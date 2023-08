Día del niño, día de la niñez, día de la infancia

El Día Mundial de la Infancia, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo.

Es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y las niñas, y el Día Mundial de la Infancia es un momento clave para sumarnos a este llamamiento mundial a favor de la infancia y de los niños más vulnerables.

¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Infancia?

Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 . Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.

El objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños y niñas son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo.

¿Qué se celebra?

La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales.

Naciones Unidas celebra este Día Mundial de la Infancia en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia.

¿Para qué sirve el Día Mundial de la Infancia?

Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.

Dedicar un día mundial a la infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.

Día del niño o día de la niñez

Hasta no hace muchos años se hablaba del día del niño, abarcando a niños y niña.

Sin embargo de unos años a esta parte, para nombrar dicho día se habla del día de la niñez como manera de incluir tanto a niños como niñas.

Es un día más comercial, que se celebra cada segundo domingo de agosto en Uruguay

Los salteños cuentan sobre sus infancias

Esta vez EL PUEBLO quiso conocer más sobre la niñez de los salteños, sobre las infancias, y con esa consigna salió a las calles. “¿Qué recuerda de su infancia?”, fue la pregunta disparadora, a partir de la que hombres y mujeres de diferentes edades, y también niños, recordaron y contaron juegos, lugares, formas de vida…

-Marcelo , 45 años:

“Siempre acá en esta zona (Zona Este) y uno de los atractivos principales diría, era la Plaza de Deportes, muy diferente a lo que es ahora, ni que hablar… No sé si era mejor o no, era diferente. Entrabas y salías cuando querías, iba muchísima gente, niños y mayores. me acuerdo que además de los juegos que hay ahí, ese era el lugar para jugar a la mancha, la escondida, todo eso…”.

-Luz, 9 años:

“Voy a la escuela y después juego. Muchos juegos, de todo un poco, en el celular o en la tablet. Me gusta también mirar tik tok, videos…”.

-Juan Andrés, 11 años:

“Juego al fútbol con mis compañeros de la escuela, hago los deberes, otros juegos en el celular también me gustan, como el Minecraft, Roblox…”.

-Teresita, 67 años:

“Era todo tan distinto…Creo que nos enseñaban más a tratar con los demás, con los otros niños y con la gente en general. Hoy veo mucho individualismo en los niños. Los juegos mismos, antes eran siempre cosas compartidas, se jugaba en grupos grande, al menos yo recuerdo eso, hoy sin embargo veo a los niños metidos cada uno en su mundo. El tema es que se entiende, ahora cada uno anda con un celular, eso no pasaba. Para mí aquella época era mucho más linda, pero no quiero que se enojen conmigo (risas)…capaz otros piensan al revés…”.

-Juan Pedro, 58 años:

“Soy de Constitución, mi infancia pasé allá, hasta los veinte años estuve en la Villa. Creo que lo que hacíamos era lo normal de cualquier niño de hoy también, con la diferencia que no había celular, ni computadora, de eso nada de nada, no había directamente, no existía. Aparte al estar en un pueblo todo era más tranquilo. Te puedo decir por ejemplo que las siestas de verano eran un silencio que nunca más viví en ningún otro lado…”.

-Eduardo, 43 años

“Me crié en el centro, zona de la Intendencia, de la Plaza Treinta y Tres, la Jefatura…Y los recuerdos son esos, ese barrio, ir a jugar a la plaza, o a las plazoletas del puerto también. Ah…y una cosa que ahora lo veo como algo muy curioso es que algunas tardes, tres o cuatro que estuviéramos aburridos o no sabíamos qué hacer, nos íbamos a pasear al Museo del Hombre. Es increíble pero era un paseo para nosotros, no sé, me parece que hoy no pasa, no imagino al menos niños yendo a pasear a un museo…”.

-Luciana, 47 años:

“Recuerdo los juegos en la vereda, en la avenida Solari de Salto Nuevo, siempre con muchos niños. Los juegos digo por ejemplo la topa. Después te podría decir que muchas veces se dice que antes todo era mejor, y yo no estoy tan de acuerdo con eso… Fijate que un montón de necesidades que pasábamos, hoy no las pasamos, como que ha evolucionado todo. Hoy tenés comercios en todos lados, por decirte algo, es más fácil que una familia tenga un vehículo, y obviamente los juguetes, yo me acuerdo que antes tener juguetes no era tan común…”.

-Osvaldo, 64 años:

“Mire, lo primero que le iba a decir es que antes me parecía todo más sano, los juegos que jugábamos, el comportamiento, el respeto a los mayores, todo, pero…(piensa), siempre lo discuto con mis hijos y mis nietos y capaz que no es tan así, porque ¡mire que éramos sinvergüenzas también! (risas)…Yo me acuerdo que eso de golpear en una casa y salir disparando, por decirte una de las tantas cosas, eso ya lo hacíamos en mi tiempo, y si ahora los gurises lo hacen nos enojamos, no tenemos que olvidarnos que todos fuimos niños y travesuras siempre hubo…En mi caso personal lo que más recuerdo es jugar al fútbol con los gurises del barrio, en un campito allá abajo donde empieza calle Varela, la emprdrada, casi en la esquina de Colón y Varela”.

“Las desigualdades que se dan en la sociedad se repiten en las situaciones de la niñez en Salto”

Teresita Camargo, Licenciada en Trabajo Social

Teresita Camargo es Licenciada en Trabajo Social y docente de esa carrera en la Universidad de la República (CENUR Litoral Norte sede Salto). Supervisa las prácticas de los estudiantes en Trabajo Social, quienes realizan, entre otras tareas prácticas, distinto tipos de actividades de apoyo y respaldo en variados ámbitos de nuestra sociedad en materia de niñez, por lo que están en contacto con su realidad concretamente en Salto. Es por esa razón que EL PUEBLO dialogó con Camargo, quien justamente comenzó aclarando el trabajo que realiza. “Superviso las prácticas de los estudiantes de Trabajo Social, donde tenemos estudiantes en casi todas las zonas de Salto haciendo prácticas en escuelas, en jardines de infantes, en las UBA, por lo que están en contacto con temas de la niñez”.

– ¿Cómo se observa la situación de la niñez salteña?

– Las desigualdades que se dan en la sociedad se repiten en las situaciones de la niñez en Salto. Hay niños que tienen todas las condiciones necesarias para desarrollarse en forma adecuada y hay otro porcentaje bastante importante que es más del 40% de los niños de Salto que no tienen las condiciones óptimas para su desarrollo, especialmente quienes provienen de familias vulnerables social y económicamente. El problema actual más importante es el tema alimentario y el de la contención. El 98% de los niños de las Escuelas Aprender, que son las que se encuentran más en los márgenes y en las zonas más pobres del departamento, comen en el comedor escolar. Aparte de eso, en casi todos los barrios hay vecinas y vecinos que se han organizado en merenderos justamente para atender esa necesidad alimentaria como para complementar lo que da la escuela, porque obviamente sus familias por la falta de trabajo o por la precariedad en el mismo, como ocurre con el trabajo zafral o con la changa que hacen en el día, no da para cubrir las necesidades alimentarias. Así que tenemos como esos dos extremos en la situación de los niños.

El merendero se convierte así en un espacio como de contención para los gurises porque más allá de ir a tomar la leche con el pan con dulce o con lo que se consiga de donaciones ese día, es un espacio de contención y de cuidado donde también socializan con otros niños. Los estudiantes de Trabajo Social están concurriendo a los merenderos para hacer actividades con esos niños, que pasan por lo recreativo, o también en algunos lados están haciendo apoyo escolar, y no es que estén haciendo de maestros, sino que están brindando un espacio donde puedan los niños encontrarse con los útiles y el acompañamiento necesario como para que puedan realizar las tareas escolares que le envían los maestros.

– ¿Hay algún otro tipo de contención hacia nuestra niñez desde lo estatal que pueda destacarse, más allá del trabajo escolar?

– A nivel estatal hay varias propuestas para los niños. Por parte de INAU están los Clubes de Niños, que funcionan a contra turno de la escuela, hay varios en la ciudad como en Barrio Fátima, en la zona Sur hay tres, en la zona Este hay uno, que es el del Barrio La Tablada, y en el Extremo Este en el Barrio Uruguay está el Club de Niños de Aldeas. Esos espacios de INAU son también de contención por parte del Estado, si bien es la sociedad civil que los gestiona, el dinero para su funcionamiento lo proporciona INAU. También encontramos a las Escuelas de Tiempo Completo, que son importantes para la contención de los niños, para que se mantenga algo más institucionalizado el cuidado a ellos. Y después están las asignaciones familiares, que con el aumento de los precios y del costo de vida se hace insignificante para la familia el monto que reciben.

– ¿Qué reflexión personal podría compartir con nuestros lectores respecto a la situación de la niñez en Salto?

– Los niños, las niñas, los adolescentes son como de todos y tanto el Estado como la sociedad civil tienen responsabilidades en su cuidado y en su protección fomentando estos espacios de apoyo y contención que van más allá de lo alimentario, sino que también puedan ser contenidos, queridos, que ellos puedan desarrollarse, y sobre todo, que haya espacios donde ellos puedan ser realmente niños. Que en definitiva, puedan disfrutar de esa etapa de la vida de ser niño.

Los niños “esperan siempre que les lean un cuento”, dice Andreína Lacoste, maestra y orientadora de talleres

“Todo comienza con una habitación iluminada con una lamparita, con alguien que nos cuenta un cuento. O más atrás, con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos palabras”.

La anterior es una frase de Yolanda Reyes (escritora colombiana, reconocida autora de literatura infantil y juvenil), con la que quiso Andreína iniciar sus reflexiones sobre el tema del informe de hoy, al ser invitada por EL PUEBLO. Es la frase además con la que “El Taller de Andre” está hoy celebrando el Día de la Niñez a través de sus redes sociales.

Maestra de profesión (Educación Común y Educación Inicial), Andreína Lacoste ejerció como tal algunos años, para después volcarse enteramente al estudio de la literatura infantil y juvenil. Actualmente (desde hace ya más de un año) se encuentra trabajando con mucho entusiasmo en el taller dirigido a niños en edad escolar y que ha llamado “El Taller de Andre”.

Siempre convencida que la lectura enriquece a los niños en todo sentido, Andreína se ha convertido poco a poco en una inquieta buscadora de literatura para niños, lo que la lleva a viajar permanentemente, por ejemplo a Montevideo, así como hace poco a la Feria del libro de Buenos Aires, para hallar materiales que no se consiguen con facilidad, en especial editoriales (nacionales y extranjeras) a las que difícilmente se pueda acceder en Salto. Para este trabajo de búsqueda, cuenta con el invalorable apoyo de la maestra y escritora Rocío Menoni, con gran experiencia en esta labor.

Los cuentos y la tecnología

“Cuando pensamos en la niñez de hoy, que crece en un mundo donde la tecnología está profundamente integrada en sus vidas, es cuando la literatura infantil y los cuentos deberían desempeñar un papel crucial en la niñez”, expresó, y luego prosiguió explicando que “como sabemos, ofrecen al niño beneficios para su desarrollo. Las historias que nos ofrecen los cuentos no solo entretienen, también ayudan al niño en su crecimiento emocional, cognitivo y social. También introducen a los niños en un lenguaje rico, variado, ampliando su vocabulario y comprensión lectora que tanta falta hace hoy en día en las nuevas generaciones”.

Los beneficios de la lectura

Dijo asimismo que es importante “poder dejar hoy en el Día de la Niñez, una invitación a pensar en los beneficios que tiene para el niño, que desde el hogar se fomente el gusto por la lectura, que lleve a crear las bases para un amor duradero por los libros y, a su vez, a la adquisición de habilidades para una buena lectura. Los mundos imaginarios y los personajes en los cuentos inspiran a la creatividad, a la imaginación, el juego, el disfrute, la diversión… Pensemos la niñez en términos de ternura, cuidados con amor, protección, derechos, cuentos, juegos, juguetes, tesoros escondidos en los bolsillos…”.

Finalmente dejó planteada esta reflexión: “ellos esperan siempre que les lean un cuento, que los lleva a crear mundos imaginarios, con una pregunta que acompañó, acompaña y acompañará a todos los niños en su niñez: ¿me leés un cuento?”.





Psicóloga Natalia Brandon: “en la actualidad, la niñez está marcada por avances tecnológicos, existe un entorno digital en constante evolución”

Además de Licenciada en Psicología, la joven Natalia Brandon es Asesora en Lactancia y Puericultura, entendida esta como la “crianza y cuidado del niño durante los primeros años de la infancia”. En conversación mantenida con EL PUEBLO para este informe, comenzó diciendo que “en la actualidad, la niñez está marcada por avances tecnológicos, existe un entorno digital en constante evolución. Esta realidad plantea desafíos y oportunidades únicas para el desarrollo infantil. Como psicóloga comprometida con el bienestar de las familias y los niños y niñas más pequeños, es fundamental abordar cómo la tecnología impacta en su crecimiento y cómo los referentes significativos pueden desempeñar un papel vital en este proceso”. Y justamente, el diálogo tomó ese carril, el de la tecnología, sus posibilidades y sus riesgos, en un mundo donde los avances digitales han tomado un lugar central en nuestras vidas.

Lo que sigue son los pasajes medulares de las explicaciones brindadas por la profesional:

Lo bueno y lo malo de la tecnología

“La infancia en la actualidad está ligada a dispositivos digitales y plataformas en línea. Si bien la tecnología ofrece ventajas como acceso a información y herramientas educativas, también plantea preocupaciones sobre su impacto en el desarrollo socioemocional y cognitivo de las infancias. El tiempo de pantalla excesivo puede afectar el sueño, la concentración y la interacción social directa, lo que a su vez influye en la salud mental y el bienestar emocional.

Menores de dos años: cero pantallas

“Es importante destacar que en los menores de dos años de edad el tiempo de pantalla sugerido es cero. Los primeros años de vida son una etapa crucial para el desarrollo cerebral, emocional y social. Durante este período, los niños y niñas están inmersos en un proceso de crecimiento y aprendizaje acelerado, formando conexiones neuronales que sentarán las bases para su desarrollo futuro. La interacción con el entorno y las personas que los rodean juega un papel fundamental en este proceso. Los bebés y niños pequeños aprenden y desarrollan habilidades sociales y emocionales principalmente a través de interacciones reales con padres y cuidadores. La exposición a pantallas podría limitar estas oportunidades de aprendizaje. Las imágenes y sonidos rápidos y constantes de la tecnología pueden sobrecargar los sentidos de los bebés, dificultando su capacidad para procesar la información y centrarse en estímulos relevantes.

La exposición a pantallas antes de dormir puede interferir con la calidad del sueño, que es esencial para el desarrollo cerebral. Además, se ha observado que la interacción con pantallas en lugar de objetos reales puede influir en el desarrollo del lenguaje y la comprensión del mundo físico.

La tecnología puede ser una herramienta poderosa en la educación y el entretenimiento de las niñeces. Sin embargo, en el caso de los menores de dos años, su uso debe ser evitado”.

¿Y después de los dos años?

“A partir de los dos años es importante fomentar un desarrollo infantil equilibrado en el mundo digital. En primer lugar, es esencial establecer límites saludables para el tiempo de pantalla y promover actividades físicas, interacciones cara a cara y juegos creativos fuera de los dispositivos. Además, cultivar habilidades socioemocionales como la empatía, la autorregulación emocional y la resolución de conflictos.

Los referentes significativos como padres, madres, cuidadores, maestros y figuras comunitarias desempeñan un papel crucial en el desarrollo infantil. Estas figuras sirven como modelos a seguir y proporcionan orientación en un mundo digital en constante cambio. Comunicarse de manera abierta sobre la tecnología, sus beneficios y riesgos, ayuda a los niños y niñas a comprender el uso adecuado y responsable”.





María Fernanda Barrón Chacón, médica pediatra

“Con los niños, siempre hay que apuntar a la prevención primaria y precoz en materia de salud”

¿Cuáles son los cuidados que debemos tener los padres con nuestros hijos en materia de salud desde el embarazo y en esos primeros instantes de vida? Es lo que EL PUEBLO consultó a la médico pediatra María Fernanda Barrón Chacón.

– Podríamos comenzar por diferenciar términos como los de atención precoz y atención primaria en materia de salud infantil.

– Si bien son términos parecidos, no son lo mismo. La atención precoz en la infancia es lo que cada vez más se trata de estimular en los padres, que el niño se controlado lo antes posible y que cumpla todos los controles en salud, que son fundamentales, tanto en la salud, que quiere decir cuando está bien o en la enfermedad, que esa atención sea lo más precoz posible. El control en salud temprano es, por ejemplo, empezar a controlar al niño desde recién nacido, por todo lo que pueda ser cualquier tipo de alteración ya sea en el crecimiento, en el desarrollo, en la motricidad, todo lo que eso implica, estimularlo, apoyarlo y tratarlo lo antes posible, no dejar que todo eso avance. Obviamente, todas las enfermedades que empiezan en la infancia, ya sea física o las referidas a la salud mental, cuanto antes podamos abarcar y abordar esa patología, mejor evolución va a tener.

– Un capítulo previo son los controles que deben realizarse durante el embarazo.

– Exactamente, el control ginecológico u obstétrico es fundamental. Detectar todo lo que puedan ser alteraciones o en la madre o en el feto del niño, conocer cualquier patología que pueda llegar a tener ese recién nacido o esa madre durante el embarazo, ya sea en la salud tanto física como mental, nos va a ayudar a saber qué niño va a nacer y cómo lo podemos abordar como equipo de salud.

– Hace unos años Salto fue noticia tristemente por tener una tasa de mortalidad infantil por encima de la media nacional, ¿cómo nos encontramos hoy en ese tema?

– Cifras exactas de Salto no sabría decirte, esa información seguramente esté actualizada en la Dirección Departamental de Salud, pero notoriamente se ha mejorado porque se ha invertido mucho tanto en lo que es la atención primaria, secundaria y de tercer nivel, junto a los cuidados intensivos de los niños en estado grave, algo que ha mejorado muchísimo también, y eso ha hecho que la tasa de mortalidad infantil haya disminuido, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención primaria en salud. El detectar patologías lo antes posible para que puedan ser tratadas también lo antes posible.

– ¿Cuáles serían las principales patologías que un pediatra debe enfrentar a diario?

– Desde el recién nacido está siempre la patología malformativa, las malformaciones que se ven, algo que si bien no es tan habitual pero por lo general cuando lo vemos pueden ser graves, como las cardiopatías, que termina siendo una causa de muerte o de enfermedad frecuente en el recién nacido. Están las cardiopatías congénitas, que es lo que se detecta, y después tenés la patología neonatal en prematuros, que por nacer antes de tiempo a veces tienen patologías que pueden traer complicaciones en el resto de su infancia, por los distintos tipos de secuelas que pueden traer en el prematuro.

– Además de que los padres estén atentos a este tipo de situaciones, ¿se debe cumplir con el circuito vacunatorio en los plazos previstos?

– Efectivamente. Como sabemos, la vacunación es obligatoria, y obviamente que la recomendamos para todos los niños en tiempo y forma. Son pocas las contraindicaciones para no vacunarse, solo en casos casi que nulos como para que un niño no pueda ser vacunado, podríamos decir. Pero de todas formas debe ser cumplida por parte de los padres, porque el niño no tiene la potestad para decidir, o sea que debe ser cumplida por los padres.

– ¿Qué consejo puede darse desde su perspectiva a los padres?

– Sobre todo pensar en lo que refiere a la prevención, más que nada apuntar a eso, en la prevención primaria, que es lo más importante, sobre todo en la época de invierno en la que nos encontramos debido a las patologías que puedan presentarse debido al frío. Estar atentos a los debidos cuidados que deben tenerse con los recién nacidos, que es lo que más tenemos que abordar desde la prevención, tratando de evitar que se entre en contacto con otras personas que se encuentren enfermas o que tengan cuadros respiratorios gripales. Por eso es bueno a veces controlar un poco las visitas hacia esos niños, sobre todo los prematuros o niños recién nacidos que todavía no tienen las vacunas. Es decir, pensando más que nada en el niño, se debe pensar que la mejor forma de cuidarlo es, por ejemplo, evitar visitar a un recién nacido si el adulto está enfermo. Entonces, ahí hacemos una prevención primaria y precoz de las posibles enfermedades. Y pensando ahora en el Día del Niño que se viene, que los familiares quieren conocerlo, pero si se está cursando un cuadro gripal, eso podría traerle complicaciones al niño.

Carolina Meirelles Directora Departamental.

Lo ideal es que todos los niños puedan crecer en su núcleo familiar, cuando no se puede INAU está ahí

Carolina Meirelles es la Directora Departamental de INAU y analizó la esencia de INAU en lo que significa la niñez para el instituto.

Se atiende permanentemente los temas de la niñez a través de los múltiples programas pero se valora que exista una fecha específica porque hace poner foco y ver a los niños y niñas como sujetos de derecho.

Meirelles sostiene que en la niñez ( y adolescencia) está la misión de INAU.

En realidad INAU en promoción de los derechos de los niños y niñas ( y adolescentes), a través de sus múltiples proyectos , siempre está abordando de alguna manera el tema de atención a la niñez durante todo el año. Pero está bueno también que exista una fecha específica porque nos hace poner el foco en su día y ver al niño, la niña como sujeto de derecho y con esa visión más amplia promover sus derechos.

INAU lo hace a través de muchos programas , por ejemplo tenemos los CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia), que este año el plan cumple 35 años y lo festejaremos el viernes 18 de Agosto con la presencia de las autoridades. El CAIF tiene una mirada multidisciplinaria de los niños desde temprana edad con Experiencias Oportunas , después tienen las salas de Asistencia Diaria de 1 año hasta los 3 años , que no lo tienen todos los CAIF.

Hay un equipo técnico que evalúa situaciones concretas desde la psicomotricidad, la fonología, la alimentación sobre lo que se está haciendo mucho hincapié por una alimentación saludable que ayude al desarrollo integral del niño.

El Plan CAIF y los Clubes de Niños trabajan muchísimo con la comunidad , CAIF justamente indica allí en la F que trabaja con la familia que es un pilar fundamental en el desarrollo y en la atención de la niñez , así que por lo tanto la familia es clave en la relación con cualquier centro de gestión directa con INAU.

CAIF es un plan que ha trascendido los gobiernos, ha permanecido en el tiempo y se ha transformado en una política de estado y eso quiere decir que da resultado , que hay un abordaje muy integral y que la familia está muy comprometida , y en ese compromiso de la familia tenemos una mirada y un acompañamiento hacia ella en ese desarrollo de los chiquilines.

Después tenemos las familias que siempre están apoyando a INAU , que tienen que ver con el acogimiento familiar. Esa familia aparece cuando el niño no puede permanecer con sus progenitores biológicos , hacen de cuidadores y están con esos niños asi que es bueno destacar esos dispositivos familiares que tenemos que hacen una gran labor.

También a través de los Clubes de Niños y todos los centros que se gestionan a través de convenios , o Centros de Gestión Directa , todos tienen sus festejos por el Dia de la Niñez con sus niños , con juegos y celebrando su día , que en realidad es todos los días pero es como la instancia de poner foco en que los niños y niñas son importantes, que tienen derechos , que son escuchados , que los estamos viendo y que estamos los adultos para cuidarlos y protegerlos de alguna manera.

VIOLENCIAS

Comparado con el primer semestre del año pasado , aumentaron los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes y estos números tienen que ver con el tema que hay más denuncias , entonces la cantidad de casos surge porque el tema se puede medir más y hay más conciencia de las cosas que están mal, cuándo realmente hay una violencia que puede ser emocional , física, o sexual.

Se está enfatizando en concientizar a la ciudadanía a que cuando nos enfrentamos a algún tipo de violencia no mirar para el costado sino que informar ,denunciar y creo que también eso hace que se puedan contabilizar más casos. También es cierto que estamos en una sociedad muy violenta y que nuestros niños, niñas son los más vulnerables y son ellos los que llevan las de perder, porque cuando el adulto responsable es el que ejerce la violencia estamos ante un hecho lamentable.

Desde los programas de INAU que están en los barrios , que están con la gente se trata de generar estas inciativas de atención, de acompañamiento para prevenir esa vulneración de derechos. Cuando eso no sucede se dan intervenciones interinstitucionales con INAU, la Justicia, ASSE, la Escuela o el Jardín, hay muchas instituciones que ponemos ojo y tratamos de velar por los derechos de los niños y las niñas.

Para INAU es nuestra misión, el velar por un sujeto de derecho para que pueda desarrollarse y vivir plenamente su ciudadanía. Entonces el niño, la niña ( el adolescente) son nuestro norte, son la misión que tenemos . Protegerlos, acompañarlos es primordial , por supuesto que esto incluye el acompañar a la familia para poder acompañarlos en el proceso de desarrollo. Lo ideal sería que todos los niños puedan crecer en su núcleo familiar, a veces se puede, a veces no. INAU sostiene , acompaña y está ahí.