Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

Muchas veces me han preguntado por qué entré en la vida política. Yo era un joven emprendedor, hijo de una familia de trabajadores, criado junto a mis tres hermanos en una casa llena de amor y valores familiares. A medida que pasaron los años vi algunas cosas en la sociedad que se iban transformando, modernizando decían algunos. Soy una persona joven, me gustan los tiempos modernos, la tecnología y estoy a favor de los cambios para mejorar. Hoy es el día del niño y quiero referirme a ellos y a sus derechos y deberes. Por supuesto que el primer derecho es el de la vida y ya la ciencia ha demostrado hasta a los más incrédulos, que la vida comienza desde el primer instante de la concepción. Les confieso que el hecho de vivir en un país que legalizó el aborto, al principio me produjo una infinita tristeza, pero supe que nada estaba perdido y debía accionar, por eso tomé la decisión de presentar un proyecto que estamos elaborando con mi equipo para transformar en ley el día del derecho del niño a nacer, para concientizar sobre este primer derecho. Yo quiero una sociedad en que los niños vivan una vida de niños, una vida buena, llena de juegos, ilusiones y alguna que otra penitencia que todos hemos tenido en que la mayor preocupación era perderse horas de ir a jugar. Los niños tienen derecho a tener una familia y a no ser separados de su mamá o su papá si deciden no estar más juntos. Debemos estar muy atentos de los programas escolares para que reciban una educación de calidad y que no tengan que decidir por su futuro en esta etapa de la vida. A los niños debemos protegerlos, cuidar su salud y tener palabras cuidadosas cuando hay que informarles algo para lastimarlos lo menos posible de alguna realidad que les toque. Por supuesto que no todo es color de rosas y hay niños que sufren enfermedades y tienen el derecho a tener atención y cuidados especiales.

Pero también los niños tienen deberes como respetar a todas las personas y a su familia, obedecer a sus padres y tratar con cariño a sus abuelos, maestras y amigos. Hay que tener buena conducta en la escuela, respetar los símbolos patrios, cuidar el medio ambiente y amar la naturaleza, decir la verdad y cumplir las promesas.

Escrito así parece fácil y simple, pero la realidad nos está mostrando que nos han invadido premisas que se quieren transformar en mandatos, casi obligando a los niños a tomar decisiones que solo pertenecen a una vida adulta. Hechos quizás planificados desde otras latitudes, tal vez con conveniencia económica para algunos pocos y que nos fueron haciendo involucionar como sociedad según mi punto de vista.

Soy nuevo en la política porque de hecho soy un hombre joven y en estos años voy aprendiendo que si quiero cambiar realidades, simplemente debo trabajar sin traicionar mis convicciones. No me interesa ser como los demás políticos y no voy a aceptar decir algunas cosas por mandatos ajenos a mi pensar. Voy a levantar mi voz las veces que sea necesario para decir que estoy contra el aborto que cercena el derecho de miles de niños a nacer, que estoy contra la decisión de un niño a elegir el sexo al que quiere pertenecer, que no quiero niños rehenes de las peleas de sus padres, y tantas perversidades que no hacen más que transformar niños en adolescentes que tienen que recuperarse de su infancia.

Para eso vine a la política, para trabajar para que los niños uruguayos llenen este país de risas y colores, de ilusiones y de juegos, y puedan vivir una infancia que durante toda su vida ocupe un lugar en su corazón al que puedan recurrir siempre que tengan ganas de sentirse felices.

¡Feliz día del niño!