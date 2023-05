Detenido en la madrugada

A la hora 03:30, de ayer personal que se encontraba de custodia por violencia doméstica en una vivienda ubicada en calle Tres de barrio Horacio Quiroga comunican que tendrían detenido al masculino ofensor de 19 años de edad. Trabaja Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero.

Agredido en una fiesta

A la hora 05:50, de hoy se presenta en Seccional Policial un masculino mayor de edad con una lesión en la zona de la cabeza manifestando que concurrió a una fiesta donde fue agredido con una botella por una persona conocida por este, concurriría a emergencia de Hospital Regional Salto para constatación de lesiones, posterior a dependencia policial para tramites de su deseo.

Hurto consumado en casa de familia.

Próximo a la hora 04:00 de ayer, personal policial concurre a calle 25 de agosto a la altura del 500 por un hurto consumado en casa de familia, en el lugar se entrevistó con una femenina mayor de edad quien manifestó que se ausento de su domicilio y al regresar constato que personas extrañas ingresaron a su domicilio por un predio lindero y le hurtaron del sótano un extintor de fuego, una caja con pertenencias varias y un monitor.

Problema familiar, masculino requerido fue conducido.

A la hora 12:50, de ayer personal de Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O) concurre a barrio 40 viviendas por un problema familiar, en el lugar se entrevistó con una masculino de 17 años de edad quien se encontraba agresivo, consultado sistema de gestión y seguridad pública el mismo tendría requisitoria pendiente, entrevistada la madre de este de 38 años de edad manifestó que no había solicitado la presencia policial y no podría acompañar a menor para los trámites requeridos. Puesto en conocimiento Fiscalía de turno dispuso: “al no poder la madre acompañar al menor de edad para su internación se coordine con personal de INAU la custodia”. Se trabaja.

Masculino conducido.

Próximo a la hora 14:15 de ayer personal policial concurre a la intersección de calles 18 de Julio y Uruguay, en el lugar se entrevistó con la usuaria quien manifestó que se encontraba con sus hijos menores de edad cuando un masculino intento agredirla físicamente; se realizó recorridas por la zona ubicando al masculino. Puesto en conocimiento Fiscalía dispuso: “conducción, cuando recupere su estado de lucidez acta bajo Art. 61 de CPP referente a los hechos, recepción de denuncia a la femenina”. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Intentó evadir control vehicular

A la hora 16:30 de ayer personal policial se encontraba realizado control vehicular en la intersección de calle Treinta y Tres Orientales y Avenida Juan Harriague el conductor de una moto marca YUMBO modelo GS II 125cc., de 22 años de edad intenta evadir el control violentamente: siendo interceptado. Puesto en conocimiento Fiscalía dispuso “detención del masculino, relevamiento de cámaras”. Se trabaja.

Tentativa de rapiña en Puente Sarandí

Próximo a la hora 23:00 del sábado personal policial que se encontraba de servicios contrastados por Articulo 222 en emergencia de Hospital Regional Salto comunica que se presentó en dicho nosocomio una persona lesionada quien expreso haber sido víctima de intento de rapiña, se envió una móvil al lugar donde se entrevistó con un masculino de 48 años de edad el cual manifestó que momentos antes iría caminando por el Puente de calle Sarandí cuando se le apersonan cinco masculinos y dos femeninas quienes le solicitan dinero y su teléfono celular ante la negativa lo comienzan a agredir provocando le lesiones, no logrado hurtarle los objetos antes mencionados. Se trabaja.