Después de Paysandú, Salto es el departamento donde más gente ha atendido el Equipo de Cirugía Bariátrica del Hospital Escuela de Paysandú

Que la Obesidad sea entendida como una enfermedad

Es importante asumir que la obesidad es, ante todo, una enfermedad. La sufren miles de personas, aunque se suele disfrazar con eufemismos como «persona gordita», «pasada de peso», y otras expresiones similares, que nada bien le hacen a una enfermedad para cuya solución, primero es fundamental entenderla como tal.

Felizmente, se trata de un concepto que poco a poco va cambiando en nuestro país, y ello se debe en gran medida al muy buen trabajo que viene cumpliendo en el interior del país el Equipo de Cirugía Bariátrica del Hospital Escuela de Paysandú. Hace pocos días estuvo en Salto (ya hay un buen número de salteños que han pasado por esta instancia de operacion) parte de este equipo altamente capacitado en lo profesional, pero además con una comprobada calidez humana para el vínculo con los pacientes.

El Médico Cirujano Javier Fender, dijo que su mayor satisfacción se da «sobre todo cuando vemos cómo mejora la calidad de vida, cuando se ve un paciente que vuelve a sonreír, que vuelve a moverse, que recupera su autoestima, su capacidad para realizar cosas que parecen menores para quien puede hacerlas, como bañarse cómodamente, secarse, mantener su vida social en general, porque el paciente obeso tiende a recluirse, a aislarse, a negarse a participar de cosas esenciales para el bienestar humano…».

Por otra parte, explicó que el equipo se compone no únicamente por médicos sino que participan también un psicólogo, un máster en nutrición y diabetes y más (es un total de 9 profesionales que a su vez va ampliándose). Contó asimismo que «empezamos allá por el año 2017 y vimos que las cosas se podían hacer en el interior, más allá del Santa Lucía…», y agregó que «Salto es el departamento donde más pacientes hemos tratado después de Paysandú, tanto en lo público como en lo privado, para que muchos pacientes puedan acceder al tratamiento y cambiar su vida…También en Río Negro, Soriano, Colonia y así seguimos ampliando nuestro trabajo, porque hay mucha gente con esta enfermedad, que para algunos incluso no es considerada una enfermedad», expresó.

En tanto el Dr. Maximiliano Cabrera (tambien cirujano), reflexionó acerca de por qué cuesta tanto poenr sobe la mesa el tema de la obesidad como enfermedad: «Uno podría plantear múltiples hipótesis; pero vamos a empezar por casa, para muchos la obesidad no es una enfermedad…Y sin embargo hay que tener en cuenta que puede derivar hasta en derrames cerebrales y otras patologías asociadas.

Felizmente las direcciones (de hospitales y mutualistas) no nos tienen escondidos

«Esta cirugía no está en la canasta de prestaciones del Fonasa, esa canasta de prestaciones incluye a las mutualistas, incluye a Asse y todos los hospitales, (pero) no están obligados a esta cirugía, sino que se hace a fuerza de la Dirección de turno, felizmente las direcciones no nos tienen escondidos y se trata de que el tratamiento llegue a toda la gente», explicaron los médicos.

A su tiempo, el Nutricionista y Diabetólogo Gonzalo Lluviera comentó que «la nutrición es parte fundamental del proceso integral, porque hablamos de la cirugía, que es como la vedette, pero esto implica todo un tratamiento. Se hace por supuesto una evaluación pre operatoria y se procede a la cirugía una vez que se cumplen todos los requisitos…El paciente obeso suele tener exceso de tejido adiposo, falta de masa muscular, a veces con hipertensión, etc. Entonces el propósito nuestro es ir logrando pequeños cambios en las costumbres, para tener una adecuada nutrición previo a la operación». Habló del «gran esfuerzo» que todo este proceso implica para el paciente, máxime en estos tiempos donde «hay poco tiempo para cocinar, estamos invadidos de publicidades de alimentos rápidos, que son una bomba de sal, grasas, y el cuerpo se acostumbra a un nivel tan elevado de sodio que cuando probamos otra cosa nos parece feo» y subrayó con énfasis que «estamos mal en Uruguay, con porcentajes (de obesidad) muy altos incluso en niños y adolescentes»

Lo psicológico es fundamental

Finalmente, el Psicólogo Sebastián Melgaref razonó: «la psicología juega un papel muy importante sobre todo para poder ante todo identificarnos, después entendernos. Esto tiene que ver con costumbres que traemos por tradición familiar o que vamos adquiriendo, costumbres que sabemos que no son saludables pero que igualmente las repetimos. Son cosas que sabemos que nos dañan pero que no podemos dejar de hacerlas, por eso hablamos de enfermedad. Yo siempre cuestiono esa idea del «gordito feliz», como si fuera feliz con la enfermedad, es cono tratar de naturalizar algo que en verdad genera mucho sufrimiento. Es importante conocer las emociones del paciente, qué mojones ha pasado en la vida, qué papel juega la familia, todo eso hay que tener en cuenta».

Para obtener logros, coinciden los profesionales en que las políticas deben ser integrales y empezar desde la primera infancia con la conciencia de una alimentación saludable, de combatir el sedentarismo, de practicar ejercicio, «cosas que ayudan a prevenir la enfermedad, que por supuesto después que ya está instalada, es muy severa», sostuvieron.