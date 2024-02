Detenido pero no atormentado

Julian Assange, ciudadano australiano y uno de los fundadores del sitio WikiLeaks, ,está preso en una cárcel del Reino Unido y tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos, donde podría enfrentar la pena de muerte por espionaje.

Assange ha sido acusado de numerosos delitos. La mayoría de ellos han caído por diferentes motivos. Con toda honestidad nos gustaría saber cual de estas acusaciones sigue en pie y cuanto de “reprimenda” por haber osado revelar algunos documentos que los EE.UU. tenían celosamente guardados.

Nos explicamos, mientras los EE.UU. le acusan de espionaje por haber accedido a programas informáticos que hasta el momento estaban vetados para el gran público. Los seguidores del periodista que durante cinco años se refugió en la embajada de Ecuador, sostienen que el “delito” que cometió Assange fue el de dar a conocer la verdad.

No pretendemos en estas líneas tomar parte a favor o en contra del periodista australiano, por la sencilla razón que no conocemos todos los hechos, nos preguntamos lo único que para nosotros interesa y debe interesar a los ciudadanos libres y honestos de la situación, es si es verdad o no, lo que reveló.

Es sabido que en las guerras siempre hay aspectos, órdenes y demás que son “secreto de Estado”, es decir no deben trascender a la opinión pública. (por lo menos así lo piensan quienes las adoptan).

Queremos saber a ciencia cierta si no ha sido este el “pecado” de Assange, porque en este caso sería necesaria toda una revisión para saber si en realidad justifica la pena de muerte.

Para nosotros claramente no puede ser así castigada su actitud, porque sería condenar a muerte a la verdad. Si debió revelarla o nó es materia opinable, que tiene tantos defensores como detractores.

En tanto lo que más nos preocupan son las condiciones de reclusión en que se halla Assange, 23 de las 24 horas se encuentra encerrado entre cuatro paredes y la vigésima quinta hora de “paseo” de que goza a diario, tampoco es al aire libre, porque lo sacan a pasear por galerías rodeadas de paredes donde no puede ver nada tampoco.

Hemos repetido hasta el cansancio y suponiendo que Assange fuera culpable del “delito” del que se lo acusa, esto de ninguna manera justifica los tormentos a que es sometido actualmente con riesgo para su salud física y mental.

Por favor terminemos con la hipocresía y dejemos que la verdad resplandezca.

A.R.D.