lo largo del tiempo se transformó en la más genuina conmemoración del movimiento obrero mundial. Cada año en esta fecha, en los diferentes países, diversos actos y manifestaciones persiguen el objetivo de realizar reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Durante mucho tiempo, sus principales impulsores fueron, en general, los movimientos anarquistas y comunistas, aunque después fue extendiéndose. Lo cierto es que el 1° de mayo se ha consolidado definitivamente en un día festivo nacional en la mayoría de países del mundo.

Claro que en cada país fue estableciéndose en distintos años, en algunos incluso muy tardíamente. Pero, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. En Estados Unidos, Canadá y otros países no se realiza esta conmemoración, sino que se celebra el «Labor Day» (primer lunes de setiembre), en recuerdo de un desfile realizado el 5 de setiembre de 1882 en Nueva York, organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor).

El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició la celebración en setiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de setiembre en vez del primero de mayo a partir de 1894.

URUGUAY

En nuestro país, es uno de los feriados más importantes. Es no laborable (junto al 1° de enero, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre).

Se debe recibir la «remuneración como si trabajara; y en caso de trabajar recibirá doble paga», de acuerdo al artículo 18 de la ley 12.590.

TRABAJADOR RURAL, 30 DE ABRIL

En la Ley Nº 19.000 el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General decretaron: Artículo 1º. – Declárase el 30 de abril de cada año «Día del Trabajador Rural», como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad.

*Juan Romero. Es una constante la dinámica de la transformación del empleo en los mercados de trabajo

La temática del trabajo, nuevas tecnologías, modalidades y su influencia en la transformación del mercado laboral, fue la charla con el Dr. Juan Romero Prof. Agreg. Udelar- CENUR LN- DCS. Juan Romero, Investigador a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales – CENUR LN – UDELAR, maneja con fluidez y profundidad, los aspectos de la temática laboral. Y al referirse a los cambios que van produciendo la tecnología, las nuevas modalidades laborales, comenta: «Hay que definir un poco cuales son esos cambios porque si se refiere a las cuestiones de las tecnologías es algo constante .

Si pensamos que hace doscientos años atrás había máquinas a vapor y se fue cambiando por otro tipo de energía que no era el vapor , y eso significó locomotoras y que los primeros sindicatos quisieran romper las máquinas porque los iba a dejar sin trabajo , entonces es una constante la dinámica de transformación del empleo en los mercados de trabajo. Este es un elemento que hay que tenerlo presente siempre.»

EL FORMATO DEL EMPLEO ESTÁ CAMBIANDO

Cuando Romero desarrolla el tema del trabajo, la tecnología, las nuevas modalidades, se peude decir que el futuro está aquí, que vino para quedarse, y resulta inexorable adaptarse a los cambios:

«Lo que está ocurriendo los últimos cuarenta, cincuenta años es que están apareciendo nuevas tecnologías que están influyendo en el cambio no solamente del empleo sino también del trabajo, porque lo sensibilizan y uno tiene que empezar a reconsiderar si es necesario trabajar ocho horas, por ejemplo, si es necesario tener que ir al lugar de trabajo a marcar, si es necesario los horarios. Determinado formato de empleo están comenzando a cambiar».

Romero profundiza sus comentarios, y señala: «La pregunta es , eso es para la mayoría ?. No, no es para la mayoría . La pandemia nos mostró que el llamado teletrabajo , en realidad en Uruguay se hacen tres distinciones ahí entre Trabajo Inteligente , Teletrabajo y Trabajo Remoto y tiene sus diferencias cualquiera de las tres categorías, en donde se considera a las personas que no trabajaban en su lugar de trabajo . Ocurre que antes de la pandemia no superaba el cinco por ciento el grupo de personas que trabajaban en esas condiciones .Un millón ochocientas mil personas son las que trabajan en Uruguay , unas noventa mil trabajaban en esas condiciones y la pandemia lo que hizo fue multiplicar ese numero por cinco, la pandemia aceleró un proceso que en Uruguay era más lento que en otros lugares, antes de la pandemia era un cinco por ciento ahora estamos en un quinto «

LA BATALLA ENTRE LAS MAQUINAS Y LA MANO DE OBRA

Los cambios que están, que se están desarrollando crecen día a día, pero, en qué porcentaje, Romero lo explica así:

«Es la mayoría la que trabaja en estas nuevas tecnologías , a distancia, trabajando con celulares , desde la casa u ofreciendo servicios ? No, no es la mayoría. La mayoría sigue haciendo sus tareas rutinarias , en un lugar de trabajo, marcando tarjeta y trabajando ocho o diez horas dependiendo del sector de actividad . Y lo que nos muestran las tendencias a nivel mundial es que están habiendo transformaciones tecnológicas en diferentes sectores y que tienen impactos diferentes. En el área de Servicio uno puede considerar la venta de servicios con estas modalidades que han crecido mucho . Nuestro departamento junto con Canelones son los que más mano de obra emplean en el sector agropecuario , un veinte por ciento de la población de Salto, de las sesenta y seis mil que trabajan lo hacen en el sector agropecuario, unas 12.000 personas aproximadamente. Y hay transformaciones tecnológicas en este sector ? Las hay , hay que mirar lo que pasa en Baja California y ver como la Robótica hace cosecha de frutilla , pero eso acá no lo van a hacer porque la inversión de la máquina no justifica , pero sí hoy por ejemplo hay pakings que antes tenían 40 o 50 personas trabajando y hoy tienen menos de la mitad porque han ido por la tecnología en la selección de la fruta a través de la informática y a través de softwear y de una máquina donde se tira la fruta u rayos infra rojos detectan tamaño y color y seleccionan la mercadería, eso está ocurriendo en Salto. O un frigorífico que antes utilizaban 6 o 7 personas que recibían el animal del corral y lo transportaban hacia el matadero y hoy eso lo hacen máquinas, que costaron unos miles de dólares pero que se fue recuperando esa inversión a través de no solamente los salarios sino toda una serie de servicios que implicaba ese tipo de empleo. «

LA TECNOLOGÍA TRAE NUEVOS EMPLEOS

El temor de los trabajadores es perder su puesto en mano de una máquina, en parte puede ser así, pero la tecnología trae nuevos empleos, como lo señala Juan Romero, pero se hace necesario una mayor especialización para lo que se requiere: «Se está aplicando tecnología por ejemplo en la construcción, en la obra seca, se va dejando la obra húmeda para pasarse a la obra seca y eso implica menos trabajo, menos empleos porque ya no se necesita quien haga encofrado por ejemplo. Pero si se necesita gente que sepa trabajar con el yeso. Entonces vemos que van surgiendo también nuevos empleos , pero sustituyen en la misma cantidad de los que se pierden?, no, no sustituyen la misma cantidad de los que se pierden porque se aumenta productividad al incorporarse tecnología. Con menos gente se produce más. En los años 70 en La Pampa, cosechar soja te llevaba aproximadamente una hora con 5 personas , a partir de la década del 2010 en La Pampa se cosecha 1 há de soja en 15 minutos con 2 personas, eso se llama tecnología, aumenta la productividad y la tecnología no es solamente máquina, es incorporar conocimiento en lo que se hace. » Eso implica pérdida de empleo , implica nuevos empleos , pero esos nuevos empleos no restituyen la cantidad de empleo perdido. Emergen nuevos empleos pero que además necesitan mayor conocimiento , gente con mayor capacitación y eso es uno de los dramas que tenemos en nuestro departamento , la formación y la capacitación de los trabajadores y de los empresarios para incorporar tecnología y aumentar la productividad.

Nota: Los trabajos de referencia sobre lo comentado: por el Dr. Juan Romero: Nuevas modalidades de trabajo en Uruguay; trabajo a distancia, Teletrabajo y Smart working: Soc. Silvia Santos, Ec. Micaela Antunez. «Las cosechas son ajenas» de Juan Manuel Vilulla. «Análisis del mercado de trabajo del Departamento de Salto y sus conexiones regionales», Juan Romero y Mauricio Tubio.

*Gabriel Duarte, abogado “Deben darse todas las garantías para que las personas cuando se sientan en una situación de acoso, puedan tener los mecanismos y los lugares para ir a denunciar”

Para conocer aspectos técnicos jurídicos de las relaciones laborales y la configuración de la tipificación de acoso en esta rama del Derecho, EL PUEBLO consultó al abogado Gabriel Duarte.

“En materia de acoso laboral –comenzó diciendo Duarte- se trata de una categoría que hace muchísimos años se estudia, la OIT ya en la década del 80 empezó a tener las primeras publicaciones serias sobre la cuestión, pero más allá de eso, en Uruguay en los últimos 15 años se ha podido contemplar legalmente el acoso como categoría autónoma del daño. Antiguamente cuando se indemnizaba por acoso en realidad se indemnizaba bajo el rubro de daño moral porque no se le reconocía autonomía al acoso”. “A partir de las construcciones de los especialistas, de la academia, del fallo de algunos jueces, y posteriormente con el reconocimiento reglamentario y legislativo, en Uruguay desde hace algunos años contamos con normas que abordan el acoso como una cuestión autónoma en el sentido que se tipifica claramente como una conducta a reprochar”. “En todo este tema, resulta muy trascendente las reivindicaciones sistemáticas que han tenido los trabajadores organizados, las organizaciones sindicales, además de la Cátedra de Derecho Laboral. Es decir que hubo un conjunto de manifestaciones que a lo largo del tiempo se hicieron sentir para lograr esto. Lo digo porque muchas veces, y principalmente en los últimos tiempos, hay una demonización absoluta de la actividad sindical, a tal extremo que desde las propias autoridades del gobierno se los señala como quienes ponen palos en la rueda. Y en este tema en particular quiero decir que la reivindicación colectiva e institucional de ciertas organizaciones fue determinante”. “La otra cuestión, en las ramas donde hay mayor madurez en la negociación colectiva, y en esto reivindico la negociación colectiva de nuevo porque creo que los trabajadores que gozan de los mejores acuerdos, incluso en materia de acoso, y los empresarios que tienen mayores garantías en el ejercicio de esta función disciplinar que es controlar la cuestión del acoso, quienes han logrado los mejores resultados son quienes han tenido una buena negociación colectiva. Entonces, el tema del acoso por la vía de la negociación colectiva, por la vía del diálogo entre empresarios y los trabajadores con la participación del Estado, muchas veces es el elemento idóneo, natural, de la gobernanza de estas relaciones y eventualmente de estos conflictos”.

“Lo otro que se ha avanzado es la sanción de normas de carácter legal que han tipificado la conducta del acoso, y que además han, de alguna forma, desglosado acoso por múltiples razones, por cuestiones de sexo, por discriminación, por persecución. Es importante ver cómo la figura del acoso recepciona también dentro de esa conducta varias manifestaciones, que no solamente es el acoso sexual, que quizás sea el más preocupante, sino que también encierra a otras manifestaciones de acoso que son igualmente reprochables”.

“Esa modificación legislativa fue acompañada por una estructura administrativa por parte de la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y que ha tomado medidas administrativas para poder recepcionar eventualmente las denuncias o quejas por acoso. No solo es importante la existencia de la norma jurídica que tipifica o penaliza la conducta de acoso, sino que eso necesariamente debe ser acompañada por una estructura administrativa que tiene que ser del Estado, es una función del Estado que es el que ejerce la policía laboral, y que sea capaz de recepcionar, de corregir, de arbitrar todos los medios para evitar esas conductas, en primer lugar, y si estas se reiteran, aplicar las sanciones y las cuestiones correctivas del caso”. “Me ha tocado participar en algún caso en la Universidad de la República donde hay una comisión especial que trata las denuncias, que eleva los informes de manera multidisciplinaria, con psicólogos, con asistentes sociales, y también en algunas empresas que es justo decirlo, han tomado con seriedad el tema y han realizado protocolos internos, han tomado medidas preventivas para evitar que la conducta de acoso prospere o se dé en el seno de las relaciones laborales”.

“El mensaje más importante sobre este tema, es tomar conciencia de la existencia del fenómeno, y dar todas las garantías para que las personas cuando se sienten en esa situación de acoso, puedan tener los mecanismos y los lugares para ir a denunciar el hecho. Ese es el desafío que tenemos por delante tanto los operadores laborales como los operadores jurídicos, tomar conciencia del fenómeno y de alguna forma explicarlo, que los trabajadores lo entiendan y que puedan tener los medios y los mecanismos adecuados y necesarios para canalizar las denuncias o quejas que puedan tener”.

“Es importantes que los trabajadores tomen conciencia de las situaciones de acoso porque también tenemos que evitar que el tema del acoso se bastardice, que sea tratado livianamente y evitar que sea utilizado creando situaciones de acoso para a veces simular o tratar de encubrir conductas desviadas de los trabajadores. Por lo tanto, tiene que ser un tema seriamente abordado, hay que tomar conciencia de la situación que genera tantos problemas en las relaciones de trabajo y tantos problemas en el trabajador individual por la situación que a veces se da de aislamiento, de angustia en la que ingresa el trabajador de manera perniciosa, es un tema que hay que abordarlo con conciencia, no inventar situaciones de acoso cuando no las hay, pero cuando si las hay, tratarlas con seriedad y darle todo el trámite con la mayor expertise para que esas situaciones cesen y si hay daños, que éstos sean reparados”, concluyó Duarte.

*Romina Espinosa, Presidenta del PIT CNT “En Salto no hay laburo, la gente está pasando mal, tenemos a más de seis mil coterráneos que están comiendo de ollas populares”

Este domingo se conmemora un nuevo Día de los Trabajadores, donde desde el PIT CNT se convoca a concentrarse en Plaza de los Treinta y Tres Orientales este 1° de mayo a la hora 9, desde donde se marchará por calle Uruguay hasta Chiazzaro, finalizando por calle Brasil a la Plaza 1° de Mayo donde habrá números artísticos, finalizando con una oratoria donde se leerán dos proclamas con reivindicaciones en temas nacionales y otra departamentales. Así lo confirmó a EL PUEBLO Romina Espinosa, Presidenta del PIT CNT de Salto.

¿Cómo está el departamento de Salto?

No estamos bien. Si a nivel nacional no estamos bien, el departamento de Salto no es la excepción, inclusive si se observa los últimos datos que pone el INE con respecto a la situación del empleo y del desempleo, Salto está con un 12.3%, número por encima de la media que es un 7%, y que además se ve. No hay laburo, la gente está pasando mal, tenemos a más de siete mil coterráneos que están comiendo de ollas populares o de los puntos de distribución que tiene el gobierno departamental. Pero esas cifras no toman en cuenta la calidad del empleo. Por ejemplo, tenés a 33 mil personas trabajando en los Jornales Solidarios, pero trabajan 6 días a la semana y cobran $5 mil en la mano, entonces pregunto, ¿con ese dinero puede sostenerse una casa? Con ese dinero sobrevivís una semana. Por eso lo que reivindicamos es la necesidad de que en Salto se genere un espacio de diálogo para ponernos de acuerdo en las acciones que se deben tomar en conjunto para cambiar la realidad del departamento y que ya no siga siendo históricamente el departamento con mayor índice de desempleo.

¿Por qué piensa que los partidos políticos se reúnen para hablar de traer inversiones y generar fuentes de trabajo para Salto y no invitan al PIT CNT?

Estas cuestiones tienen que ser miradas y proyectos a largo plazo y que sin duda no redundará en un éxito o no electoral. Hemos visto desde hace mucho tiempo y de todos los colores anuncios de inversiones, de esto y de lo otro y hasta ahora no se ha concretado nada. ¿Qué está pasando que esas inversiones que dijeron que iban a venir no llegan? ¿Por qué no se buscan alternativas para generar empleo, para traer inversiones? Tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad del departamento en lo que tiene que ver su geolocalización. O sea, no tenemos un puerto, tenemos un aeropuerto que no funciona, cuestiones que el empresario que quiere invertir se estará preguntando, ¿cómo lleva su mercadería para exportar? ¿Cuáles son los costos? Y claro, la verdad que se quedan en el sur donde todo es accesible. Bienvenidos sean todos los esfuerzos que se hagan para poder transformar la realidad de los salteños y que cambie lo que son estos problemas estructurales del empleo que tenemos. Sin duda que los trabajadores vamos a estar apoyando aquello que redunde en beneficios por la creación de fuentes de trabajo, pero que sean de calidad y cumpliendo con toda la normativa. Dentro de la proclama que será leída este domingo estará la necesidad de sentarnos a dialogar y de ver cómo podemos construir entre todos alternativas para que se generen fuentes laborales permanentes para que los trabajadores tengan esa tranquilidad de que por lo menos no es que trabajarán de marzo a diciembre, se les termina y después tienen que estar 3 o 4 meses viendo cómo pueden hacer para comer o tener que trasladarse a otro departamento para poder cumplir con otra zafra porque acá se termina y no hay otra cosa.

El gobierno sostiene que el PIT CNT está solo para poner palos en la rueda.

Este gobierno siempre fue anti PIT CNT. Hay que tratar que la gente entienda que este relato que se intenta construir en contra del movimiento sindical no es otra cosa que el reflejo de lo que sienten por la clase trabajadora. El PIT CNT tiene muchísimos años de trayectoria en Uruguay, somos un movimiento que atiende a trabajadores y trabajadoras de todos los partidos políticos, porque ningún sindicato pregunta a qué partido votas para poder afiliarte. Lo que están buscando es generar un odio en contra del movimiento sindical porque, aunque les pese, quienes representan a la clase trabajadora y la organización más representativa de los trabajadores en Uruguay es el PIT CNT.

¿Cuáles son los aspectos centrales para la proclama que será leída el 1° de mayo por el PIT CNT?

Está marcado dentro de lo que es nuestra consigna, contra el hambre, contra la carestía, en defensa de la seguridad social, sin duda que esos aspectos estarán encima de la mesa, además del desempleo, así como el tema de que la gente está yendo a comer a las ollas populares, la falta de oportunidades para los gurises, para los jóvenes, para los estudiantes. Y lo que tiene que ver en Salto, estarán las reivindicaciones de los sindicatos departamentales. En nuestro caso, los municipales, de estar en contra de las tercerizaciones que se están planteando.

*Tecnóloga Prevencionista. En Uruguay hay “ausencia de un Sistema de Seguridad Ocupacional”, dice Carolina Gayoso

Ma. Carolina Gayoso, montevideana, es Tecnóloga Prevencionista egresada de la Escuela Prevencionista en Seguridad Industrial. Sostiene que “aún en la actualidad se percibe la ausencia de un Sistema de Seguridad Ocupacional”, esto “es preocupante”, dice, ya que “se desaprovecha la oportunidad de contar con asesoramiento para prevenir accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños materiales”. Así conversaba con EL PUEBLO:

-Tecnólogo Prevencionista, ¿de qué se ocupa?

Es un Asesor en Seguridad e Higiene Laboral, encargado de asesorar a empleadores y trabajadores sobre la aplicación de la normativa nacional vigente y otras normas en materia de seguridad en el trabajo, de higiene industrial y del medio ambiente de trabajo. De acuerdo al Decreto 127/14 del MTSS, las funciones del Tecnólogo Prevencionista son la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y las prácticas de trabajo, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamiento. El asesoramiento sobre el plan y la organización del trabajo que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores; el diseño de los lugares de trabajo, la selección, mantenimiento y estado de los equipos y máquinas, equipos de protección personal y equipo de protección colectiva. Participar en el desarrollo de programas para mejorar las condiciones y prácticas de trabajo; realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Debe fomentar la adaptación del trabajo a los trabajadores, adoptar medidas de rehabilitación profesional, difundir información, formación y educación en materia de Seguridad, Higiene y Ergonomía; organizar los primeros auxilios, participar en los análisis de accidentes de trabajo y enfermedades, registrando estadísticamente, y elaborar de planes de emergencia, con la finalidad de prevenir accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños materiales.

-¿Quiénes los contratan?

Según el Decreto Nº 127/014 (reglamenta el Convenio Internacional de Trabajo Nº 161 relativo a los servicios de prevención y salud en el trabajo), será obligatorio para todas las empresas, no importando su naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio, tenga o no fines de lucro, ya sea en el ámbito público como en el privado. Ese Decreto, con modificación en 2019, establece: Artículo 1: Se dispone la obligatoriedad de la implementación del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo para las empresas e instituciones con más de 300 trabajadores cualquiera sea la rama de actividad o naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito privado como público. Las empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores, serán progresivamente incorporadas conforme al listado por ramas y sector de actividad según clasificación de Ley Nº18.566. En un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las empresas en instituciones con mas de 5 trabajadores, cualquiera sea la naturaleza de su actividad, deberán contar con Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo.

Artículo 2: Los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo deben ser multidisciplinarios. Las empresas con más de 300 trabajadores deben contar con un servicio integrado al menos con un Médico Especialista en Salud Ocupacional y otro profesional o técnico que detente cualquiera de los siguientes títulos: a) Técnico Prevencionista, b) Tecnólogo en Salud Ocupacional, c) Tecnólogo Prevencionista, d) Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, e) Ingeniero Tecnólogo Prevencionista, pudiendo ser complementado por Psicólogo, personal de enfermería, y otras especialidades asociadas a los temas de salud y seguridad en el trabajo. El Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo debe estar integrado a la gestió de la empresa, con disponibilidad y capacidad operativa suficiente, instalaciones y medios para atender las funciones que la normativa le asigna en forma permanente y podrá ser externo. Las empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores deberán contar con un servicio que podrá ser externo, con la integración anteriormente referida, que intervendrá de forma trimestral como mínimo. Las empresas que tengan entre 5 y 50 trabajadores deberán contar con un servicio que podrá ser externo, con la misma integración, que intervendrá de forma semestral como mínimo.

Artículo 3: Todas las empresas e instituciones comprendidas en la obligatoriedad de contar con Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo, dispondrán de un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigencia del decreto que las incluya o por el vencimiento del plazo correspondiente, a efectos de completar la implementación del referido servicio”. En cuanto a la Industria Química, según Decreto Nº 109/17, que es la extensión de la aplicación del Nº 128/014 relativo a los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo en la Industria Química, GRUPO 7, la obligación comenzó a regir el 10/9/14. Todas las empresas comprendidas en el grupo Industria Química, del Medicamento, Farmacéutica, de Combustible y Anexos deberán instrumentar los servicios de prevención y salud en el trabajo en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia del Decreto. Las empresas que aún no cuentan con dichos servicios, tendrán plazo hasta el 28 de octubre de 2017 para implementarlos. En caso de incumplimiento de dicha normativa, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social será la encargada de supervisar y controlar el funcionamiento de estos servicios, en caso de incumplimientos las empresas infractoras serán pasibles de multas

pecuniarias.

-¿Es nuevo incluir a este profesional en una empresa?

En 1976 se creó el Colegio de Técnicos en Higiene y Prevención de Accidentes del Uruguay, fundado por Técnicos Prevencionistas en Seguridad e Higiene en el Trabajo, que se unieron con la finalidad de promover la prevención de accidentes y la salud en el trabajo. En 1978 se crea el Congreso Nacional de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo realizado en Paysandú, las bases de la carrera para profesionalización definitiva de los Técnicos Prevencionistas, y en 1989 comienza a dictarse en UTU la carrera. La prevención en Seguridad e Higiene laboral no es algo nuevo, pero con el correr de los años se fue implementando de acuerdo a nuestra normativa la obligatoriedad de una contratación por parte de empresas.

-¿Por qué dirías que es importante esta función?

Importa la implementación del Asesor en Seguridad dentro de una empresa, en el cumplimiento de la normativa legal vigente, dado que la mayoría de los accidentes laborales y enfermedades profesionales pueden prevenirse; se puede evitar la aparición de accidentes y enfermedades o problemas de salud, a través del control de los agentes causantes, los factores de riesgo. La principal función es eliminar o minimizar los riesgos laborales, contribuyendo con la integridad física y mental de los trabajadores, mejorando la calidad de vida, el bienestar y la motivación de los mismos; reduciendo además el ausentismo laboral, mejorando y aumentando la productividad. Por todo esto, la inversión en seguridad tiene asimismo beneficios económicos para la empresa y salva vidas humanas.

-¿Qué problemas principales ves, en los que te gustaría intervenir?

Como profesional es mi responsabilidad eliminar o minimizar los riesgos para construir espacios de trabajos seguros y saludables. Algunos de los problema más frecuentes son: Sobrecarga de trabajo: Es una de las causantes de producir fatiga severa por la presión de las tareas, generando estrés, malas relaciones entre los trabajadores, desmotivación, y falta de concentración en la realización de las tareas y el cumplimiento a las normas de seguridad en el trabajo, que traen consigo problemas psicosociales. Problemas psicosociales: Según la OMS: “Se considera que el estrés laboral afecta negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan. Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo y tener menos seguridad laboral…El estrés laboral puede suponer un auténtico problema para la entidad y para sus trabajadores. Una buena gestión y una organización adecuada del trabajo son la mejor forma de prevenir el estrés“.(OMS, 2004). El estrés laboral puede generar tensión muscular, aumento de presión sanguínea y ritmo cardiaco; miedo, irritabilidad, enojo, depresión; presentar atención disminuida, dificultad para solucionar problemas, disminuir su productividad, y ansiedad, etc. Aún más, la prolongación del estrés por el trabajo puede generar trastornos en la salud mental del empleado, como el «burnout» o desgaste emocional, afectando el desempeño laboral o causando actitudes poco saludables como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, e incluso en casos extremos acciones fatales, motivadas además por un contexto adverso interno y externo. La Organización Internacional del Trabajo reconoció que el estrés «puede llevar a una persona a la angustia, la depresión e incluso al suicidio”. Problemas ergonómicos: Es una de las causas de lesiones en trabajadores dada por el esfuerzo excesivo. Razón por la que los trabajadores sufren lesiones y deben ausentarse de su trabajo, ocasionando otros costes relacionados con la atención médica. Una mala iluminación, la realización de tareas repetitivas, el mobiliario inadecuado, son herramientas que perjudican en la realización de un trabajo saludable y confortable, no ofreciendo al trabajador un espacio libre de riesgos. El trabajador no debe adaptarse al mobiliario, el mobiliario debe adaptarse al trabajador.

Analía da Cunha Barros: “Las personas que logran unir el trabajo y la vocación son esas que inspiran en lo que hacen”

Analía da Cunha Barros desde su lugar de Coacn Ontológica Ejecutiva Organizacional y Vocacional nos comparte un análisis de el rol que juega la vocación en la ruta laboral de cada ser humano y cómo podemos potenciar nuestras capacidades para ser exitosos laboralmente hablando. Sostiene que cuando las personas logran unir el trabajo con la vocación logran ser fuente de inspiración en lo que hacen.

¿Qué importancia tiene la parte de la vocación en el momento de buscar un trabajo cómo incide eso luego en la ruta laboral de cada persona?