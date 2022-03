Destacado remate Angus concretó Plazarural

Este viernes, Plazarural concretó la venta especial de Angus, organizada por la Sociedad de Criadores de la raza, llevada adelante en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Además de la alta colocación del orden del 94%, unos 5.870 vacunos vendidos, fue un histórico remate, con varios destaques y momentos sobresalientes a lo largo de la jornada, como la venta de un lote de terneros y terneras en 4,06 dólares, de establecimiento El Molino en Salto.

También se destacó la venta de un lote de terneros en 4,02 dólares, del establecimiento Mariscala de Nascimento y otros, en Lavalleja, de esta manera, las categoría más jóvenes fueron de las que reflejaron los mayores aumentos en promedio de referencia con respecto a la edición

anterior.

Terneros +13,4%, terneros y terneras +10,6 y terneras +11,8%, así mismo, los vientres preñados aumentaron un 16,5% y las piezas de cría un 25,1%.Alvaro García, integrante del consorcio, destacó el gran volumen de ventas, acompañados por muy buenos ganados presentados en las diferentes categorías a lo largo de toda la jornada, lo que muy bien se valoró por la demanda con los excelentes precios logrados.

García también señaló que esta edición especial del consorcio en conjunto con la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus «vino para instalarse definitivamente», quedamos muy satisfechos desde los organizadores y los vendedores, agregó.

En el arranque de la jornada, previo al comienzo de las ventas, Walter Hugo Abelenda recordó a Ignacio Aramburu en un emotivo homenaje del consorcio, al recientemente fallecido integrante y fundador de Plaza Rural.

VALORES PROMEDIO

Terneros -140 kg. U$S 3,85; terneros -180 kg. U$S 3,08; terneros +180 kg. U$S 2,86; terneros U$S 3,11 (13,4%); terneros/as U$S 2,79 (10,6%); novillos 1 a 2 años U$S 2,54 (1,8%); novillos de 2 a 3 años U$S 2,44 (-0,3%); novillos + de 3 años U$S 2,50 (2,9%); vacas invernada U$S 2,09 (1,3%); terneras U$S 2,83 (11,8%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,57 (6,5%); vaquillonas + de 2 años U$S 2,50 (5,1%); vientres preñadas U$S 933,99 (16,5%) y piezas de cría U$S 612,83 (25,1%).