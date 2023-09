Detrás del lanzamiento de una temporada tiene que haber un plan de acción y propuestas concretas

Andrea Dos Santos. Presidenta AHGA

El pasado martes 29 en el parque termal Daymán, autoridades nacionales , regionales y departamentales realizaron el lanzamiento de la Temporada Primavera de Destino Termas.

En la oportunidad estuvieron presentes , y tuvieron a su cargo el lanzamiento, el Director Nacional de Turismo Roque Baudean, el Director de Turismo de la Intendencia de Paysandú José Manuel Galván y el Strio.General de la Intendencia de Salto Gustavo Chiriff.

Acompañaron el Intendente de Salto Andrés Lima, representantes del Centro Comercial e Industrial de Salto y su comisión de Turismo, el Coordinador de Turismo de la Intendencia de Salto Carlos Beasley y la Pta. de AHGA y Gte. de Acuamanía Andrea Dos Santos.

El representante del Ministerio de Turismo reafirmó el apoyo para con el Destino termal , en tanto el representante de Paysandú brindó un detalle de las actividades que propone su departamento para la temporada en cuestión.

Por parte del gobierno departamental salteño , Gustavo Chiriff , destacó la importancia del lanzamiento en forma conjunta en el momento difícil que se atraviesa , a la vez que valoró las temperaturas de las aguas termales que proponen las termas salteñas y destacó la 5ta fecha del Rally y la Semana de la Juventud que se avecina, entre otras opciones que ofrece el departamento.

No se ha logrado concenso para trabajar en un plan de acción

Tras esta presentación se generó un diálogo con la Pta. de AHGA Andrea Dos Santos quien se mostró poco conforme con el trabajo que se viene realizando para la temporada primaveral , afirmó que no se logra un cocenso de trabajo como así tampoco una planificación en forma conjunta de privados con la Intendencia.

«La esperanza siempre está y venimos trabajando fuertemente para que el turismo tenga un repunte, venimos de momentos difíciles y fue muy alentador el fin de semana largo pasado con muy buena ocupación, con muy buenos números de reserva y ocupación. Igualmente con un buen fin de semana no se soluciona el problema pero da más ánimo» dijo.

En relación al lanzamiento de la temprada sostuvo que «a los lanzamientos tenemos que hacerlos y vamos a seguir haciendolos pero siempre digo que hay que tener por detrás un plan de acción que acompañe ese lanzamiento, apuntando a actividades y atracciones específicas , darles actividades concretatas y experiencias concretas que el turista está saliendo a buscar»

Dos Santos sostiene que esa es la única manera que los privados tienen para poder contrarrestar la diferencia cambiaria que se considera el gran problema.

«Y es un problema porque no estamos saliendo fuertemente a vender lo que es nuestro destino y aprovechar todas las atracciones que tenemos.»

«Lo que buscamos siempre es un plan de trabajo y un plan de acción que alcance a cosas concretas pero no hemos logrado concensos, se sigue dando pasos cada uno por su lado»

Señaló que el 15 de Setiembre se dará la reapertura de Acuamanía y que desde el sector `privado se genera un plan de acción y atractivos «pero hay que continuar sosteniendo el turismo todo el año y eso no lo puede hacer AHGA solamente, el mayor actor aquí es la Intendencia de Salto y es a quien tendrías que seguir en su accionar»

Quejas por falta de mantenimiento

Dos Santos sostuvo que se vienen recibiendo quejas de los turistas por falta de mantenimiento en Daymán.

«Si miramos el parque de Daymán está muy lindo, prolijo, pero hay falta de mantenimiento de las estructuras por ejemplo con el techo de la piscina cerrada , es un debe y está peligroso y no tenemos que saber mucho para mirarlo y darnos cuenta que esa estructura no está bien. Hay que hacer reparaciones de fondo que es lo que los turistas reclaman en las recepciones de los hoteles cuando llegan. No es dejades , es falta de mantenimiento y lo digo yo que conozco por estar al frente de un parque donde se rompen cosas y se arreglan en el momento.»

Aclaró que estos temas los ha planteado en la Mesa Estratégica de Turismo donde además ha hablado tanto con la Contadora Marazzano como con el Coordinador Carlos Beasley sobre el cierre de Daymán los días miércoles.

«No podemos seguir con el parque cerrado los miércoles , es muy delicado lo que pasa porque esos días los turistas consultan por omnibus para Federación, nosotros mismos perdemos a quienes nos visitan»

Por otra parte planteó el tema de la venta de los alojamientos de termas del Arapey a través de la Oficina deTurismo » porque es como una competencia desleal que tenemos entre nosotros mismos»

«Miro Salto y veo obras pero realmente el sector turístico ha sido dejado de lado por esta administración , estamos a un mes de Termatalia y todavía faltan muchísimas cosas para definir, la verdad que preocupa muchísimo porque el turismo mueve la economía del departamento» señaló Dos Santos