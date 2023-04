Destino Termas y puentes internacionales; lugares de mayor flujo en Semana Santa

Vanessa Briozo RRPP Policía Caminera

Estamos en los días previos al comienzo de una nueva semana de vacaciones y sabido es que el litoral se vuelve favorito a la hora de elegir destino.

Las autoridades nacionales prevén un trabajo intenso en las rutas nacionales y departamentales. El movimiento que genera el turismo interno lleva a que Policía Caminera diagrame una estrategia de control y prevención, trayendo personal y vehículos de los lugares más ‘tranquilos’ del país a las zonas de mayor congestión. EL PUEBLO fue en búsqueda de la palabra de la encargada de Relaciones Públicas de Policía Caminera, Sargento Vanessa Briozo para conocer de primera mano los trabajos (y recomendaciones) que se realizarán en nuestra región principalmente. “Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se realizan en el destino Termas, como por ejemplo la Semana de la Cerveza en Paysandú, la llegada de mucha gente a Salto, o por el sur este en Treinta y Tres donde se realizará la fiesta del Río Olimar, Policía Caminera tiene un trabajo intenso en las rutas que recibirán el flujo más importante. Por eso estará el cien por ciento del personal ejecutivo avocados a las tareas de fiscalización y prevención.

La tradicional Vuelta Ciclista del Uruguay demanda un trabajo muy grande, una operativa desde antes de largar hasta el final de la competencia.” La cantidad de personas que salen del País hace que los controles se intensifiquen entorno a los cruces internacionales. “En el eje de rutas 2 y 3, además de los eventos y centros termales, están los puentes internacionales que van a ser muy transitados por la salida de uruguayos a la Argentina debido al cambio monetario que favorece mucho a los que salen a hacer turismo. Eso significa que habrá que controlar no solamente la salida de uruguayos sino la entrada de argentinos, los que optan por venirse a unos días de descanso al este del país principalmente.” Recomendaciones a la hora de salir; evitar las horas de mayor movilidad.

“Las recomendaciones para las personas que van a viajar y transitar las vías de gran movilidad les sugerimos planificar con antelación el viaje, si piensan en ir a uno de los puentes internacionales llevar toda la documentación necesaria informarse, consultar, muchos llegan al cruce de frontera sin los documentos o permisos necesarios y obligatorios esto hace que se generen demoras las que se reflejan en el tránsito con los congestionamientos y las largas colas de espera sobre rutas, es importante planificar. Invitamos a los usuarios a seguirnos en las redes sociales donde nosotros en tiempo real estaremos informando los distintos movimientos en el país. Siempre subimos información, comúnmente se avisan los estados de las rutas y de los eventos que se originan. Le decimos a los viajeros evitar los horarios pico; ¿Cuáles son los horarios de mayor flujo? Por ejemplo si tenemos planificado salir el viernes tratar de evitar el horario de 17 a 21 horas, donde todos salen de sus trabajos y se suma a la gente que se va de viaje, por eso recomendamos salir después de las 21.

El día Sábado por la mañana el pico se concentra entre las 10 y las 13 horas, se sugiere salir después de ese flujo.”

Chequeos en los vehículos.

“Es necesario que el chófer haga un chequeo de neumáticos, de luces, cinturones de seguridad, si vamos s viajar con niños tener presente que los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero del vehículo pero además si aún no alcanzan el metro cincuenta de altura deben viajar con sistema de retención infantil.”

“No sobrecargar Trailer”

“También es una época donde mucha gente se va de camping, se mueven con trailer y se lo sobre carga; esto es una muy mala decisión, pueden originar un siniestro si algo cae a la ruta. Se debe acondicionar de tal manera que no generé inconvenientes, no permitir un desequilibrio o inestabilidad a la hora del manejo. No llevar más ocupantes de lo autorizado. Recordar que el Trailer también es un vehículo por lo tanto debe tener documentos, luces, la libreta de propiedad el seguro obligatorio. Muchas veces se producen voladuras de nilón, de tapas de conservadoras, de sillas que no fueron bien amarradas.” En el diálogo con la sargento encargada de las relaciones públicas de Policía Caminera, indagamos sobre los trabajos en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pensando en futuro no muy lejano, ya se proyecta el ordenamiento de la ruta 5 para canalizar el tránsito pesado que vendrá desde UPM 2 hasta el puerto de Montevideo. “Se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, se han mejorado las comunicaciones para mejorar el estado y la seguridad en las rutas.

Hoy con la nueva doble vía que existe en el comienzo de ruta 3 también se está trabajando mucho en la doble vía de la ruta 5, en tener muy bien señalizadas las obras. También estamos planificando de manera conjunta lo que se viene por el tránsito de camiones de carga originado por la actividad de UPM hacia el Puerto de Montevideo, hasta que comience a estar operativo el tren, es importante estar preparados y tener ya la precaución impuesta a los que comúnmente frecuentan este tramo de ruta. Unimos sinergias para trabajar en pro de la seguridad vial.”