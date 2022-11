Detenido por contrabando

A la hora 01:20 de ayer , personal de las Áreas de Coordinación Investigativas le dan seguimiento a un camión blanco desde intersección de Avdas. Orestes Lanza y Solarí, quien no hace caso a las advertencias del personal Policial en detenerse, intentando fugarse, el mismo ingresa bruscamente a la cancha de fútbol detrás del Paseo de Compras. En el lugar el chófer intenta darse a la fuga siendo detenido, al inspeccionar el camión se constata que el mismo estaba cargado en su máxima capacidad con productos de infracción aduanera, a su vez se localiza un ladrillo de sustancia vegetal. Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en to Penal y de Adolescentes de Segundo Turno dispuso: condenar a F.M.S.C. como autor penalmente responsable de un delito de contrabando, a la pena de seis (6) meses de prisión, la que se sustituye por Libertad a Prueba (Ley Nº 19.889) consistiendo sus obligaciones en: A). Residencia en su domicilio denunciado; B). Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la OSLA; C). Presentación en la Seccional Policial de su domicilio 1 (una) vez por semana sin permanencia; D). Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en O.N.G., cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana, 2 (dos) horas diarias, y por el término de 30 (treinta) días; debiendo acreditar la notificación al penado de la coordinación con el organismo donde se comprometa a prestar tareas; y E). Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención. Se dispone la confiscación de las mercaderías, las que quedarán a disposición de la pieza aduanera.

Daños en casa de familia.

Próximo a la hora 06:00 de ayer , solicitaron la presencia Policial, en una finca ubicada en calle 19 de Abril al 2500 por daños. Al concurrir a mencionada ubicación, se dialoga con la propietaria del domicilio quien hace saber que, constato los daños en candado de la reja y ventana que da al frente de la casa, agregando que al salir a verificar lo sucedido divisa a dos masculinos retirándose rápidamente del lugar. Se investiga.

Rapiña, autores detenidos y condenados.

Charrúa y Santa Rosa.

Un masculino mayor de edad denuncio que, próximo a la hora 06:20 de ayer en circunstancias que transitaba por la intersección de las calles Charrúa y Santa Rosa, se le aproxima dos desconocidos quienes mediante amenazas con un arma blanca le arrebatan su mochila color verde la que contenía en su interior dinero, celular, documentos varios, entre otros efectos personales, dándose ambos a la fuga, agregando el denunciante que no resultó lesionado por lo sucedido. Rápidamente y por la premura del caso personal perteneciente al PADO realiza recorridas por la zona en mención, logrando ubicar a dos masculinos con idénticas características y vestimentas aportadas por la víctima, los que al ser identificados y al efectuar a ambos una inspección ocular llevaban con ellos la totalidad de los objetos producto del delito, a su vez uno de ellos posee requisitoria pendiente por Comisaria Seccional Segunda. Concurrió Policía Científica. Ante tal situación se informó a Fiscalía quien dispuso: detención de los autores, tramites de rigor y labrarles actas de acuerdo al Artículo Nº 61 del C.P.P., actas a víctima y Policías actuantes, relevamiento fotográfico de los objetos, poner en conocimiento y entrega de los mismos a la víctima bajo recibo. Trabaja Dirección de Investigaciones. Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno dispuso: condenar a R.A.S.A. y J.A.G.F. como autores penalmente responsables de un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de veintitrés (23) meses de prisión.

Siniestros

Ruta Nacional Nº 31 “Cnel. Gorgonio Aguiar

Hoy próximo a la hora 07:10, sobre el kilómetro 101 de la Ruta Nacional Nº 31 “Cnel. Gorgonio Aguiar”, se suscitó un siniestro de tránsito, en el cual el conductor mayor de edad del auto Suzuki modelo Alto, matrícula del Departamento de Tacuarembó, llevando como acompañante a una femenina también mayor, por causas que se tratan de determinar, al llegar a la ubicación en mención pierde el dominio del vehículo, volcando seguidamente. Acudió ambulancia de Salud Pública, donde el Profesional de la Salud a cargo asiste a los mismos diagnosticando en forma primaria “Poli traumatizados”, siendo ambos trasladados a Policlínica de la Localidad de Rincón de Valentín. Concurrió al lugar personal de Comisaria Seccional 14ta. y Policía Caminera.

José G. Artigas y 33 Orientales

A la hora 09:55 de hoy, en calle José G. Artigas próximo a calle 33 Orientales, se suscitó un siniestro de tránsito entre una camioneta y una moto, como consecuencia del choque resulto el conductor del birrodado lesionado. Acudió ambulancia de EMI, donde el Medico a cargo asiste al mismo diagnosticando en forma primaria «Traumatismo de rodilla”, alta en el lugar. Por otra parte, el conductor del restante vehículo participe, resultó ileso. Tomo intervención PADO y Brigada de Policía de Tránsito

Arrebato y masculino detenido

El jueves a la hora 22:20, en calle 6 de abril esquina calle 16 de Barrio Caballero, una femenina mayor de edad denuncio que llego a su vivienda dejando su moto frente a su casa, antes de entrar nota a un masculino revisando la misma, al gritarle, este se sorprende y le arrebata la riñonera que llevaba en uno de sus brazos, la cual contenía $U16.000 (Dieciséis mil pesos uruguayos), documentos varios y tarjeta de crédito. A la hora 00:05 de hoy personal Policial concurre a calle Gaboto esquina calle 10, por un masculino demorado por vecinos posible autor del arrebato minutos antes. Una vez en el lugar se entrevistan con la víctima del arrebato quien manifestó que su hermana es vecina del autor y vio cuando el mismo llego a su domicilio, siendo demorado con ayuda de otros vecinos quienes vieron además que el mismo escondió algo en un campo cercano, el masculino es detenido y se le incauta 10.900 (Diez mil, novecientos pesos uruguayos). Se realizo una inspección en la zona indicada donde se localiza la riñonera con los objetos hurtados. Finalizadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno dispuso: condenar a B.P.M. como autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto en régimen de reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de ocho (8) meses de prisión.